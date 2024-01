Oroscopo 2024 segno per segno di Affaritaliani.it: cosa vi riservano le stelle

Oroscopo 2024: le previsioni astrologiche segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio il nuovo anno.

OROSCOPO 2024 ARIETE

Quello che devi aspettarti

I pianeti porteranno un’impennata di carriera verso di te durante la primavera del 2024. In particolare, Mercurio nel tuo segno dall’11 marzo al 15 maggio ti spinge a raggiungere e fare rete, soprattutto quando Venere si unisce a te all’inizio di aprile.

L'amore e le relazioni fioriscono all'inizio e alla metà dell'estate. La metà e la fine di luglio saranno particolarmente eccezionali per le relazioni. La comunicazione e la passione sono supportate da Venere, il Sole, Marte e Giove che formano aspetti utili.

A cosa dovresti prestare attenzione

Rallenta, rifletti e rilassati durante la fine di marzo. Questo sarà un buon momento per valutare i tuoi obiettivi e tornare in contatto con gli amici.

Saturno nel tuo dodicesimo settore di isolamento potrebbe riportarti indietro nel passato. Se è così, traccia una linea fermamente nella sabbia.

Il transito di Chirone nel vostro segno potrebbe mettervi alla prova e lasciarvi con un senso di dubbio. Superalo ora perché i tuoi pianeti si concentreranno sul futuro.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

Marte entra nel tuo decimo settore di lavoro il 4 gennaio, che ti farà procedere a pieno ritmo per le prime sei settimane del 2024. Mentre si sposta nella tua undicesima casa di amici e colleghi a metà febbraio, socializzerai e farai rete . I contatti che coltivi ora potrebbero portare opportunità con lo svolgersi della primavera. L’eclissi solare della Luna Nuova in Ariete l’8 aprile innesca i tuoi sogni nel mondo reale.

Una potente ondata di risultati durante la prossima Luna Piena rivelerà ciò che hai piantato e coltivato. Una congiunzione Giove-Urano il 21 aprile e una fusione Venere-Giove a fine maggio potrebbero portare benedizioni finanziarie a modo tuo.

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

Da metà giugno a metà luglio, aspettati che le tue relazioni vengano messe in risalto. Venere nel tuo quarto settore educativo ti fa pensare seriamente ad assumere un impegno che forse hai rimandato per motivi di carriera. L'eclissi di Luna Piena nella tua settima zona di intimità il 25 marzo può concludere una relazione importante, ma non preoccuparti. Non dovrai aspettare molto perché le cose si raddrizzino.

Dal 12 luglio al 6 agosto si verificherà una rinascita del romanticismo, accendendo la tua quinta casa del divertimento. Potresti trascorrere l'estate in una relazione felice con un nuovo amore!

Date importanti per l'Ariete nel 2024

8 aprile: c'è un'eclissi solare totale in Ariete. Pianifica di lasciare andare e trasformare.

21 aprile: Giove e Urano sono congiunti in Toro. Potresti sperimentare alcuni vantaggi finanziari inaspettati.

22 luglio: aspettatevi degli incontri fortunati grazie al sestile Venere-Giove.

OROSCOPO 2024 TORO

Quello che devi aspettarti

Giove rilascia gadget tutto l'anno! Giove nel tuo segno fino al 26 maggio conferisce crescita personale e, mentre viaggia nel tuo secondo settore di ricchezza per il resto dell'anno, espande qualunque cosa tocchi.

Venere nella tua prima casa dal 1 maggio al 23 maggio evidenzia l'espressione personale. Dato che Venere è il tuo pianeta dominante e tu sei nel suo dominio, potresti sentirti molto felice di essere te stesso! L’amore e le relazioni ricevono una spinta e tutte le tue connessioni sociali prosperano.

Mercurio si unisce a te a metà maggio. A giugno, quando si sposta nel tuo settore finanziario e si unisce a Giove, Venere e il Sole, porta vantaggi da diverse fonti.

A cosa dovresti prestare attenzione

Chirone nella tua dodicesima casa tutto l'anno potrebbe perseguitarti con sogni difficili.

L'eclissi solare totale dell'8 aprile cade nella tua dodicesima casa dei sogni e della riflessione. Ciò potrebbe segnalare la necessità di un’introspezione più onesta.

Un quadrato al tuo sole da Mercurio, che si estende dal 3 luglio al 25 luglio e di nuovo dal 16 agosto al 9 settembre, potrebbe inasprire le comunicazioni dentro o intorno alla tua casa. Ricordati di pensare prima di parlare o scrivere. Metti invece in risalto il tatto e la sensibilità.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

La tua decima casa solare della carriera subisce una ristrutturazione mentre Plutone, il pianeta della trasformazione, rientra nel segno dell'Acquario il 22 gennaio. Ciò significa un cambiamento lento (ma profondo). Alla fine, probabilmente adorerai i risultati.

I cambiamenti a breve termine sul posto di lavoro o anche nella tua carriera più ampia potrebbero avvenire già da metà gennaio a metà febbraio. Gli aspetti di supporto di Mercurio, Venere, Marte, Urano e Giove portano notizie di un'opportunità. Rimani aperto e attento.

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

Dal 24 settembre al 17 ottobre, Venere, il pianeta dell'amore e il tuo sovrano planetario, transita nella tua settima casa solare. Questo è ottimo sia per le relazioni esistenti che per quelle potenziali. Marte in Cancro dal 5 settembre al 4 novembre supporterà connessioni appassionate. Inoltre, Urano nel tuo segno porta sorpresa e sconvolgimento. Lascia andare i vecchi schemi restrittivi e vedrai i doni che Urano porta.

Date importanti per il Toro nel 2024

27 agosto: aspettatevi un grande trigono con Venere, Plutone e Urano. Ciò porterà una trasformazione positiva nell’amore.

17 settembre: un'eclissi lunare in Pesci potrebbe fungere da catalizzatore per alcune realizzazioni relazionali.

20 settembre: aspettatevi un grande trigono con il Sole, Plutone e Urano. Puoi avviare un cambiamento di carriera mentre sei sostenuto da questi potenti pianeti.

OROSCOPO 2024 GEMELLI

Quello che devi aspettarti

La tua foto del compleanno per il 2024 sembra fortunata! Giove entra nel tuo segno il 25 maggio, pochi giorni dopo il sole. Mercurio segue e forma una congiunzione con il gioviale Giove il 4 giugno.

Poco dopo, Plutone in Acquario trigono i due, aggiungendo potenza e intensità. Ciò significa che le strutture di potere, il supporto planetario e la tua stessa destrezza lasceranno cadere petali d’oro sul tuo cammino per il mese del tuo compleanno.

Il 6 giugno, la Luna Nuova in Gemelli sarà influenzata da questo ammasso planetario. Scegli cosa vuoi perseguire e lascia che questi pianeti ti diano energia.

A cosa dovresti prestare attenzione

Nettuno ti fa quadratura con i Pesci, il che potrebbe causare un po’ di confusione quando si tratta di strategie e metodi.

Quando le influenze planetarie diventano travolgenti, leggi le clausole scritte in piccolo e attieniti ai tuoi piani. Avrai un successo straordinario se lo fai.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

Un trigono con Plutone in Acquario supporta una trasformazione positiva nella tua carriera. Se vuoi un cambiamento, i pianeti ti sosterranno all’inizio di giugno. Ricorda che l'influenza di Saturno ti richiederà di "fare il lavoro". Sei abituato a volare con successo, ma se superi le prove di Saturno e ti attieni a una struttura uniforme, tutte le tue visioni e i tuoi sogni potrebbero realizzarsi.

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

L'eclissi solare della Luna Nuova in Bilancia il 2 ottobre nella tua zona di divertimento e piacere porta una nuova visione per ciò che stai cercando. Mercurio, il tuo sovrano, si congiunge anche alla Luna Nuova in quel giorno, segnalando che il tuo dono per i discorsi accattivanti ti porterà lontano in qualsiasi relazione.

Date importanti per i Gemelli nel 2024

1-8 giugno: il Sole, Mercurio, Venere e Giove formano uno stellium in Gemelli. Per dirla semplicemente, dominerai il cielo durante questa settimana, Gemelli.

2 ottobre: ​​un'eclissi di Luna Nuova congiunge Mercurio, che ti trina durante questo ciclo di Luna Nuova, rendendolo un buon momento per spingere la tua agenda mentre la luna si illumina durante le prossime due settimane.

OROSCOPO 2024 CANCRO

Quello che devi aspettarti

Il 2024 promette di avvicinarti a ciò che desideri dalla tua carriera e dalle tue relazioni.

Gli aspetti potenti del Nodo Nord lunare nella tua decima casa di lavoro ti spingono ad allungare la mano e a correre dei rischi. Potresti riscontrare un disagio temporaneo a casa. Potrebbe anche portare un cambiamento.

A cosa dovresti prestare attenzione

Alcuni partner potrebbero attraversare crisi finanziarie e dover ricostruire per gran parte del 2024. Sei sempre desideroso di aiutare, ma ricorda che, sebbene ami prenderti cura e proteggere le persone, non puoi assumerti responsabilità che appartengono ad altri adulti.

Gli aspetti stimolanti del Nodo Sud in Bilancia potrebbero renderti impaziente con te stesso e con gli altri. Le cose si sistemeranno da sole, a patto di non prendere troppo a cuore i problemi.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

L'eclissi solare nella tua decima casa l'8 aprile porta in superficie nuove idee, obiettivi e strategie. Preparati al cambiamento, perché un'ondata di ispirazione inonda i tuoi pensieri grazie al Nodo Nord lunare nel tuo settore professionale. Marte nel tuo decimo settore per tutto maggio ti spinge a perseguire gli obiettivi che ti sei prefissato ad aprile. Le cose si muovono rapidamente e, a metà luglio, la tua seconda casa del denaro riceve un bacio congiunto da Venere e Giove!

Marte transita nella tua prima e seconda casa dal 5 settembre fino alla fine del 2024, donando l'energia necessaria per trasformare i tuoi sogni in realtà.

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

Il profondo lavoro di trasformazione (e gioco) ispirato da Plutone nel tuo settimo settore sta per volgere al termine. Entro la metà di gennaio, Plutone si trasferirà nella tua ottava casa dei beni condivisi e sentirai il clima emotivo sereno. E, ad eccezione di un breve ritorno all’inizio dell’autunno, Plutone ha lasciato definitivamente la tua casa dei partner.

L'amore assume un tono più leggero quando Venere entra nella tua settima casa il 24 gennaio. Marte è con Venere fino al 14 febbraio, promettendo un divertimento focoso! Venere e Marte formano un bel sestile tra loro nelle ultime due settimane di giugno e nelle prime due settimane di luglio. Durante il mese del tuo compleanno, è probabile una celebrazione dell’amore e dell’abbondanza finanziaria!

Date importanti per il cancro nel 2024

8 aprile: preparati per l'eclissi solare totale nella tua decima casa di lavoro. Fluisci con potenti cambiamenti per ora.

1 aprile-19 giugno: Vesta transita attraverso il Cancro. Ciò conferisce un’aura sacra e trasformativa alle connessioni amorose.

18 giugno: Mercurio e Venere sono congiunti in Cancro. Una connessione d’amore scorrerà dolcemente.

OROSCOPO 2024 LEONE

Quello che devi aspettarti

Questo dovrebbe essere un anno positivo sia per l’amore che per il lavoro. Venere ti onora con trigoni amichevoli dal 6 aprile al 29 aprile, dal 12 luglio al 5 agosto e dal 18 ottobre all'11 novembre. L'amore è in cima alla tua lista e il tuo calendario sarà pieno di molte entusiasmanti possibilità. Esprimerai la versione più affascinante di te stesso.

Potresti anche apportare alcune modifiche alla carriera. Con Giove, Mercurio e il Sole che ti sostengono alla fine del 2024, le probabilità sono a tuo favore.

A cosa dovresti prestare attenzione

Plutone è nella tua zona relazionale per la maggior parte dell’anno, promettendo una profonda trasformazione nelle tue relazioni più intime.

Sii aperto al cambiamento. Questo è difficile perché potresti ritrovarti a preferire mantenere le cose esattamente come sono. Plutone ti avvicina a ciò che il tuo sé più profondo desidera veramente.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

Marte retrogrado in Leone dall’inizio di novembre fino alla fine del 2024. Ciò ti esercita una certa pressione per rivedere e recuperare alcuni dei tuoi progetti più cari. Durante questo periodo, Giove lancia un sestile amichevole nella tua direzione, offrendoti opportunità di business, soprattutto in aree legate alla comunicazione e ai viaggi locali.

Da metà dicembre al 31 dicembre, Mercurio diretto nel segno del tuo amico Sagittario formerà un'accoglienza reciproca tra Giove e Mercurio. Questo è un buon momento per correre un rischio misurato!

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

Preparati al cambiamento. La primavera, l’estate e l’autunno 2024 presentano un potenziale relazionale nuovo e migliorato. Saturno e Nettuno in aspetto traballante per te significano che devi tenere i piedi per terra. Se usi la tua profonda integrità insieme al tuo stile, tutto dovrebbe procedere molto bene.

Date importanti per il Leone nel 2024

8 aprile: preparati per l'eclissi solare in Ariete, che avrà luogo nella tua nona casa di viaggio. Potrebbe emergere l’opportunità per un viaggio all’estero.

2 ottobre: ​​una nuova amicizia potrebbe iniziare grazie all'eclissi di Luna Nuova in Bilancia!

6 dicembre: Marte è retrogrado in Leone. Qualcosa che pensavi fosse andato per sempre potrebbe riemergere come una valida possibilità di carriera.

OROSCOPO 2024 VERGINE

Quello che devi aspettarti

Avventure e viaggi sono nel tuo calendario per il 2024. Potrai sfruttare in modo pratico gli improvvisi cambiamenti che Urano nel tuo nono settore ti invia. Tieni una borsa piena dietro la tua poltrona preferita.

Anche se di solito tieni il naso sulla mola, l’Universo vorrebbe vederti coprire un po’ di terreno quest’anno. Preparati al progresso e al movimento.

A cosa dovresti prestare attenzione

Saturno in opposizione al tuo segno ti fa sentire un po' stressato. Non pensare troppo alle cose! In effetti, ora che Saturno si è spostato dal sesto settore solare della salute, è tempo di divertirsi.

Potresti avere il bisogno di intraprendere più lavoro. Non è necessario che il peso del mondo ricada sulle tue spalle. Smettila di spingerti così forte, Vergine.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

La tua decima casa ospita Giove durante la seconda metà del 2024. Non potrebbe andare meglio se stai cercando di migliorare le tue capacità, perseguire i tuoi obiettivi ed espandere le tue conoscenze. I pianeti suggeriscono che è probabile una crescita della carriera.

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

Potresti decidere di impegnarti fortemente e mettere radici. Saturno è nella tua settima casa dei partner e la sua influenza ti farà pensare al lungo termine. Sceglierai saggiamente, come al solito. Potresti entrare in contatto con un individuo maturo.

Date importanti per la Vergine nel 2024

6 agosto-29 agosto: Venere è in Vergine. Avrai il turbo in amore!

10 settembre-26 settembre: Mercurio è in Vergine. Dominerai il cielo con la tua incisività e obiettività.

OROSCOPO 2024 BILANCIA

Quello che devi aspettarti

Preparatevi per la primavera! Venere nella tua zona relazionale si fonde con Mercurio retrogrado e il Nodo Nord della Luna a metà aprile. Quando questo ammasso si connette con la luna nel tuo segno circa un giorno dopo, un amore che hai sognato potrebbe diventare realtà.

Una nuova connessione potrebbe diventare un legame potente se coltivi la relazione.

A cosa dovresti prestare attenzione

Saturno e Urano sono in aspetto inquieto per te. Di conseguenza, di tanto in tanto potresti sentirti irritato e poco collaborativo. Pratica la generosità per le prime tre settimane di luglio, quando le energie prevalenti sembrano essere in conflitto.

Ricorda che Giove ti sostiene dal 26 maggio fino alla fine dell'anno. Non preoccuparti! Se ritieni che la corrente stia scorrendo nella direzione sbagliata, prenditi il ​​tuo tempo. La maggior parte di questo si risolverà e sarai di nuovo te stesso equilibrato.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

Marte e Giove ti trigono a metà agosto. Ciò, insieme agli aspetti di supporto del sole, aggiungerà calore e ottimismo alla tua vita lavorativa. Mercurio retrogrado nello stesso periodo ti spinge per i dettagli, quindi occupati di loro in un ambiente tranquillo dove puoi davvero concentrarti.

Una nuova conoscenza che fai all'inizio di agosto diventa un potente alleato durante la luna piena del 19 agosto. Aspettati che questa partnership cresca e fiorisca.

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

Essendo alcune delle persone più belle dello zodiaco, i Bilancia hanno quasi sempre troppi ammiratori! Detto questo, ci sono alcuni periodi di tempo nel 2024 in cui possono davvero accendere il fascino. Vale a dire, queste date vanno dal 1 gennaio al 24 gennaio, dal 17 febbraio all'11 marzo, dal 6 aprile al 29 aprile, dal 1 maggio al 18 giugno, dal 12 luglio al 5 agosto e dal 30 agosto al 24 settembre.

Date importanti per la Bilancia nel 2024

16 aprile-19 aprile: preparati per la congiunzione di Venere, Mercurio e Nodo Nord. Punta alla luna in una questione romantica!

30 settembre: Mercurio si congiunge al Sole in Bilancia. Questo è un buon momento per esaminare le comunicazioni sentite dall’anima che riguardano la tua carriera.

2 ottobre: ​​l'eclissi solare della Luna Nuova in Bilancia significa che è tempo di pianificare qualcosa di nuovo. Questo potrebbe accadere in qualsiasi area della tua vita in cui vorresti cambiare il modo in cui ti esprimi.

OROSCOPO 2024 SCORPIONE

Quello che devi aspettarti

Preparati per un aumento della forma fisica. Con il Nodo Nord lunare in Ariete, il tuo sesto settore solare di benessere, avrai la possibilità di dare il meglio di te stesso nel 2024.

Sperimenterai un'attenzione ancora più provocante del solito. Abbraccia la spontaneità e aspettati un'abbondanza di sensualità.

A cosa dovresti prestare attenzione

Non lasciare che Chirone, il guaritore ferito, nella tua sesta casa, ti faccia credere che non stai migliorando solo perché non sei ancora pronto per provare per le Olimpiadi.

Non lasciare che l'incertezza governi la giornata. Lavora per trasformare le tue debolezze in punti di forza.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

Alla fine dell'anno, Marte in Leone diventa retrogrado nella vostra casa della carriera, spingendovi a tornare indietro e ottenere le informazioni di cui avete bisogno per svolgere meglio il vostro lavoro. Cogli questa opportunità per svilupparti e crescere.

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

La fine dell'estate e l'inizio dell'autunno promettono di portare sulla tua strada un'assoluta carica di gioia. Potrebbe essere il momento di fare il grande passo e impegnarsi.

Date importanti per lo Scorpione nel 2024

17 settembre-18 settembre: l'eclissi di Luna Piena in Pesci avviene nella tua quinta casa del piacere e del divertimento. Lascia che i bei tempi passino!

23 settembre-17 ottobre: ​​Venere è in Scorpione. Aspettati che le tue relazioni si surriscaldino.

5 novembre 2024-23 febbraio 2025: Marte, il tuo co-governatore, transita nella tua decima casa della carriera e ti porta molta energia che ti aiuterà ad espanderti nel tuo campo.

OROSCOPO 2024 SAGITTARIO

Quello che devi aspettarti

Riceverai una gloriosa scarica di energia dall'eclissi dell'8 aprile nella tua quinta casa del divertimento. Lo sentirai soprattutto da chi, dove e come esci. Le relazioni assumono un tono giocoso e viene messo in risalto il lavoro artistico e creativo.

Metà aprile, metà luglio e fine ottobre portano divertimento e giochi, soprattutto con i partner. L'eclissi di Luna Nuova in Bilancia è in sestile con il tuo sole il 2 ottobre, il che potrebbe iniziare qualcosa di grande con qualcuno che pensavi fosse solo un amico!

A cosa dovresti prestare attenzione

La stasi potrebbe scendere durante l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio, facendoti indugiare sui rimpianti del passato. Ammetti cosa avresti potuto fare meglio, poi perdona te stesso e tutti gli altri.

Se uno stato d'animo simile ti colpisce di nuovo nei mesi di settembre e ottobre, lascialo semplicemente andare. Riprenderai il tuo passo dal 5 novembre fino alla fine del 2024, soprattutto se rivedrai il tuo approccio al lavoro, alle altre persone e ai progetti.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

Durante gli ultimi due mesi del 2024, Mercurio transita nel tuo segno ed è retrogrado. Potrebbe riportare occasioni o opportunità che altrimenti sarebbero andate perse! Tendi a vedere il quadro generale. Tuttavia, assicurati di prestare attenzione a tutti i dettagli e di perseguire il miglioramento personale.

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

L’intera seconda metà del 2024 mette in risalto il romanticismo per il Sagittario a causa di Giove nella tua settima casa dei partner. Aspettatevi abbondanza e fortuna!

Date importanti per il Sagittario nel 2024

8 aprile: c'è un'eclissi solare in Ariete e nella tua quinta casa di divertimento e romanticismo.

26 maggio: Giove entra nella tua settima casa dei partner intimi e rimane lì fino alla fine del 2024. Ci saranno molte opportunità di amore e collaborazione.

2 ottobre: ​​l'eclissi di Luna Nuova in Bilancia potrebbe trasformare un'amicizia in qualcosa di più romantico!

OROSCOPO 2024 CAPRICORNO

Quello che devi aspettarti

Aspettatevi un anno di successi! L'anno inizia e finisce con due Lune Nuove nel tuo segno, l'11 gennaio e il 30 dicembre 2024. Sarai pieno di sogni e progetti realizzabili. Con il tuo realismo saturniano si manifesteranno.

Plutone lascia finalmente definitivamente la tua prima casa solare il 22 gennaio. Il tuo sollievo sarà tangibile. Il tuo lavoro di trasformazione per ora si è concluso con successo.

Giove in Toro trigono il vostro segno fino a fine maggio, portando fortuna e nuove opportunità. Dal 5 gennaio al 14 febbraio, Marte visita il buon vecchio Giove creando un trigono benefico. Questo aspetto ti porta fortuna e tenacia sul lavoro.

A cosa dovresti prestare attenzione

A partire dall’inizio di giugno, i pianeti si spostano verso il consolidamento e si allontanano dal nuovo ed eccitante, quindi sfrutta al massimo l’inizio del 2024.

Man mano che fai progressi, ricordati di prestare attenzione al tuo lavoro.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

A metà settembre, Mercurio nel sostegno della Vergine sposta rapidamente i tuoi obiettivi. Aspettatevi che il movimento in avanti riprenda ad un certo punto tra il 10 settembre e il 27 settembre. Assicurati di rivedere i tuoi progetti durante il retrogrado di agosto di Mercurio. Da metà novembre fino all'inizio di dicembre vedrai una ripresa nelle questioni relative alla carriera.

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

L’amore passa in secondo piano nella tua carriera durante i primi mesi dell’anno. Tuttavia, Venere e Marte che convivono nella tua prima casa dal 24 gennaio al 14 febbraio fanno sfrigolare gli incontri romantici!

Dal 12 novembre all’8 dicembre, Venere ritorna in Capricorno per le festività natalizie del 2024. Marte retrogrado in Leone quadra Venere lì, rendendo possibile ai partner di avere scopi contrastanti nel romanticismo. Compromettersi a vicenda e uscirne vincitori in amore.

Date importanti per il Capricorno nel 2024

16 agosto: il tuo governatore Saturno quadrerà Marte, il sobillatore cosmico. Attieniti alle basi e resta tranquillo per un paio di giorni intorno a questa data.

2 ottobre: ​​preparati per un'eclissi solare nella tua decima casa della reputazione e della carriera. Proprio quando pensi di aver fatto tutti i progressi possibili, qualche nuova idea potrebbe prendere forma. Considera le possibilità!

11 gennaio e 30 dicembre: quest'anno nel tuo segno si verificano due lune nuove. Sogna in grande in questi giorni, Capricorno!

OROSCOPO 2024 ACQUARIO

Quello che devi aspettarti

La grande notizia è che Saturno ha finalmente fatto le valigie ed è uscito dalla porta dopo i suoi due anni e mezzo di permanenza nel tuo segno! Ti ha lasciato più realismo, concentrazione e la capacità di creare nuove strutture nella tua vita.

Proprio mentre Saturno, severo ed esigente, lascia il tuo segno, un altro pianeta pesante, Plutone, arriva per una lunga visita di circa 20 anni! Fortunatamente, questo è fantastico. Il transito di Plutone porterà risposte ad alcune delle tue domande più profonde.

Un incontro fatale a metà febbraio è probabile grazie alla congiunzione di Venere e Marte in Acquario per tre giorni consecutivi. Emergeranno indizi su ciò che accadrà nella tua vita personale.

A cosa dovresti prestare attenzione

Alcuni cambiamenti potrebbero avvenire rapidamente dentro o intorno alla tua casa. Questo può lasciarti un po’ confuso, ma confida che questi cambiamenti siano in meglio.

Seguirai un corso di velocità sulla trasformazione. Potrebbero esserci alcuni problemi crescenti, ma in seguito il tuo allineamento con il tuo scopo sarà più forte che mai.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

Aspettatevi l'inizio di un viaggio affascinante e stimolante. L’Universo stesso è come un consulente professionale: Plutone se ne occuperà. Inoltre, il Nodo Nord transita nella tua terza casa di insegnamento, apprendimento e comunicazione. Crea il cambiamento che vorresti vedere.

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

Dal 7 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025, Venere si avvicina per farti la sua seconda visita nel 2024. Fai il grande passo, Acquario.

Date importanti per l'Acquario nel 2024

16 febbraio - 11 marzo: Venere in Acquario offre la possibilità di fondersi con un partner sintonizzato e socialmente consapevole.

26 maggio - 31 dicembre: Giove in Gemelli e la tua quinta casa solare significa che il denaro ti arriverà attraverso iniziative artistiche, creative e ricreative. Fai tutto il possibile in quelle aree!

OROSCOPO 2024 PESCI

Quello che devi aspettarti

Preparati per una fusione di concentrazione e genio nel 2024, Pesci. Con la tua genialità creativa e la tua capacità di compassione, la disciplina personale non è mai stata in cima alla tua lista. Tuttavia, Saturno nella vostra prima casa fungerà da vostro tutor personale su questo argomento.

Quest'anno per te sono possibili una forma fisica migliore, nuovi traguardi e la soddisfazione di raggiungere il tuo massimo potenziale!

A cosa dovresti prestare attenzione

Potresti avere momenti in cui ti senti un po' giù a causa delle prove di Saturno. Questo è un ottimo anno per prenderti cura del tuo benessere con più attenzione.

Evita deviazioni e tieni gli occhi puntati sul premio.

Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024

Man mano che ottimizzi i tuoi metodi, rispetti il ​​tuo programma, elimini le distrazioni e applichi la tua innata genialità al tuo lavoro, potresti ottenere risultati entusiasmanti. Lo sviluppo della tua carriera potrebbe cambiare grazie all’ammirazione di chi ti circonda.

Previsioni astrologiche per la tua vita amorosa nel 2024

L'amore è evidenziato dal 12 marzo al 5 aprile, dal 17 giugno all'11 luglio e dal 24 settembre al 18 ottobre. I sentimenti fluiscono e la tua energia oceanica attira l'amore. Potresti assumere un ruolo maturo di mentore con un partner.

Date importanti per i Pesci nel 2024

11 marzo-5 aprile: Venere è in Pesci. Lanci un fascino ovunque tu vada, ma ora hai un po' di quell'energia da spendere.

23 febbraio-9 marzo: Mercurio è in Pesci. Sei sempre intuitivo, ma ora sarai più sensibile che mai mentre Mercurio incontra il sole nel tuo segno.

17-18 settembre: preparati per l'eclissi lunare della Luna Piena dei Pesci. Questo è il momento perfetto per alzare il volume e godervi le vostre manifestazioni.