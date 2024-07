Volkswagen: nuovo Crafter 2024: innovazione, comfort e sicurezza

Volkswagen è pronta a rivoluzionare il mercato con il debutto del nuovo Crafter 2024, un veicolo che si distingue per il significativo upgrade sia del software che dell'hardware.

Questa nuova versione del Crafter è progettata per offrire un'esperienza di guida superiore, grazie a un abitacolo completamente ridisegnato e a sistemi di infotainment di ultima generazione.

Il nuovo Crafter sarà dotato di serie del Digital Cockpit, un quadro strumenti digitale che rappresenta una delle principali innovazioni di questa versione. Gli interni vantano un display per l’infotainment da 10,3 pollici, con un'opzione per uno schermo ancora più grande da 12,9 pollici, entrambi basati sulla più recente tecnologia modulare di infotainment (MIB). Il sistema Volkswagen presenta un’interfaccia grafica di nuova concezione e un menu di navigazione autoesplicativo, rendendo l'interazione con il veicolo più intuitiva e user-friendly.

Una delle novità più rilevanti è l'introduzione dell'assistente vocale digitale con integrazione ChatGPT. Questo sistema di controllo vocale online permette di gestire numerose funzioni del veicolo attraverso comandi vocali naturali, migliorando significativamente l'esperienza di guida e aumentando la sicurezza. Il freno di stazionamento elettronico e il volante multifunzione sono altre aggiunte che evidenziano l'attenzione di Volkswagen al comfort e alla praticità.

Il nuovo Crafter non è solo all'avanguardia in termini di tecnologia di infotainment, ma è anche dotato di numerosi sistemi di assistenza che porteranno la gamma a un nuovo livello di sicurezza. Di serie, tutti i modelli Crafter includeranno il Front Assist, che fornisce una frenata autonoma di emergenza con monitoraggio di ciclisti e pedoni, il Lane Assist per il mantenimento della corsia, il Dynamic Road Sign Display, un limitatore di velocità e il Park Distance Control acustico per la zona posteriore.

Come optional, sarà disponibile il Travel Assist, un sistema di assistenza alla guida che rende più agevoli i lunghi viaggi. In combinazione con il Travel Assist, viene introdotto l’Emergency Assist, un sistema che interviene in caso di emergenza per garantire la massima sicurezza del conducente e dei passeggeri.

Oltre ai miglioramenti tecnologici, il design interno del Crafter è stato completamente rinnovato. Il freno a mano e l'interruttore per il cambio automatico sono stati ridisegnati, così come i comandi per le funzioni di illuminazione e i pulsanti nella zona della consolle centrale. Le bocchette di aerazione sono state riposizionate per migliorare la distribuzione dell'aria all'interno dell'abitacolo.

Le prevendite del nuovo Crafter sono già iniziate nel mese di luglio, e l'interesse da parte del pubblico è notevole. Volkswagen ha infatti risposto alle esigenze dei suoi clienti, introducendo innovazioni che facilitano il lavoro quotidiano e migliorano l'esperienza di guida.

Il nuovo Crafter 2024 rappresenta un significativo passo avanti per Volkswagen, combinando tecnologie di punta, un design rinnovato e sistemi di assistenza avanzati. Questo veicolo è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che necessitano di un mezzo affidabile e sicuro, senza rinunciare al comfort e all'innovazione tecnologica. Con il nuovo Crafter, Volkswagen continua a stabilire nuovi standard nel mercato dei veicoli commerciali.