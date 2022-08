Oroscopo del weekend 27 agosto e 28 agosto segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 27 agosto 2022 e 28 agosto 2022: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 27 agosto 2022 e domenica 28 agosto 2022: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 27 AGOSTO – 28 AGOSTO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna del Leone del venerdì attiva la tua creatività e passione. Un quadrato a tarda notte tra il Sole Vergine e il tuo pianeta dominante, Marte, è seguito da un quadrato mattutino tra la Luna Vergine e Marte. Questo ti riempie di una generosità di energia. Fai solo attenzione, poiché può facilmente trasformarsi in irritazione e frustrazione. La Luna Nuova nel tuo settore sanitario offre un modo ideale per dirigere positivamente questa energia.

TORO OROSCOPO WEEK-END 27 AGOSTO - 28 AGOSTO 2022

Oroscopo del weekend Toro : La Luna del Leone di venerdì incanala la tua energia verso la tua casa e la tua famiglia, mentre il quadrato notturno tra Urano e il tuo pianeta dominante, Venere, sottolinea un conflitto tra i tuoi bisogni di libertà e sicurezza. La luna nuova in Vergine di sabato suscita sentimenti romantici e creativi. L'opposizione della domenica tra Venere e Saturno dirige le tue energie verso l'interno. Socializzare è estenuante. Goditi l'opposizione della Luna Vergine al magico Nettuno e termina il fine settimana osservando qualcosa di divertente.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 27 AGOSTO - 28 AGOSTO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: La Luna del Leone del venerdì stimola il tuo desiderio di connetterti con gli altri e il quadrato tra Urano e Venere ti fa desiderare la libertà e il cambiamento. La Luna Nuova di sabato in Vergine illumina la casa e la famiglia, mentre la quadratura del Sole e della Luna della Vergine all'aggressivo Marte può causare discussioni, conflitti e interruzioni. La domenica ristabilisce la pace nel regno e il trigono del mattino tra la luna e Urano ti fa esplorare nuove possibilità.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 27 AGOSTO - 28 AGOSTO 2022