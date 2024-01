Un 2023 positivo per Peugeot Italia

E’ stato un anno importante per l’attuazione della strategia di elettrificazione di PEUGEOT,

infatti il 2023 ha visto la totale elettrificazione dei modelli a listino (tra versioni Hybrid, plug-in HYBRID e 100% Electric), con l’obiettivo di arrivare nel 2030 con una gamma di veicoli 100% elettrici. PEUGEOT è prima nel segmento B-Berlina elettrico del mercato autovetture con la PEUGEOT E-208. Quest’ultima, insieme alla nuova PEUGEOT E-2008, fa segnare una quota complessiva di segmento B del 28,9%, mostrando quanto i clienti italiani apprezzino le piccole elettriche della casa del leone.

Risultati molto positivi anche per i Veicoli Commerciali PEUGEOT con oltre 11.500 unità vendute (+35%) e quota del 5,9%.

Nel totale. con oltre 91.319 veicoli venduti, PEUGEOT registra una crescita di oltre il 17% delle sue vendite.

Il lancio di Nuovo 2008 è un vero successo e il modello registra il suo record storico di vendita con oltre 23.700 unità vendute nelle motorizzazioni benzina, diesel e 100 % eletrica.

La strategia di elettrificazione adottata da PEUGEOT nel 2019 sta quindi dando i suoi frutti.

PEUGEOT E-2008 è il SUV più compatto della Casa del Leone ed è stato lanciato in Italia con un’offerta accattivante che permette ai clienti di mettersi al volante con una rata mensile di appena 170 €, uguale per tutte le motorizzazioni, benzina, Diesel o 100% elettrica[1]. Su nuovo PEUGEOT E-2008 l’offerta prevede un leasing finanziario PEUGEOT e-GO con una durata di 36 mesi/30mila km e contempla anche la Easy Wallbox per migliorarne ulteriormente l’esperienza di ricarica domestica. L’offerta corrispondente su PEUGEOT E-208 è di una rata mensile di 110 €.