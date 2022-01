Oroscopo del weekend 8 gennaio e 9 gennaio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 8 aprile e 9 gennaio : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 8 gennaio e domenica 9 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 8 GENNAIO - 9 GENNAIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì, la Luna dei Pesci nella tua dodicesima casa degli affari mistici si congiunge a Nettuno e Venere in sestile, avvolgendoti in un'energia sognante e creativa che fornisce grandi idee ma non molta motivazione. Questo cambia il sabato quando la luna arriva in Ariete, illuminando la tua prima casa del sé. La domenica è particolarmente bella per te poiché la luna trionfa sul tuo pianeta dominante, Marte, e ti ricorda che hai dei superpoteri!

TORO OROSCOPO WEEK-END 8 GENNAIO - 9 GENNAIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì, la Luna in Pesci illumina la tua undicesima casa di amicizia, affari sociali e umanitarismo. La congiunzione tra la luna e Nettuno ti ispira a fare qualcosa di gentile per qualcuno che ne ha bisogno. Il sestile della luna al tuo pianeta dominante, Venere, accende la tua creatività e il desiderio di crescere. Il sabato e la domenica, la Luna in Ariete attiva la tua dodicesima casa dei sogni e delle visioni, e la congiunzione con Chirone ti fa voltare verso l'interno.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 8 GENNAIO - 9 GENNAIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Pesci e la congiunzione con Nettuno nella tua decima casa di carriera, successo e successo di venerdì rafforzano la tua intuizione e creatività, migliorando la tua vita professionale e i tuoi progetti. Il sabato e la domenica, la Luna in Ariete illumina la tua undicesima casa dell'amicizia, degli affari sociali, dei gruppi e dell'umanitarismo, invitandoti a trovare del tempo per i tuoi amici e a fare del volontariato.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 8 GENNAIO - 9 GENNAIO 2022