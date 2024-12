Volkswagen e PowerCo: investimento strategico in Patriot Battery Metals per la catena di fornitura del litio

Volkswagen Group e PowerCo SE, la battery company del colosso tedesco, hanno annunciato un'importante partnership strategica con Patriot Battery Metals Inc.,

segnando il primo investimento diretto del gruppo nella catena di approvvigionamento del litio. L’accordo, che include un investimento di 48 milioni di dollari per l’acquisizione del 9,9% di Patriot Battery Metals, rappresenta un passo cruciale nella strategia di integrazione verticale di Volkswagen, dall’estrazione del litio alla produzione di batterie.

La partnership prevede un accordo di off-take vincolante per la fornitura annuale di 100.000 tonnellate di concentrato di spodumene per un periodo di 10 anni, a partire dall’inizio delle operazioni nel Progetto Shaakichiuwaanaan, uno dei più grandi giacimenti di pegmatiti con litio nelle Americhe e l'ottavo al mondo. Questo materiale essenziale sarà destinato alle gigafactory PowerCo in Europa e Nord America, tra cui il sito di St. Thomas in Canada, in costruzione con una capacità produttiva fino a 90 GWh.

Volkswagen e Patriot Battery Metals collaboreranno per garantire che tutte le attività rispettino i più elevati standard ESG, includendo: Gestione sostenibile dei rifiuti e delle risorse idriche. Coinvolgimento delle comunità locali, comprese le Prime Nazioni. Implementazione di iniziative per ridurre le emissioni di CO2.

Questa attenzione alla sostenibilità rafforza l'impegno di Volkswagen verso un futuro elettrico non solo tecnologico, ma anche rispettoso dell'ambiente e delle comunità.

Thomas Schmall, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen, ha sottolineato l'importanza dell’accordo: "Questo investimento è una pietra miliare per il nostro percorso verso un futuro completamente elettrico. Collaborare con Patriot Battery Metals ci consente di assicurare materie prime fondamentali e di rafforzare il nostro impegno in Nord America, costruendo un ecosistema completo per la mobilità elettrica.”

Dal lato operativo, Jörg Teichmann, Chief Procurement Officer di PowerCo, ha aggiunto:

"Questa partnership consolida la nostra missione di diventare un player globale nell’industria delle batterie e di promuovere un'industria resiliente e sostenibile in Nord America ed Europa.”

Ken Brinsden, CEO di Patriot Battery Metals, ha espresso soddisfazione per l’accordo, definendolo un riconoscimento della qualità del Progetto Shaakichiuwaanaan:

"La collaborazione con PowerCo e Volkswagen è una testimonianza delle eccellenti prospettive del nostro team e del nostro progetto, che si posiziona come uno dei principali giacimenti di litio al mondo.”

Questo investimento strategico non solo assicura una fornitura stabile di litio per sostenere la produzione di batterie, ma rappresenta anche un tassello fondamentale nella transizione verso la mobilità elettrica globale. Volkswagen Group e PowerCo dimostrano così di essere protagonisti attivi nello sviluppo di un’industria sostenibile, innovativa e competitiva.