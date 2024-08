Oroscopo agosto 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo agosto 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di agosto 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare l'ultimo mese dell'estate

ARIETE OROSCOPO DI AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Ariete: I tuoi collegamenti organizzativi potrebbero essere messi alla prova. Rivedi le attività a cui sei più impegnato e non perdere tempo a cercare di cambiare ciò che è scolpito nella pietra. Plutone separerà i piani produttivi da quelli improduttivi. Probabilmente ti piaceranno i risultati! Il tuo sovrano, Marte, si sincronizza con l'energia trasformativa di Plutone mentre Giove si unisce in modo protettivo dalla tua terza casa delle comunicazioni. La tua batteria rimane carica grazie a un trigono di supporto dal sole in Leone fino al 22 agosto. Fai un po' di pianificazione creativa durante la Luna Nuova in Leone del 4 agosto. Entro la Luna Piena del 19 agosto, inizierai a raccogliere i frutti. Venere riversa amore sulla tua casa dei partner intimi durante gli ultimi due giorni di agosto e fino a settembre. Preparati a far sorgere qualcosa di bello.

TORO OROSCOPO DI AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Toro: Con l'inizio di agosto, potresti essere un po' irritabile. Il sole e Venere sono in quadratura con il tuo settore del sé nella prima settimana di agosto, spingendoti a fare dei cambiamenti di cui alla fine sarai soddisfatto. Non preoccuparti, questo si attenuerà quando il sole e Venere alla fine saranno in trigono con te più avanti nel mese. Mercurio ti lancia un aspetto amichevole fino a circa metà mese, quindi la prima metà di agosto è un ottimo momento per andare in vacanza. Potresti anche lavorare un po' mentre sei lì. La luna in Scorpione dal 10 al 12 agosto illumina la tua casa dei partner. Ciò porta deliziosi intermezzi in una relazione nuova o esistente. Durante l'ultima settimana di agosto, il lavoro potrebbe richiedere un po' di energia in più. Resisti al dramma creato dalla quadratura della luna con Urano nella tua prima casa. Marte e Giove nel tuo dominio del denaro ti ricompenseranno poi generosamente.

GEMELLI OROSCOPO DI AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli: Giove e Marte visitano il tuo primo settore, dandoti l'energia e la fortuna di immaginare una versione migliore di te stesso. Parte di questa pressione al cambiamento potrebbe riguardare il luogo in cui vivi, con chi vivi e come questo ti supporta (o non ti supporta). L'influenza di Giove, mentre si muove attraverso il tuo segno per un anno, sosterrà risultati positivi quando si tratta dei tuoi obiettivi più cari. Le intenzioni che hai impostato sulla Luna Nuova del 4 agosto inizieranno a concretizzarsi con la Luna Piena del 19 agosto. Urano nella tua dodicesima casa potrebbe rendere i tuoi sogni piuttosto difficili, quindi ricorda dove stai andando e mantieni lì la tua attenzione. Il 30 agosto, un trigono da Venere potrebbe dare inizio a una nuova storia d'amore. Usa l'energia benefica di Giove per far crescere tutto ciò che ti rende felice.

CANCRO OROSCOPO DI AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Cancro: Il tuo focus è sulla finanza grazie al transito del sole nella tua seconda casa fino al 23 agosto. Questo metterà in luce ciò che vuoi ottenere economicamente. Mercurio retrogrado torna nella tua seconda casa a metà mese e la sua energia porta idee eccellenti e opportunità per rivedere e rielaborare gli investimenti. Premuroso come sei, allocherai in un modo che si allinea con il tuo cuore. Ciò porterà grandi ritorni, che si tratti di successo o di soddisfazione nell'aiutare gli altri. La luna, potente come sempre quando è a casa nel tuo segno, metterà in risalto le tue qualità di leadership il 28-29 agosto. Le tue relazioni intime hanno subito profondi cambiamenti. Mentre Plutone torna agli ultimi gradi del Capricorno fino alla fine dell'autunno, si verificherà una trasformazione finale nel tuo settore delle partnership personali. Emergerai con una nuova visione di come vuoi dare e ricevere amore.

LEONE OROSCOPO DI AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Leone: In questo momento sei al potere. Il tuo sovrano, il sole, è venuto a farti visita fino al 22 agosto. Venere, ancora con te fino al 5 agosto, ti fa cadere un cucchiaio di miele sul piatto prima di entrare nella tua seconda casa del denaro per addolcire le tue finanze a partire dal 6 agosto. Mercurio torna nel tuo primo settore di autoespressione a metà mese, dove rimane fino all'inizio di settembre. Questa è una meravigliosa opportunità per fare un passo indietro e rivedere qualcosa di cui non sei veramente felice. Sebbene Plutone ti lanci un'opposizione e il quinconce di Nettuno crei un po' di confusione, hai un sacco di supporto alle spalle. Nel complesso, le prospettive sono piuttosto rosee!

VERGINE OROSCOPO DI AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Vergine: La fine di agosto sembra rosea per manifestazione e realizzazione. Il 23 agosto, il sole entra nel tuo segno e si unisce a Venere lì per circa una settimana. Venere poi si sposta nella tua seconda casa dei valori e delle finanze personali. Valuta cosa vuoi veramente. Con questa chiarezza mentale stellare, sei certo di trovare la strada verso quel desiderio. Tuttavia, la tua settima casa dell'amore potrebbe ospitare un po' di confusione e incertezza sognanti con Nettuno lì. Inoltre, con Mercurio che indugia nella tua dodicesima casa dell'isolamento fino all'inizio di settembre, potresti scegliere di celebrare la stagione del tuo compleanno con riposo e tranquillità. Il lato positivo è che emergerai rinfrescato e concentrato. Con Saturno che transita nella tua settima casa delle relazioni strette, potresti ricevere una proposta seria o creare un'amicizia intima e duratura.

BILANCIA OROSCOPO DI AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia: Appendi le chiavi dell'ufficio un po' prima e preparati a divertirti. Il sole nella tua undicesima casa di amici, gruppi e club fino al 22 agosto potrebbe causare un turbine di feste ed eventi senza sosta, quindi perché non immergerti e divertirti? I trigoni di Marte e Giove ti faranno cadere addosso un sacco di energia dalla tua nona casa dell'avventura. Aumenta la joie de vivre e accetta qualche invito. Plutone lavora furtivamente nella tua quinta casa della creatività, il che potrebbe portare a nuove connessioni scioccanti. Le trasformazioni di Plutone, sebbene spaventose, includono sempre qualcosa di nuovo, luminoso e fresco. Quando il sole entra nella tua dodicesima casa della riflessione il 23 agosto, è un ottimo momento per contemplare i cambiamenti che vorresti vedere.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :Agosto porta grandi cambiamenti. Un quadrato di Plutone in Acquario potrebbe renderti inquieto riguardo al tuo spazio vitale. Poi, Urano nella tua settima casa potrebbe causare eventi inaspettati con un partner. Le cose potrebbero sembrare che non stiano andando come vuoi, ma la luna in Pesci il 20-21 agosto offre supporto. Saturno, vicino alla luna, ti sfida con la verità. Ciò che affronti e accetti direttamente si dissolverà rapidamente, ma ciò a cui resisti potrebbe restare. Un amico Vergine è pronto a parlare e offre consigli utili tra il 7 e il 30 agosto. Il mese si conclude con una nota felice con Mercurio diretto. Vedrai le cose che vuoi cambiare e inizierai a immaginare come le cambierai.

SAGITTARIO OROSCOPO DI AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario: La tua casa delle collaborazioni ospita alcuni potenti visitatori planetari per tutto il mese. Marte porta energia e passione mentre Giove porta benedizioni e uno spirito generoso. Mentre il caldo sole estivo ti inonda di luce solare, potresti prendere in considerazione una vacanza di mezza estate in un posto lontano. Plutone, mentre si libra sulla cuspide della tua terza casa, potrebbe portare in primo piano alcuni problemi con i tuoi fratelli e vicini. Un disallineamento da Urano potrebbe causare anche qualche sconvolgimento. Affronterai queste sfide con la tua consueta resilienza, quindi non preoccuparti. Durante il moto retrogrado di Mercurio nella seconda metà di agosto, potresti sentire da una vecchia fiamma. Il mese prossimo, sarai tutto incentrato sulla tua carriera. Perché non goderti ciò che l'estate offre?

CAPRICORNO OROSCOPO DI AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno: Le tensioni si allentano rapidamente quando il sole scivola nella Vergine il 23 agosto, riscaldandoti con un trigono. Il tuo governatore, Saturno, ti lancia un opportuno sestile per tutto il mese e, sebbene Plutone continui a sfidarti sulle finanze mentre aleggia sulla cuspide della tua casa del denaro, i vantaggi potrebbero iniziare a fluire nella tua direzione. Venere in un aspetto amichevole dal 5 al 29 agosto rende le relazioni dolci per la maggior parte di agosto. Poiché attraversa la tua casa dei viaggi, potresti anche fare un viaggio spettacolare con una persona cara questo mese. Il 15-16 agosto, quando la luna nel tuo segno ti fa sentire emotivamente connesso, potrebbe essere il momento perfetto.

ACQUARIO OROSCOPO DI AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Acquario: Plutone che campeggia sulla cuspide della tua prima casa suggerisce che il cambiamento e la trasformazione sono ciò che la tua anima ha ordinato per il futuro. Se ti sembra spaventoso, non preoccuparti. Il più grande alleato che puoi trovare è Plutone, che è deciso ad aiutarti a diventare tutto ciò che eri destinato a essere. Punta alle stelle e renditi conto che hai un pianeta potente alle spalle. Giove e Marte ti formano un trigono dalla tua quinta casa solare del divertimento, inondandoti di tutta la fortuna e l'energia di cui avrai bisogno. Il tuo sovrano, Urano, nel lento Toro ti sta facendo impazzire da un po' di tempo. Mentre Venere e Mercurio visitano la tua settima casa dei partner ad agosto, faciliteranno la comunicazione. Potrebbe essere il momento di uscire e trovare quella fiamma gemella che hai sempre sognato.

PESCI OROSCOPO DI AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Pesci: Il tuo sovrano mistico, Nettuno, indugia prima di andare avanti. Prima di andarsene, ti fa girare dei sogni e delle visioni adorabili da realizzare nel corso del prossimo anno. Saturno, presente con Nettuno nella tua prima casa solare, potrebbe rendere realtà le tue visioni più belle. A volte la distanza tra il reale e l'immaginario sembra troppo grande, il che è deludente. La cosa da ricordare è che ispirazione e praticità attualmente coesistono nella tua prima casa del sé. È tempo di trasformare i tuoi sogni in realtà e i pianeti ti supportano. Dal 5 al 30 agosto, la tua settima casa dell'intimità è onorata da nientemeno che Venere, la dea dell'amore. Mercurio, il pianeta della comunicazione, cavalca accanto a Venere per parte di questo periodo. L'8 agosto, quando Mercurio e Venere sono esattamente congiunti, dovrebbe essere particolarmente bello per il romanticismo. Il 19-20 agosto, con la luna nel tuo segno, rivendica ciò che ti è più caro.

