Oroscopo del weekend 18 e 19 marzo 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 18 marzo e 19 marzo 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 18 marzo e domenica 19 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 18 MARZO – 19 MARZO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Mercurio perspicace nella tua mistica dodicesima casa si sincronizza con il potente Plutone nel tuo settore professionale, che potrebbe innescare un sogno o un momento divertente che ti dice qualcosa che devi sapere sulla tua carriera. Plutone può portare in superficie cose che preferiresti non affrontare, quindi il messaggio potrebbe essere in qualche modo inquietante. Uomo avvisato mezzo salvato. In alternativa, potresti ricevere informazioni che ti autorizzano a fare una mossa ambiziosa. Questa è una giornata eccellente per discutere delle tue aspirazioni segrete con una persona importante. Tuttavia, dovrai assicurarti che sia qualcuno di cui ti puoi fidare prima di aprirti. È intelligente stare attenti a chi condividi i tuoi piani. Non tutti vogliono vederti avere successo.

TORO OROSCOPO WEEK-END 18 MARZO - 19 MARZO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Se hai bisogno di informazioni, chiedi ad un amico o collega. Il connettore Mercurio nella tua casa della comunità che si sincronizza con la mente Plutone suggerisce che una persona nella tua cerchia potrebbe essere in grado di aiutarti con la ricerca e fornire le informazioni che stai cercando. Potrebbe essere qualcuno che è importante, ben collegato o semplicemente super intraprendente. I suggerimenti che offrono possono essere una risposta a una preghiera. In alternativa, qualcuno intorno a te potrebbe essere in grado di presentarti un contatto importante. Se hai connessioni, non essere timido nel lavorarle. Trarrai vantaggio dall'avere persone esperte nella tua squadra.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 18 MARZO - 19 MARZO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Mercurio informativo si sincronizza con Plutone segreto, che può ispirarti a portare alla luce informazioni cruciali per una carriera o una preoccupazione finanziaria. Un attento esame dei fatti e delle cifre può aiutarti a trovare le domande giuste da porre. Molte persone vorranno scegliere il tuo cervello quando scopriranno che sei sulla buona strada. Fai attenzione a non rivelare segreti aziendali o compromettere una fonte che si aspetta che tu mantenga riservata una conversazione. È meglio conservare alcune informazioni in base alla stretta necessità di sapere.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 18 MARZO - 19 MARZO 2023