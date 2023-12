Toyota Motor Italia, Alberto Santilli nuovo AD

Dal 1° gennaio 2024 il nuovo Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia sarà Alberto Santilli, che attualmente ricopre il ruolo di Director Business Support.

Luigi Ksawery Luca', Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia dal 2021, andrà a ricoprire il ruolo di Vice President Sales Business Transformation in Toyota Motor Europe.

Luigi, con l'ampia esperienza maturata, sia a livello europeo che italiano, nell'ambito Sales e Marketing oltre che nei servizi connessi e soluzioni di mobilità, sarà dunque chiamato a guidare l'area che definirà il nuovo modello di business su cui si fonderà la Toyota di domani in Europa.

Alberto Santilli, forte della sua ampia conoscenza dell'azienda nella quale ha ricoperto i ruoli di Direttore Sales, Direttore Marketing e poi CFO, nonché di uno spiccato spirito innovativo che ha permesso di imprimere, da ultimo, una decisa accelerazione sulla digitalizzazione dell'azienda e dei suoi processi, guiderà Toyota in Italia nel traguardare nuovi e importanti obiettivi.

Tali cambiamenti sono volti a creare le migliori condizioni per affrontare le sfide future dettate dalla profonda evoluzione del mercato automotive, si inseriscono nell’ambito degli obiettivi di crescita e della trasformazione dell’organizzazione di Toyota in “Mobility Company”, sia in Italia che in Europa, e rappresentano un segno tangibile dell’apprezzamento di Toyota per gli eccellenti risultati raggiunti dal management italiano.