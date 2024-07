Oroscopo della settimana dal 1 luglio 2024 al 7 luglio 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 1 luglio al 7 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 7 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Tra martedì e il 24 luglio, il transito di Mercurio attraverso il Leone nella tua quinta casa amante del divertimento farà sicuramente emergere il tuo lato giocoso. Un giro di battute civettuole con un amante o un potenziale amante aumenterà la temperatura. Anche le conversazioni con i bambini possono essere divertenti. Questo è anche un ottimo momento per accedere alla tua creatività per la scrittura. Sii solo consapevole di come usi le tue parole infrasettimanali poiché Mercurio si oppone al sovversivo Plutone. La Luna Nuova in Cancro di venerdì porterà un nuovo inizio alla tua vita domestica per le prossime due settimane. Le attività con la tua famiglia o un progetto che coinvolge la tua proprietà possono essere al centro della tua vita.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 7 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Toro : La passione o l'impazienza prenderanno il sopravvento lunedì mentre la Luna si fonde con Marte nel tuo segno. Prenditi una pausa e sfogati. Tra martedì e il 24 luglio, il transito di Mercurio attraverso il Leone nella tua zona domestica ti farà pensare alla tua vita domestica. Ciò potrebbe stimolare le conversazioni con i tuoi familiari (o con gli amici che si sentono come una famiglia). Tuttavia, un'opposizione di Plutone nel tuo ambito professionale infrasettimanale può innescare un conflitto tra il tuo lavoro e la tua vita personale. La Luna Nuova in Cancro nella tua zona mentale venerdì ti ispirerà a cercare (e forse condividere) informazioni durante le prossime due settimane.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 7 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Gemelli: Tra martedì e il 24 luglio, il tuo governatore Mercurio transita attraverso il Leone nella tua zona mentale. Ciò semplificherà i tuoi processi mentali aumentando la tua chiarezza. Sarai ancora più espressivo di quanto lo sei già, rendendo questo il momento ideale per scrivere, parlare o insegnare. Tuttavia, un’opposizione di Plutone dal tuo regno spirituale infrasettimanale può innescare un conflitto tra la tua mente logica e la tua coscienza superiore. Non tutto ciò che è reale o vero può essere visto, ascoltato o toccato. Una combinazione di intelletto e intuizione ti indicherà la giusta direzione. La Luna Nuova in Cancro di venerdì porterà un nuovo ciclo finanziario durante le prossime due settimane, quindi cerca opportunità per usare le tue capacità.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 7 LUGLIO 2024