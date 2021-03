Oroscopo del weekend 20 marzo e 21 marzo per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 20 marzo e 21 marzo : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 20 marzo e domenica 21 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO - 21 MARZO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Ottieni un colpo di pura potenza venerdì quando la Luna Gemelli congiunge il tuo pianeta dominante, Marte, quindi fai buon uso di questa maggiore energia e pianifica i tuoi piani per l'equinozio di sabato. Rifiuta di farti trascinare in qualsiasi dramma e non lasciare che il conflitto rovini il tuo fine settimana. Domenica, la luna illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, quindi goditi il ​​tuo nido, i tuoi cari e le arti domestiche.

TORO OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO - 21 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Toro : L'energia cardinale dell'Equinozio e del Sole in Ariete illumina la tua dodicesima casa di misticismo e alimenta i tuoi sogni e le tue visioni. Quali piani sul tuo tavolo da disegno sono pronti a spiccare il volo? La Luna Gemelli illumina la tua seconda casa di valori e finanze fondamentali. È un ottimo momento per vedere se la tua passeggiata corrisponde al tuo discorso e se i tuoi valori si riflettono nella tua spesa. Saturno trigono la luna il venerdì crea una possibile opportunità di business.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO - 21 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna Gemelli illumina la tua prima casa del sé, mentre il Sole in Ariete e il potere dell'Equinozio illuminano la tua undicesima casa di amicizia, umanitarismo e obiettivi di vita a lungo termine. Questo è un ottimo momento per dare alla luce i piani che hai avuto di germogliare dietro le quinte per tutto l'inverno. Man mano che la luce si allunga nei giorni a venire, qualunque cosa ti imbarchi in questo fine settimana riceverà l'energia di cui ha bisogno per sbocciare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO - 21 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : Il vitale Ariete Sole e l'energia dell'Equinozio infondono potere ai tuoi obiettivi professionali mentre attivano la tua decima casa di carriera, successo e realizzazione. Il trigono tra la vivace Luna dei Gemelli e il pratico Saturno del venerdì è particolarmente propizio per le questioni d'affari. Domenica, la luna si sposta nel tuo segno e mette in risalto il tuo rapporto con te stesso e come cammini nel mondo. Il sestile della Luna in Cancro ad Urano ti incoraggia a essere fedele a te stesso.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO – 21 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Leone : La potente energia dell'Equinozio e del Sole in Ariete risplende sulla tua nona casa di istruzione superiore e avventura. Questo è il momento ideale per intraprendere un nuovo corso di studi o per esplorare la nuova lingua e cultura che hai sempre sognato. La Luna Gemelli illumina la tua undicesima casa di amicizia, umanitarismo e obiettivi di vita a lungo termine. Il trigono tra Giove e la luna di sabato aggiunge carburante ai tuoi sogni e desideri.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO - 21 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : La potente energia cardinale del sole nell'ardente Ariete e l'equinozio di primavera illuminano la tua ottava casa di misteri nascosti, intimità e risorse condivise. Questo è un momento potente per avviare progetti comuni e intraprendere sogni condivisi. Il venerdì e il sabato Luna Gemelli attiva la tua carriera e gli obiettivi professionali e il trigono dalla luna a Saturno fa ben sperare per gli affari. Domenica, la Luna in Cancro illumina l'amicizia, quindi trova il tempo per la tua tribù.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO - 21 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: La tua settima casa di collaborazione riceve tutta la potenza del sole mentre si sposta in Ariete e l'energia cardinale dell'equinozio di primavera. Se sei in coppia, probabilmente la tua relazione entrerà in una nuova fase e, se sei single, molto probabilmente troverai un partner. La Luna Gemelli illumina la tua nona casa di istruzione superiore e trigona il benevolo Giove. Se stai pensando di intraprendere un corso di studi, salta con entrambi i piedi.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO – 21 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : La luce intensa e l'energia cardinale del sole in Ariete e l'equinozio di primavera brillano intensamente nella tua sesta casa di salute, benessere e cura di te stesso. Non c'è nessun posto dove nascondersi sotto i riflettori, quindi dai un'occhiata al tuo stile di vita, alle tue abitudini e alle tue routine e apporta le modifiche necessarie. La Luna Gemelli illumina la tua ottava casa di misteri nascosti e amplifica le tue capacità psichiche e intuizione. La Luna in Cancro di domenica incoraggia l'avventura e la crescita tranquille.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO - 21 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : La tua creatività e passione sono attivate dall'energia cardinale del sole che si sposta in Ariete accompagnato dall'equinozio di primavera. Non è il momento di stare in disparte: entra e dai vita ai tuoi progetti creativi. La Luna in Gemelli illumina la tua settima casa di collaborazione e la Luna in Cancro di domenica sottolinea l'intimità. Il trigono con Mercurio in Pesci è meraviglioso per conversazioni e connessioni profonde.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO - 21 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: L'energia cardinale del sole in Ariete e l'equinozio di primavera illuminano la tua quarta casa di casa e famiglia, dandoti la spinta a prenderti cura delle cose intorno alla casa che hai rimandato. La Luna Gemelli nella tua sesta casa di lavoro trina Saturno orientato agli affari nella tua seconda casa di denaro, quindi prenditi cura delle tue finanze venerdì. Domenica, la Luna in Cancro illumina la tua settima casa di collaborazione, quindi goditi il ​​tempo con la tua amata.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO - 21 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : Lo sfolgorante Sole dell'Ariete e il potente Equinozio di Primavera illuminano la tua terza casa di connessione e comunicazione. Non è il momento di essere timidi o di parlare dolcemente. Fatti avanti e parla: la tua voce merita di essere ascoltata. La Luna Gemelli illumina la tua quinta casa di passione e creatività, aggiungendo più abilità e carburante alle tue comunicazioni. La Luna del Cancro di domenica risplende sul tuo lavoro e sul tuo benessere. Porta i tuoi nuovi progetti al tavolo da disegno e avviali.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 20 MARZO - 21 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Al potere dell'equinozio di primavera si unisce il sole cardinale in Ariete e la tua seconda casa dei valori fondamentali e degli affari materiali riceve un'ondata di energia iniziatica. Inizia a fare i passi finanziari che stavi contemplando, è il momento. La Luna Gemelli illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, creando un'opportunità ideale per fare giardinaggio, cucinare e immergerti nella vasca con un buon libro. Domenica, la luna si sposta in Cancro e la tua creatività riceve un'infusione di luce lunare.