Oroscopo del weekend 26 marzo e 27 marzo per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 26 marzo e 27 marzo: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 26 marzo e domenica 27 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 26 MARZO - 27 MARZO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì, la Luna Capricorno attiva il successo nella tua carta, trinando Urano in Toro nel tuo settore monetario. Idee uniche e creative a modo tuo; siediti e fai attenzione. La tua intuizione è estremamente forte con uno stellium di pianeti Pesci nella tua mistica dodicesima casa, tutto sestile con la luna. Con l'arrivo di Mercurio nel tuo segno domenica mattina, avrai la spinta e l'ambizione per mettere in moto le tue idee.

TORO OROSCOPO WEEK-END 26 MARZO - 27 MARZO 2022

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì, il trigono tra la Luna Capricorno e Urano in Toro ti invita ad espandere i tuoi orizzonti e intraprendere un'avventura. Il sestile tra la luna e Giove sabato mattina continua quel tema. La congiunzione Plutone/luna nella tua nona casa fa sestile a Mercurio, chiedendoti di esprimere la tua saggezza e intuizione attraverso il linguaggio; parlare o scrivere sono ugualmente potenti. Il sestile tra la Luna dell'Acquario e il Sole dell'Ariete la domenica mattina ti manda un sogno potente.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 26 MARZO - 26 MARZO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : Mercurio è impegnato questo fine settimana, a cominciare dal trigono della Luna Capricorno in congiunzione con Plutone, aumentando la tua sensibilità, approfondendo la tua intuizione e la percezione psichica. Scegli saggiamente la compagnia che tieni perché sentirai i loro sentimenti e raccoglierai i loro pensieri. Domenica, Mercurio si sposta nell'ardente Ariete e nel tuo settore dell'amicizia. Preparati a essere la reginetta del ballo e di' quello che pensi.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 26 MARZO - 27 MARZO 2022