Oroscopo della settimana dal 13 maggio al 19 maggio 2024 – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13 maggio al 19 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 MAGGIO AL 19 MAGGIO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Pensa “fuori dall’ordinario” quando cerchi opportunità di guadagno questa settimana poiché un trio di congiunzioni in Toro dà energia alla tua zona monetaria. In primo luogo, la fusione del Sole con il non convenzionale Urano lunedì potrebbe portare a un'impresa creativa che diventerà redditizia. Successivamente, la fusione di Venere con Urano questo fine settimana accenderà il tuo artista interiore o romantico. Uno dei tuoi contatti potrebbe indicarti un'opportunità intrigante. Basta fare attenzione alle spese impulsive. La fusione del Sole con Giove può innescare una sincronicità fortuita. Inoltre, Mercurio che entra in Toro mercoledì rivolgerà ulteriormente la tua attenzione verso gli aspetti pratici fino al 2 giugno. Il brainstorming di idee con un contatto esperto può aprire una porta all'abbondanza.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 MAGGIO AL 19 MAGGIO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Un trio di congiunzioni nel tuo segno potenzierà il tuo potere di manifestazione, cioè la tua capacità di raggiungere il risultato desiderato. Innanzitutto, la fusione del Sole con Urano lunedì suggerisce che adottare un approccio insolito ti aiuterà ad avere successo. Inoltre, durante il fine settimana, la fusione di Venere con Urano può portare un'attrazione insolita o l'impulso di scuotere la vostra relazione attuale dalla routine. Questo transito risveglierà anche la brillantezza della tua creatività, e un colpo di fortuna può essere il dono della fusione del Sole con Giove. Inoltre, Mercurio che entra nel tuo segno mercoledì (fino al 2 giugno) rafforzerà la tua chiarezza e ti ispirerà ad esprimerti.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 MAGGIO AL 19 MAGGIO 2024