Olanda-Argentina, rissa choc: la Fifa apre due provvedimenti disciplinari

Olanda-Argentina, rissa choc: coinvolto anche Messi. Le foto

Rissa senza precedenti durante Olanda-Argentina. Nel match di qualificazione per i quarti di finale, la partita ha preso una piega inaspettata. Tutto accade all’89’: una brutta entrata di Paredes su Aké ha scatenato la rabbia della panchina olandese, che si è riversata in campo per chiedere il cartellino rosso.

L’arbitro spagnolo Mateu Lahoz, già poco apprezzato dai giocatori di Louis van Gaal per delle decisioni durante la partita, ha invece solo ammonito il centrocampista juventino, che nell’occasione ha anche calciato forte il pallone verso la panchina avversaria, facendo degenerare la situazione.

(foto Lapresse)



Parte così lo scontro tra i giocatori delle due squadre, dove vengono coinvolti anche Van Dijk e Messi. La calma torna solo dopo qualche minuto. Poi, l’arbitro concede ben 10 minuti di recupero. E la punizione che ha portato al 2-2 di Weghorst è stata concessa proprio al 100’.

Al 103’, quando l’arbitro ha fischiato e mandato il match ai supplementari, c’è stata una nuova mini-rissa, sedata però più in fretta della prima. Mateu Lahoz ha anche espulso allo scadere, al 121’, Dumfries ed estratto 15 cartellini gialli.

La Fifa apre due procedimenti disciplinari

Secondo quello che scrive il quotidiano spagnolo "Marca", la Commissione disciplinare della Fifa ha aperto due procedimenti disciplinari nei confronti di Argentina e Olanda dopo avere analizzato i filmati della rissa in campo nel finale della sfida valida per gli ottavi del Mondiale in Qatar.

Il procedimento contro la Federcalcio albiceleste riguarda le possibili violazioni degli articoli 12 ("cattiva condotta di giocatori e funzionari") e 16 ("ordine e sicurezza nelle partite") del Codice disciplinare, quello contro la Federazione olandese per possibile violazione dell'articolo 12 del Codice disciplinare della Fifa.