Valentino Rossi torna ad Austin: BMW M Motorsport pronta alla sfida della Lone Star Le Mans

Dopo una lunga pausa estiva, il FIA World Endurance Championship (FIA WEC) torna in azione al Circuit of the Americas di Austin, Texas.

Il prossimo fine settimana, dal 30 agosto al 1 settembre, i protagonisti del campionato mondiale di endurance si sfideranno nella Lone Star Le Mans, un evento di 6 ore che rappresenta il sesto round della stagione 2024. Tra i partecipanti, spicca il nome di Valentino Rossi, che farà il suo ritorno sul circuito texano, questa volta al volante della BMW M4 GT3 del BMW M Team WRT.

Per Rossi, icona del motociclismo mondiale, questa gara segna un ulteriore capitolo della sua transizione dalle due alle quattro ruote. Dopo aver dominato il mondo della MotoGP, Rossi ora si confronta con una nuova sfida, quella del campionato mondiale endurance, e lo fa su un circuito che conosce bene, avendoci gareggiato più volte durante la sua carriera in MotoGP. "Sono molto felice di tornare ad Austin," ha dichiarato Rossi, "è una pista fantastica e ci ho corso molte volte in MotoGP. L'ultima volta è stato nel 2021, quindi è bello essere tornati."

Il Circuit of the Americas è noto per la sua complessità e per le alte temperature che caratterizzano spesso i weekend di gara. Durante la Lone Star Le Mans, le temperature potrebbero raggiungere quasi i 40 gradi Celsius, un fattore che metterà a dura prova piloti e vetture. Tuttavia, il team BMW M Motorsport si presenta ad Austin con una determinazione rinnovata, dopo aver affrontato difficoltà in Brasile.

Nella classe Hypercar, BMW M Motorsport schiererà due vetture BMW M Hybrid V8, con l'obiettivo di dimostrare il potenziale del proprio prototipo e migliorare i risultati ottenuti finora. L'auto #15 sarà guidata da Raffaele Marciello, Dries Vanthoor e Marco Wittmann, mentre sulla #20 si alterneranno Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde.

Per Marco Wittmann, il ritorno ad Austin è particolarmente significativo: "Non vedo l'ora di tornare in azione nel FIA WEC a COTA. È una pista che conosco personalmente, avendoci guidato per la prima volta circa due anni fa. La struttura è davvero fantastica e la pista stessa offre un ottimo mix con molti angoli veloci nel settore uno e nei settori tecnici due e tre. Spero che possiamo offrire una forte prestazione."

Sheldon van der Linde, invece, affronterà il circuito di Austin per la prima volta. Nonostante la mancanza di esperienza diretta sul tracciato, van der Linde si sente fiducioso grazie ai test svolti dal team nelle settimane precedenti. "La squadra era lì a testare qualche settimana fa, quindi credo che possiamo colpire il terreno correndo nel fine settimana di gara con le opzioni di configurazione giuste," ha affermato.

Nella classe LMGT3, la BMW M4 GT3 #31, guidata da Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung, si trova in una posizione promettente nella corsa per il titolo del campionato del mondo. Attualmente terzi nella classifica piloti, il trio è determinato a colmare il divario con i leader nelle ultime tre gare della stagione. Farfus, che farà il suo debutto al Circuit of the Americas, ha dichiarato: "Ci stiamo avvicinando alla fine della stagione, mancano solo tre round e dobbiamo dare tutto. Interlagos è stata una gara difficile per noi, e ora dobbiamo colmare il divario con i primi corridori in classifica per cercare di avere una possibilità sul campionato."

Accanto a loro, nella BMW M4 GT3 #46, Valentino Rossi sarà affiancato da Maxime Martin e Ahmad Al Harthy. Nonostante la transizione dal mondo delle moto a quello delle auto, Rossi ha dimostrato di sapersi adattare rapidamente e di poter competere ad alti livelli anche su quattro ruote. "La pista è molto interessante, con la moto MotoGP è fantastica. Penso che sarà molto divertente anche con la BMW M4 GT3," ha commentato Rossi, che non vede l'ora di ritrovare i suoi compagni di squadra per affrontare insieme la sfida di Austin.

Per BMW M Motorsport, il weekend di Austin rappresenta un'occasione cruciale per dimostrare i progressi fatti durante la stagione e per confermare il proprio potenziale nelle classi Hypercar e LMGT3. Andreas Roos, capo di BMW M Motorsport, ha sottolineato l'importanza della gara texana: "Il Circuito delle Americhe è una pista affascinante con un layout che gli conferisce un carattere molto diverso rispetto a Interlagos. Dal momento che non siamo stati in grado di mostrare la velocità che avevamo sperato in Brasile, siamo determinati a tornare in pista in Texas."

Anche Vincent Vosse, Team Principal del BMW M Team WRT, ha ribadito l'importanza di ottenere risultati significativi ad Austin: "Abbiamo alcuni obiettivi chiari. Speriamo di fare dei passi avanti e tornare dove vogliamo essere. L'obiettivo sarà combattere all'interno dei primi cinque nella classe Hypercar. Nella classe LMGT3, non siamo stati competitivi nell'ultima gara a San Paolo, quindi è importante reagire. Dobbiamo ottenere alcuni punti e spingeremo forte per questo."

Il Circuit of the Americas si prepara dunque ad accogliere i protagonisti del FIA WEC per una gara che si preannuncia intensa e ricca di emozioni. Per BMW M Motorsport, il fine settimana texano sarà un banco di prova fondamentale, sia per la classe Hypercar che per quella LMGT3. Con piloti del calibro di Valentino Rossi, Marco Wittmann e Augusto Farfus al volante delle proprie vetture, il team tedesco punta a lasciare il segno nella sesta tappa della stagione 2024.

Valentino Rossi, con la sua esperienza e la sua determinazione, sarà certamente uno degli osservati speciali, pronto a dimostrare ancora una volta il suo talento su uno dei circuiti più spettacolari del calendario mondiale. Gli appassionati di motorsport di tutto il mondo non vedono l'ora di assistere a una gara che promette di regalare spettacolo e colpi di scena, con BMW M Motorsport pronta a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi.

La Lone Star Le Mans di Austin si preannuncia come una tappa cruciale nel calendario del FIA WEC 2024, con BMW M Motorsport e i suoi piloti pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro avventura nel campionato mondiale di endurance.