Volvo installa 30 stazioni di ricarica veloce in tutta Italia

Si chiama Volvo Recharge Highways il progetto che prevede l’installazione di stazioni fast charge da 175 kW sul territorio italiano. La prima colonnina a ricarica veloce nascerà nel cuore di Milano. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i concessionari italiani di Volvo, prevede l’installazione di oltre 30 stazioni di ricarica veloce da 175 kW presso altrettante concessionarie Volvo e in prossimità di altrettante uscite della principali autostrade italiane. I punti di ricarica sono dunque facilmente accessibili e, sebbene marchiati Volvo, sono aperti a tutti gli utenti di veicoli elettrificati o elettrici di tutti i brand. Saranno più di 15 gli assi autostradali nelle vicinanze dei quali si potrà beneficiare della presenza delle colonnine di ricarica del progetto Volvo Recharge Highways.

La dislocazione dei punti di ricarica porta alla copertura dell’intero territorio nazionale e rende di fatto possibili e agevoli spostamenti a lungo raggio qualsiasi sia la direttrice di viaggio. Le stazioni a elevata potenza che verranno installate sono prodotte da Delta e sono in grado di ricaricare due vetture simultaneamente all’80% della capacità in poco più di 30 minuti. Il completamento della posa delle prime 25 stazioni è previsto entro la fine dell’estate 2021. Un ruolo importante nella strategia di Volvo a favore della mobilità elettrica in Italia lo gioca la città di Milano e in tal senso particolarmente significativa è l’installazione della prima stazione di fast charging nel centro del capoluogo lombardo. Anch’essa marchiata Volvo, la stazione sorgerà nel quartiere di Porta Nuova, a pochi passi da Volvo Studio Milano, che si conferma così luogo di pensiero avanzato per andare incontro alle esigenze del pubblico. La stazione di ricarica sarà, anche visivamente, un esempio avanzato di arredo urbano sostenibile e costituisce il primo passo di un progetto più ampio che prevede l’installazione di oltre 50 punti di ricarica da 22 kW a marchio Volvo nei parcheggi e nei garage residenziali. L’obiettivo è, di fatto, quello di elettrificare l’intero distretto.

“Il progetto Volvo Recharge Highways e l’installazione della prima stazione di fast charge nel cuore della Milano più avanzata sono iniziative senza precedenti - afferma Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia -. Mai un costruttore di auto si era impegnato anche attraverso investimenti concreti nella realizzazione di una rete di stazioni per la ricarica veloce per tutti gli automobilisti. Non vogliamo certo sostituirci a chi è preposto a realizzare infrastrutture; vogliamo solo sensibilizzare i clienti sulla opportunità di passare alla mobilità elettrica dando il nostro contributo per renderla davvero possibile e agevole sul territorio nazionale”. “Milano è pronta ad accogliere la prima stazione cittadina di fast charge di Volvo - ha dichiarato da parte sua il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala - che sarà installata a Porta Nuova, uno tra i suoi quartieri più all’avanguardia. Lo consideriamo il primo passo di una consistente trasformazione infrastrutturale che porterà, nel giro di qualche anno, a dotare la città di un numero significativo di stazioni di ricarica”.