Oroscopo del weekend 27 febbraio e 28 febbraio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 27 febbraio e 28 febbraio : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 27 febbraio e domenica 28 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna Piena in Vergine fa luce su come ti prendi cura della tua salute e del tuo benessere, quali abitudini e routine ti avvantaggiano, così come quelle che devi cambiare. L'autoriflessione e l'onestà sono in cima alla lista delle cose da fare questo fine settimana. Tieni presente che il mondo intorno a te e il modo in cui gli altri ti trattano è semplicemente un riflesso di come ti senti e tratti te stesso. Come dentro, così fuori.

TORO OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : I tuoi pianeti natali in Toro, così come Urano e Marte in transito nella tua prima casa del sé, si armonizzano con la Luna Piena della Vergine. La tua creatività è epica e sei pieno di idee pratiche e possibilità per manifestarle. Puoi facilmente realizzare le tue idee. Brilli di fascino romantico e potresti attirare l'attenzione di un potenziale corteggiatore o due. Invece di cancellare qualcuno dalla tua lista, dagli una possibilità. Potrebbe esserci di più di quanto inizialmente sembri.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Il focolare e la casa sono evidenziati dalla luna piena della Vergine nella tua quarta casa questo fine settimana. Se volevi pulire i cassetti e gli armadi e donare oggetti in beneficenza, avrai la scintilla di energia di cui hai bisogno per farlo accadere. Le arti domestiche chiamano il tuo nome e ti divertirai a testare una nuova ricetta, aggiungere una o due righe al tuo progetto di maglieria, o forse anche dipingere la tua camera da letto con un nuovo colore divertente!

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : Comunicazione, corrispondenza, curiosità e desiderio di imparare sono tutti evidenziati dalla Luna Vergine nella tua terza casa. Se hai avuto bisogno e intendevi rispondere a chiamate, messaggi ed e-mail, avrai l'energia e il desiderio di occuparti di queste cose questo fine settimana. E se c'è un corso online a cui vorresti iscriverti, non c'è tempo come il presente.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Leone : Le persone e le cose a cui tieni di più, quelle che apprezzi di più, sono al centro della scena questo fine settimana mentre la luna piena della Vergine illumina la tua seconda casa. È anche il momento ideale per rivedere le tue finanze, specialmente i dettagli che tendi a rimandare perché sono noiosi. Con la luna di fronte a Nettuno, presta particolare attenzione agli account in cui puoi essere sovraccaricato o addebitato per servizi che non stai utilizzando.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : La luna piena della Vergine risplende nella tua prima casa, illuminando come ti senti riguardo a te stesso, alla tua vita e al tuo cammino nel mondo. Puoi essere piuttosto autocritico, quindi perché non provare qualcosa di diverso? Lascia che la luce di questa luna ti parli delle cose che ami di te stesso e della tua vita. Esamina come parli dentro di te e prendi un impegno radicale per essere gentile e gentile con te stesso come lo sei con gli altri.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: Gli affari mistici, l'intuizione, i sogni e l'immaginazione sono evidenziati dalla luna piena della Vergine nella tua dodicesima casa. Sei come un'antenna parabolica questo fine settimana, raccogliendo programmi dall'etere intorno a te. Se diventa troppo, prenditi un po 'di tempo da solo, immergiti nella vasca, leggi un bel romanzo, evita la conversazione e la socializzazione e goditi un po' di solitudine. Se devi uscire di casa, trascorri un po 'di tempo nella natura.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : Gli amici e gli incontri sociali sono evidenziati dalla luna piena della Vergine nella tua undicesima casa questo fine settimana, quindi prenditi del tempo da trascorrere con la tua tribù. Ti senti anche attratto dagli affari umanitari, quindi considera di fare volontariato presso il ricovero per animali, o magari di consegnare cibo a qualcuno che è rinchiuso. Il tuo cuore si apre e si espande con questo transito, tutto ciò che devi fare è seguirne l'esempio.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : Con la luna piena della Vergine che illumina la tua decima casa di carriera, successo e risultati, puoi facilmente vedere cosa funziona nella tua vita professionale e cosa no. Presta molta attenzione, soprattutto ai tuoi sentimenti. L'opposizione a Nettuno ti dà un colpetto sulla spalla e ti incoraggia a guardare più attentamente le cose che potrebbero essere nascoste. Il trigono da Marte alla luna di domenica ti dà l'energia per apportare i cambiamenti necessari.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: La luna piena della Vergine aggiunge vitalità, vigore e luce brillante alla tua nona casa di avventura, esplorazione ed espansione. Esci di casa e vai a fare qualcosa di nuovo che non hai mai fatto prima. Ciò può includere l'iscrizione a un corso o a un seminario, l'ascolto di un podcast o persino l'ordinazione di cibo da asporto da un nuovo ristorante etnico. Potresti non essere ancora in grado di salire su una nave da crociera, ma puoi girare il mondo dal tuo laptop!

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : Mentre la Luna Piena della Vergine illumina la tua ottava casa di misteri nascosti, la tua sensibilità psichica è messa in massima allerta. Conosci le cose senza sapere perché le conosci, e va bene. Fidati del tuo senso delle cose e se hai bisogno di logica per sostenere la tua intuizione, vai avanti e cercala. Oppure potresti semplicemente fidarti di ciò che già sai.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 27 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: La tua settima casa di collaborazione e impegno ha la piena luce della luna della Vergine che risplende su di essa. Presta attenzione a ciò che dice il tuo partner e a ciò che non sta dicendo. Lo stesso vale per te. Se c'è qualcosa che hai tenuto nascosto al tuo partner, se qualcosa che hai tenuto segreto, mettilo sul tavolo questo fine settimana. Una volta che lo fai, perde il suo potere di controllarti.