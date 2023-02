Oroscopo del weekend 18 e 19 febbraio 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 18 febbraio e 19 febbraio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 18 febbraio e domenica 19 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 18 FEBBRAIO – 19 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Sarai ansioso di parlare con i tuoi amici e di entrare in contatto con gruppi che condividono i tuoi interessi più insoliti quando Mercurio entrerà nell'Acquario progressivo e nella tua casa della comunità. Sarai attratto da influencer, trendsetter e persone che pensano fuori dagli schemi. Anche le persone coinvolte negli sforzi umanitari ti attireranno. I social media e le ultime app possono aiutarti a stabilire connessioni con la tua gente fino al 2 marzo. Come tuo sovrano, Marte, sestile guaritore ferito Chirone nel tuo segno, affronterai un problema con coraggio. Non permetterai alla paura di dettare le tue azioni. Parlare per te stesso può svolgere un ruolo nel processo.

TORO OROSCOPO WEEK-END 18 FEBBRAIO - 19 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Oggi il sole entra nei Pesci pieni di sentimento e nella tua casa della comunità. Nelle prossime quattro settimane, sarai nel tuo elemento quando trascorrerai del tempo con gli amici, specialmente quelli con cui hai un legame speciale. Forse condividi interessi artistici o spirituali? Questo è un momento eccellente per espandere la tua cerchia sociale. Trarrai vantaggio dall'essere coinvolto in club e organizzazioni che riflettono i tuoi interessi. Questo può essere un ottimo modo per incontrare nuove persone. Sei un giocatore di squadra ora, quindi le attività e le collaborazioni di gruppo possono essere immensamente appaganti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 18 FEBBRAIO - 19 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Oggi il sole entra nei Pesci creativi e nel tuo settore pubblico. Fino al 20 marzo, il tuo profilo professionale aumenterà. Questa è la tua occasione per attirare l'attenzione dei tuoi colleghi e figure influenti e stupirli con ciò che puoi fare. Dove vuoi portare la tua carriera da qui? Cosa speri di ottenere? Questo potenziamento planetario può aiutarti ad avanzare al livello successivo. Metti gli occhi su un traguardo imminente e preparati a fare quel passo. La ricerca di un'idea che ti appassiona può essere fruttuosa quando Venere e il diligente Saturno si allineano.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 18 FEBBRAIO - 19 FEBBRAIO 2023