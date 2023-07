Nino Favoriti lancia Natural face

Il noto dermatologo e medico estetico Nino Favoriti, dalla consolidata esperienze del suo metodo inaugura Natural Face, clinica di medicina e chirurgia estetica.

Negli ultimi anni le donne hanno maturato un’esigenza più sentita della cura di sé, questo anche grazie alla possibilità di accedere alla medicina e chirurgia estetica. Ma il destinatario finale non è più solo la donna. La medicina estetica non ha limiti di genere, abbraccia i bisogni di chiunque desideri coltivare il proprio senso di bellezza, non più intesa come canone stereotipato. Rigenerazione profonda, valorizzazione dei propri tratti somatici, cura della pelle, armonizzazione del volto, equilibrio: sono le chiavi d’accesso a un modus operandi completamente rinnovato. Per abbracciare questo bisogno nasce Natural Face, puntando sulla consolidata esperienza del dermatologo e medico estetico Nino Favoriti.

Il Metodo Favoriti, un nuovo modo di intendere la medicina e la chirurgia estetica. In cosa consiste?

La paziente, il paziente che si rivolgono a Nino Favoriti o al team coordinato- hanno sempre più necessità di intraprendere un percorso personalizzato, che miri a eliminare ‘quel difetto’ che non ci rappresenta o a coltivare la propria idea di bellezza. Bandita l’esagerazione, si va verso una medicina soft, con effetto estremamente naturale, riuscendo a ottenere risultati entusiasmanti.

Quando parliamo di medicina e chirurgia estetica è molto importante orientarsi alla prudenza e affidarsi al medico che, in base alle caratteristiche anagrafiche e anatomiche del volto, opterà per i trattamenti più indicati per la specifica paziente. Questa è certamente la filosofia di Natural Face come lo stesso Favoriti ribadisce:

“I trattamenti vanno concepiti in maniera estremamente naturale. Quello che si deve notare non è il ritocco bensì il risultato che deve essere quasi impercettibile, risultando migliorati in modo naturale nel complesso.Non si deve notare. L’impatto visivo è quasi impercettibile, se non nella misura in cui si risulti migliorate nel complesso.

L’impatto estetico post- trattamento è evidente e migliorativo, permettendo di guadagnare consapevolezza della propria bellezza in totale naturalezza, aumentando l’autostima senza il timore dell’avanzare dell’età. Basta angoscia per il trascorrere del tempo: la medicina estetica deve fungere da supporto nella maturazione di un nuovo diritto: sentirsi a proprio agio in ogni fase della vita.c’è e si vede, ma nessuno si accorge di come sia avvenuto questo miglioramento, evidente allo specchio e a agli altri, che rende più sicuri di sé, migliora l’autostima e consente di procedere con sicurezza nell’avanzare dell’età. Nessun senso di angoscia per il passare del tempo, la medicina estetica funge così da supporto nella maturazione di un nuovo diritto: essere a proprio agio in ogni fase della vita, facendo emergere il nostro equilibrio con un’estetica che sia specchio della nostra interiorità.

Come si sviluppa il Metodo Favoriti? Al fianco di Nino Favoriti lavora un team selezionatissimo che ha affiancato il dottore negli anni in un percorso sempre più all’insegna dell’eccellenza, non solo per i costanti aggiornamenti, derivati da suoi studi, per il modo di agire sui volti, ma anche per la qualità dei prodotti utilizzati, delle metodologie e dei macchinari. Il lavoro d’équipe consente già dal primo consulto di orientare la paziente o il paziente verso il programma e professionista più adatto alle proprie esigenze.