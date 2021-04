Oroscopo del weekend 3 aprile e 4 aprile per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 3 aprile e 4 aprile : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 3 aprile e domenica 4 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE - 4 APRILE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Lo stellium dei pianeti nel tuo segno, Ariete, nella tua prima casa di te stesso, accende la tua passione per la conoscenza di te stesso, ma può rendere difficile rimanere fermi abbastanza a lungo da far emergere qualcosa di utile. La tua fiducia e la tua autostima avranno sicuramente una spinta. Puoi usare questa energia per reinventarti e ridisegnare la tua vita. Guarda la tua lingua mentre Mercurio in Ariete può essere schietto al punto da essere duro e doloroso.

TORO OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE - 4 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Toro : I tuoi istinti viscerali, le percezioni mistiche, i sogni e la conoscenza intuitiva sono tutti al centro di questo potente stellium di ardenti pianeti Ariete nella tua dodicesima casa. Mercurio porta risposte, informazioni e intuizioni dal tuo subconscio alla velocità della luce, anche quando non l'hai chiesto. Inizia la giornata con la meditazione seguita da un diario in modo da avere un maggiore controllo su questo processo. Altrimenti potrebbe essere opprimente.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE - 4 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : L'Ariete è la nostra energia guerriera interiore e hai un esercito accumulato nella tua undicesima casa di amicizia, umanitarismo e obiettivi di vita a lungo termine. Quindi cingiti i lombi, afferra la spada e vieni fuori oscillando a favore di qualsiasi causa che parli al tuo cuore. Puoi anche spostare i tuoi obiettivi personali più vicino al traguardo questo fine settimana. Sei una potente forza del bene in questo momento, quindi vai avanti e fai del bene!

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE - 4 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Cancro : Tutta questa energia ardente e guerriera dell'Ariete quadra la tua energia cancerosa emotivamente sensibile e acquosa, ma la buona notizia è che questo stellium è nella tua decima casa di carriera, realizzazione e successo. Se hai obiettivi professionali nel tuo mirino, c'è ben poco che possa farti deragliare o ostacolare il tuo successo. Se non hai un piano e una visione chiari, ora è il momento di crearne uno.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE – 4 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Leone : La tua nona casa della mente superiore, dell'istruzione superiore, dell'espansione e dell'avventura ospita uno stellium di pianeti nell'ardente Ariete, insistendo che ti alzi, esci e vai per l'oro! Sei un visionario sotto questo transito e la tua vita spirituale è in fiamme. Ti rifiuti di farti incastrare dalla religione o da qualsiasi altra cosa che ti voglia giocare in piccolo o pensare in modi vecchi e stanchi. Non c'è una scatola abbastanza grande da trattenerti ora o andare avanti.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE - 4 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Vergine : Le tue percezioni psichiche e le tue emozioni profonde sono fuori scala, il che potrebbe non essere comodo per te se vivi tipicamente nel mondo della logica e della mente. Ma non importa, perché non puoi cambiarlo, puoi solo accettarlo e adattarti. Anche le tue risorse condivise sono sotto i riflettori. Sii consapevole di cosa, dove, quando e come ti impegni in sforzi congiunti e rivedi quelli che hai già in atto.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE - 4 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: Se le cose sono infuocate nella tua relazione, puoi ringraziare lo stellium dei pianeti in Ariete nella tua settima casa di collaborazione. Il tuo guerriero interiore è completamente equipaggiato e cerca una battaglia da vincere. Dato che di solito sei quello che fa da paciere, questo può essere scomodo. Non devi radere al suolo il villaggio, ma presta attenzione a quella direttiva interna su ciò che deve andare e cosa può rimanere.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE – 4 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : Probabilmente stai cercando di bruciare la candela ad entrambe le estremità e al centro! Un potente e ardente stellium dei pianeti dell'Ariete sta saltando su e giù nella tua sesta casa di lavoro, salute, benessere e cura di te stesso, insistendo che tu presti attenzione. Ricorda solo che non è egoista amare e prendersi cura di te stesso, è essenziale e questi transiti ti assicurano che tu lo capisca. Attenzione però al lavoro eccessivo: il maniaco del lavoro è una preoccupazione seria con questa focosa concentrazione sul tuo lavoro.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE - 4 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : Tutti questi pianeti dell'Ariete si armonizzano con la tua energia di fuoco del Sagittario, ma devi tenere a portata di mano l'estintore perché questo può facilmente trasformarsi in un incendio! La tua quinta casa di amore, romanticismo, passione e creatività è l'ospite di questi transiti. Mentre la tua passione brucia in profondità, devi stare attento a non intromettersi o sopraffare nessun altro con il tuo ardore. Incanalare questa energia nei tuoi progetti creativi è un'opzione molto più sicura e forse più gratificante.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE - 4 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: Il sabato e la domenica della Luna in Capricorno approfondiscono la tua energia terrena e ti impediscono di essere spazzato via da tutta l'energia ardente dell'Ariete nella tua quarta casa di casa. L'Ariete è in quadratura con il Capricorno, quindi i disaccordi possono facilmente trasformarsi in violenti scontri che in genere non aiutano la situazione. Rifiuta di essere coinvolto in discussioni e chiedi aiuto se ne hai bisogno. Nessuno è un'isola e tutti prima o poi hanno bisogno di aiuto per far fronte alle persone difficili.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE - 4 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Acquario : Un'enorme collezione di ardente energia dell'Ariete risiede nella tua terza casa di comunicazione, connessione, viaggi brevi e fratelli. Questa casa governa anche il tuo ambiente circostante, quindi basti dire che la tua vita è molto vivace in questo momento! Calmati e rifiuta di impegnarti in più di quanto puoi effettivamente gestire. Concentrati su tutto ciò che ti consente di esprimere i tuoi doni e abilità nella comunicazione, raggiungi e connettiti con le persone che ti stanno più a cuore e lascia andare il resto.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 3 APRILE - 4 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Il tuo mantra in questo momento deve essere qualcosa del tipo: "Non spenderò soldi inutilmente. Sarò saggio e conservatore nelle mie abitudini di spesa. Se non ne ho davvero bisogno, non lo comprerò ". Questo dovrebbe aiutarti a gestire l'intensa quantità di energia ardente e cardinale dell'Ariete nella tua seconda casa delle finanze personali. Puoi anche usare questo potente centro di energia per saperne di più sugli affari finanziari e per gestire meglio ciò che hai.