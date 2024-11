Oroscopo della settimana dal 11 novembre 2024 al 17 novembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 11 novembre al 17 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Tra lunedì e il 6 dicembre, il romanticismo (o almeno l'amicizia) potrebbe arrivare attraverso il tuo lavoro, mentre Venere transita attraverso il Capricorno nella tua zona pubblica. Inoltre, potresti ricevere elogi per la tua creatività e le tue capacità relazionali, rendendo questo un momento eccellente per promuovere i tuoi talenti, tranne forse lunedì e martedì. È allora che esprimerti e pensare al futuro potrebbe essere più difficile del solito a causa della collisione di Mercurio con lo stoico Saturno. Cerca di vedere se la colpa è di una limitazione autoimposta. Infine, la Luna Piena in Toro di venerdì darà energia al tuo potere di guadagno, mentre scatenerà i tuoi sentimenti riguardo al denaro. È importante ricordare che un atteggiamento positivo ti aiuterà ad attrarre l'abbondanza

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Tra lunedì e il 6 dicembre, il tuo governatore Venere transiterà attraverso il Capricorno nel tuo regno di spiritualità potrebbe risvegliare l'impulso di esplorare una forma superiore di amore. Ciò potrebbe significare entrare in contatto con amici spiritualmente affini o attrarre un ammiratore che si sente in sintonia con la tua anima. Anche il concetto di unità tra tutti gli esseri viventi potrebbe affascinarti. Tuttavia, potresti sentirti esitante a rivelare i tuoi pensieri sull'amore lunedì e martedì, poiché Mercurio si scontra con il limitante Saturno. Fortunatamente, la Luna Piena nel tuo segno venerdì porrà fine alla tua reticenza poiché energizzerà le tue emozioni, il che renderà più facile esprimerti.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Tra lunedì e il 6 dicembre, il transito di Venere attraverso il Capricorno nel tuo regno di trasformazione potrebbe ispirarti a immergerti profondamente nel tuo bisogno di amore, insieme a qualsiasi problema tu abbia riguardo all'intimità. Tuttavia, potresti sentirti insicuro nel rivelare i tuoi segreti lunedì e martedì, quando il tuo governatore Mercurio si scontrerà con lo stoico Saturno. Fortunatamente, la Luna Piena in Toro di venerdì illuminerà il tuo regno inconscio e farà fluire i tuoi sentimenti durante il weekend. Può anche evocare ricordi su una certa persona o situazione, aiutandoti a risolvere il passato. Questo è un momento ideale per la meditazione o l'introspezione per risvegliare i tuoi doni psichici.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Cancro : Tra lunedì e il 6 dicembre, il transito di Venere attraverso il Capricorno nella tua zona di partnership ispirerà armonia con le persone a te più vicine. Può anche risvegliare l'amore tra te e il tuo compagno o, può inviare un ammiratore compatibile sulla tua strada se sei single. Prendi in considerazione di contattare un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta nel cuore. Tuttavia, esprimere le tue emozioni potrebbe sembrare una battaglia in salita lunedì e martedì quando Mercurio si scontra con lo stoico Saturno. D'altra parte, preparati a un'ondata di emozioni intorno al periodo della Luna Piena in Toro nella tua zona di comunità venerdì. Le interazioni con amici e gruppi saranno particolarmente edificanti, stimolanti o entrambe le cose.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Leone : Tra lunedì e il 6 dicembre, la tua disponibilità ispirerà l'amore mentre Venere transita attraverso il Capricorno nel tuo regno del benessere. Spesso, tendi a grandi gesti quando esprimi il tuo cuore, ma ora è il momento per piccoli, ma non meno significativi, atti d'amore, come dare una mano a qualcuno. Anche la cura di sé dovrebbe far parte del quadro. Tuttavia, la tua creatività mentale o le comunicazioni relazionali potrebbero sembrare forzate lunedì e martedì mentre Mercurio si scontra con lo stoico Saturno. Infine, la Luna piena in Toro nella tua zona pubblica venerdì stimolerà il tuo desiderio di riconoscimento. Una dimostrazione pubblica delle tue capacità può portarti i riconoscimenti che desideri.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Vergine : Tra lunedì e il 6 dicembre, la tua giocosità e creatività ispireranno sicuramente l'amore, mentre Venere transita attraverso il Capricorno nella tua quinta casa amante del divertimento. Se sei single, potrebbe svilupparsi una connessione cuore a cuore con qualcuno di speciale. Tuttavia, le critiche potrebbero rovinare il divertimento lunedì e martedì, quando Mercurio si scontrerà con l'autoritario Saturno. Se riesci a superare questa influenza seria, il romanticismo dovrebbe essere dolce. Infine, la Luna Piena in Toro di venerdì accenderà la voglia di esplorare un luogo o un'attività che non conosci. Inoltre, prestare attenzione ai tuoi presentimenti, ai sogni e alle fantasticherie da sveglio può offrire uno sguardo intuitivo al prossimo capitolo del tuo viaggio.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : Tra lunedì e il 6 dicembre, il tuo governatore Venere transiterà attraverso il Capricorno nel tuo regno domestico ispirerà un legame sentito con la tua casa. Potresti essere ispirato ad abbellire il tuo ambiente di vita e organizzare una festa per la tua famiglia o i tuoi amici. Anche contattare parenti persi da tempo sarebbe gratificante, se riesci ad aspettare fino a dopo l'aspetto stordente Mercurio-Saturno di lunedì e martedì. Infine, è tutto incentrato sull'intimità e la guarigione intorno al periodo della Luna Piena in Toro di venerdì. Che tu confidi un segreto a un caro amico o ti impegni in un incontro bollente con la tua dolce metà, desidererai ardentemente la vicinanza che deriva dal rivelare il tuo vero sé.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Tra lunedì e il 6 dicembre, l'amore o la bellezza saranno nella tua mente mentre Venere transita attraverso il Capricorno nella tua zona mentale. Esprimere il tuo apprezzamento alle persone a cui tieni potrebbe essere estremamente soddisfacente. Inoltre, la spinta nella tua espressività rende questo un momento ideale per la scrittura creativa o per parlare in pubblico, tranne durante l'aspetto stordente Mercurio-Saturno di lunedì e martedì. Infine, aspettati un sacco di energia in una relazione stretta intorno al periodo della Luna Piena in Toro nella tua zona di partnership di venerdì. Impegnarsi per un atteggiamento positivo ed evitare le persone che ti abbattono può aiutarti a rimanere centrato .

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : Tra lunedì e il 6 dicembre, il transito di Venere attraverso il Capricorno nella tua zona di beni potrebbe innescare il desiderio di spendere in lusso o bellezza. In alternativa, potresti acquistare un regalo significativo per una persona cara. Questo è anche un momento ideale per usare la tua creatività per aumentare il tuo reddito. Tuttavia, le comunicazioni potrebbero sembrare forzate lunedì e martedì, poiché Mercurio nel tuo segno si scontra con lo stoico Saturno. Infine, la Luna Piena in Toro di venerdì darà energia al tuo multitasking interiore nel tentativo di portare a termine le cose. Assicurati solo di riservare del tempo per prenderti cura di te stesso.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Tra lunedì e il 6 dicembre, il transito di Venere nel tuo segno riguarda tutto il seguire il tuo cuore. Quindi cosa desidera il tuo cuore? Che ne dici di più amore o bellezza nella tua vita? Se stai cercando una relazione, Venere potrebbe inviarti un ammiratore allettante, se il tuo cuore è aperto, ovviamente. Farai facilmente nuove amicizie. Questo è anche un momento ideale per esprimere il tuo apprezzamento per le persone che ami. L'eccezione sarebbe durante l'aspetto repressivo Mercurio-Saturno di lunedì e martedì. In altre questioni di cuore, la Luna Piena in Toro di venerdì darà energia al romanticismo per tutto il weekend. Anche la tua creatività sarà in fiamme!

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Acquario : Tra lunedì e il 6 dicembre, il transito di Venere attraverso il Capricorno nel tuo regno inconscio risveglierà ricordi d'amore. Probabilmente sentirai un forte legame con le persone che hai amato e perso. Inoltre, sii alla ricerca di intuizioni intuitive sulle benedizioni e le sfide di tali legami. Un sensitivo delle vite passate può offrire una comprensione più profonda delle tue relazioni. Tuttavia, mantenere una mente aperta sulla ricezione di messaggi intuitivi potrebbe essere difficile lunedì e martedì, poiché Mercurio si scontra con lo scettico Saturno. Potresti anche non avere voglia di socializzare. Infine, la Luna Piena in Toro nella tua zona domestica di venerdì energizzerà le tue emozioni sulla tua famiglia o sulle attività che coinvolgono la tua casa.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Pesci : Tra lunedì e il 6 dicembre, il transito di Venere attraverso il Capricorno nel tuo regno comunitario porterà amore attraverso l'amicizia. Questo è un momento eccellente per organizzare un incontro o per incontrare nuovi contatti attraverso attività di gruppo. Attirerai naturalmente persone che sono in sintonia con il tuo cuore. Se stai cercando l'amore, un amico o un gruppo potrebbero svolgere un ruolo nel portare qualcuno di speciale nella tua vita. Tuttavia, altri doveri o la mancanza di tempo potrebbero ostacolare la socializzazione lunedì e martedì, poiché Mercurio si scontra con il responsabile Saturno. Prendi in considerazione di contattare un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta nel cuore. Infine, la Luna piena in Toro nel tuo regno mentale venerdì darà energia alla tua autoespressione. Tuttavia, concentrarsi sui dettagli sarà impegnativo.

