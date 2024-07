Volkswagen Group Italia: inaugurata la nuova sede green e smart

Volkswagen Group Italia ha recentemente concluso i lavori di ristrutturazione della propria sede, trasformandola in un edificio all’avanguardia in termini di efficienza energetica e soluzioni smart.

Questa rinnovata struttura non solo risponde alle più elevate esigenze di sostenibilità ambientale, ma offre anche un ambiente di lavoro moderno, accogliente e dinamico.

L’intervento di ristrutturazione ha avuto come obiettivo principale la drastica riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio. Tra le principali migliorie spicca l’adozione di pannelli vetrati con schermature isolanti integrate su tutta la facciata. Questi pannelli contribuiscono a migliorare l’isolamento termico, riducendo la necessità di riscaldamento e raffrescamento. I nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore coprono l’intero fabbisogno energetico dell’edificio con un consumo ridotto di risorse.

Inoltre, sono state installate circa 520 m² di pensiline fotovoltaiche con una potenza massima di 100 kW, che coprono i posti auto esterni. Questo intervento ha portato a un miglioramento significativo dell’efficienza energetica dell’edificio, che è passato dalla classe C alla classe A4. Il fabbisogno energetico è stato ridotto da 228,44 a 40,00 kWh/m² all’anno, con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 pari a 702 tonnellate all’anno, ossia il 30% in meno rispetto ai dati pre-intervento.

La ristrutturazione non ha riguardato solo l’efficienza energetica, ma anche la creazione di spazi di lavoro moderni e flessibili. La nuova sede di Volkswagen Group Italia è ora dotata di ampi spazi aperti, arredi ergonomici, salette per il coworking e aree break, offrendo diverse soluzioni per lavorare in modo adattabile alle esigenze di ognuno.

“Siamo orgogliosi di aver portato a termine questa enorme opera di rinnovamento, che contribuisce ad abbassare l’impatto ambientale della nostra sede. Ora Volkswagen Group Italia non solo è un luogo di lavoro più green, ma anche un ambiente moderno, accogliente e dinamico”, ha affermato Marcus Osegowitsch, CEO di Volkswagen Group Italia.

La sede ristrutturata di Volkswagen Group Italia ha tutte le caratteristiche per essere riconosciuta come NZEB (Nearly Zero Energy Building), grazie ai significativi miglioramenti nell’efficienza energetica e all’utilizzo di energie rinnovabili. Questo progetto fa parte di una più ampia strategia di sostenibilità dell’azienda, che include numerose altre iniziative.

Tra queste, l’approvvigionamento di energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili certificate, già attivo prima dei lavori di ristrutturazione, e la progressiva elettrificazione della flotta aziendale. Inoltre, Volkswagen Group Italia promuove una giornata di menu vegetariano presso il ristorante interno, cura la biodiversità con un’apicoltura nel giardino della sede e incentiva pratiche di mobilità sostenibile come il carpooling e il bikesharing.

Un’altra importante iniziativa è il VGIECODAY, una giornata di volontariato dedicata alla raccolta di rifiuti dispersi nell’ambiente. Infine, l’Oxygen Area, realizzata tra il palazzo uffici e il Centro Distribuzione Ricambi, rappresenta una cornice di verde intensivo con alta capacità di assorbimento di inquinanti e CO2.

La ristrutturazione della sede di Volkswagen Group Italia rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità ambientale, riducendo drasticamente il fabbisogno energetico e le emissioni di CO2. Con soluzioni smart e spazi di lavoro moderni, l’azienda dimostra il suo impegno non solo verso l’ambiente, ma anche verso il benessere dei propri dipendenti. Questi interventi sono parte di una strategia più ampia che vede Volkswagen Group Italia all’avanguardia nella promozione di pratiche sostenibili e innovative, confermando il suo ruolo di leader nel settore automotive.