Oroscopo della settimana dal 15 al 21 marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 15 marzo al 21 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Buon equinozio di primavera, Ariete! Il sole che si muove nel tuo segno sabato segna il primo giorno di primavera, mentre Venere che si muove nel tuo segno domenica (fino al 13 aprile) ti circonderà di amore e migliorerà il tuo fascino. Questo è il momento ideale per esprimere il tuo apprezzamento alle persone a cui tieni per approfondire queste relazioni. Se stai cercando una relazione sentimentale, la tua apertura di cuore potrebbe attirare l'attenzione di un potenziale amante. Parla con un sensitivo dell'amore per i dettagli. In altre notizie cosmiche, dal lunedì al 2 aprile, Mercurio in transito attraverso Pesci sensibili risveglierà la tua intuizione e potrebbe portare un messaggio dall'aldilà. Analizzare il tuo atteggiamento illuminerà il modo in cui i tuoi processi mentali supportano o ostacolano la tua capacità di manifestare i tuoi sogni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Buon equinozio di primavera, Toro! Il sole che si sposta in Ariete sabato segnala il primo giorno di primavera, mentre il tuo sovrano Venere che si sposta in Ariete domenica (fino al 13 aprile) può suscitare un desiderio nascosto e / o riportare alla mente una relazione del tuo passato, magari coinvolgendo un ex vita. Anche la tua intuizione sulle persone sarà rafforzata. Principalmente, si tratta di ottenere la chiusura affrontando e rilasciando tutte le emozioni negative che hai che coinvolgono l'amore. Considera l'idea di parlare con uno psichico della vita passata per ottenere una comprensione più profonda del tuo karma relazionale. In altre notizie cosmiche, dal lunedì al 2 aprile, Mercurio in transito attraverso i Pesci nel tuo regno sociale ti ispirerà a connetterti con gli amici e condividere le tue idee durante le attività di gruppo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli: Buon equinozio di primavera, Gemelli! Il sole che si sposta in Ariete il sabato segna il primo giorno di primavera e mette in risalto la tua vita sociale. Inoltre, Venere che si trasferisce in Ariete nel tuo regno sociale domenica (fino al 13 aprile) ispirerà interazioni sincere con i tuoi amici e porterà nuovi contatti tramite attività di gruppo. Il romanticismo può arrivare attraverso un progetto di gruppo o uno sforzo di incontro combinato da parte di uno dei tuoi amici. Un altro scenario potrebbe trovare una scintilla che si sviluppa tra te e un amico. In altre notizie cosmiche, dal lunedì al 2 aprile, il tuo sovrano di Mercurio che transita attraverso i Pesci ti farà pensare ai tuoi obiettivi a lungo termine. Ora è il momento di usare le tue abilità naturali di contatto per cercare opportunità professionali.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: Buon equinozio di primavera, Cancro! Il sole che si sposta in Ariete sabato segna il primo giorno di primavera, mentre Venere che si sposta in Ariete domenica (fino al 13 aprile) può offrire opportunità attraverso le tue connessioni professionali. O forse una di quelle connessioni sboccerà in una relazione romantica. Per lo meno, le persone che condividono i tuoi obiettivi saranno attratte da te, rendendolo un momento eccellente per incontrare nuovi contatti tramite il networking. In altre notizie cosmiche, dal lunedì al 2 aprile, Mercurio in transito attraverso i Pesci ti ispirerà a cercare una conoscenza più elevata che supporti la tua crescita personale. Gli argomenti che riguardano la spiritualità, la cultura o l'istruzione ti interesseranno particolarmente.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Leone : Buon equinozio di primavera, Leone! Il sole che si sposta in Ariete sabato segna il primo giorno di primavera, mentre Venere che si sposta in Ariete domenica (fino al 13 aprile) accenderà il tuo desiderio di esplorare un nuovo territorio con qualcuno che ami o di incontrare un nuovo ammiratore. In quanto tale, il romanticismo può arrivare attraverso qualcuno da lontano. Sarai particolarmente attratto dalle persone che sono in sintonia con la tua spiritualità o cultura. Parla con un sensitivo dell'amore per i dettagli. In altre notizie cosmiche, dal lunedì al 2 aprile, Mercurio in transito attraverso i Pesci nel tuo regno di trasformazione alimenterà il tuo interesse per la guarigione, il sesso e tutte le cose misteriose. Avrai voglia di conversazioni perspicaci che portino una comprensione più profonda di tutto ciò su cui ti concentri.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : Buon equinozio di primavera, Vergine! Il sole che si sposta in Ariete sabato segnala il primo giorno di primavera, mentre Venere che si sposta in Ariete domenica (fino al 13 aprile) ispirerà il tuo bisogno di intimità fisica e / o emotiva. O cercherai una connessione profonda con qualcuno che ti "prende", o avrai bisogno di un po 'di tempo da solo per ricaricarti. Rilasciare emozioni che ostacolano l'amore è la tua missione principale. Inoltre, da lunedì al 2 aprile, Mercurio in transito attraverso i Pesci nel regno della tua partnership ispirerà idee e conversazioni su ciò che serve per manifestare e sostenere una relazione a lungo termine. Se sei in coppia, lo scambio di idee con il tuo partner stimolerà la connessione.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : Buon equinozio di primavera, Bilancia! Il sole che si sposta in Ariete il sabato segna il primo giorno di primavera, insieme a un nuovo ciclo di attività di partnership. Inoltre, Venere che si trasferisce in Ariete domenica (fino al 13 aprile) porterà gioia attraverso le tue relazioni più strette. Questa è una buona notizia soprattutto se stai cercando di approfondire la connessione con il tuo coniuge o di manifestare una nuova relazione impegnata. In ogni caso, sarai ispirato a iniziare attività condivise con le persone che ami. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore. In altre notizie cosmiche, dal lunedì al 2 aprile, Mercurio in transito attraverso i Pesci porterà idee che aumentano il tuo benessere e l'efficienza nella tua vita quotidiana.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : Buon equinozio di primavera, Scorpione! Il sole che si sposta in Ariete sabato segnala il primo giorno di primavera, mentre Venere che si sposta in Ariete domenica (fino al 13 aprile) focalizzerà la tua attenzione sulle relazioni che coinvolgono la guarigione o il servizio. Se stai cercando l'amore, un'attività che aiuta gli altri può portare qualcuno di speciale. Inoltre, tra sabato e il 2 aprile, vivaci conversazioni saranno al centro della scena romantica mentre Mercurio transita attraverso i Pesci nella tua amante quinta casa. Ora è il momento di inviare messaggi civettuole, divertenti o significativi alla tua dolce metà per migliorare la relazione. Se sei da solo, potresti incontrare un ammiratore tramite un'introduzione o una connessione online.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: Buon equinozio di primavera, Sagittario! Il sole che si sposta in Ariete sabato segnala il primo giorno di primavera, mentre Venere che si sposta in Ariete domenica (fino al 13 aprile) accenderà il tuo romantico o artista interiore. Il tuo naturale entusiasmo attirerà sicuramente ammiratori o stimolerà la connessione nella tua relazione attuale. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per ascoltare cosa hanno da dire le stelle sulla tua vita amorosa. Inoltre, poiché Venere è anche il pianeta dell'arte, aspettati anche una spinta alla tua creatività. In altre notizie cosmiche, dal lunedì al 2 aprile, Mercurio in transito attraverso i Pesci rivolge la tua attenzione alla tua vita domestica. Potresti essere ispirato a riconnetterti con alcuni membri della famiglia, ricercare i tuoi antenati o pianificare un progetto di miglioramento della casa.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : Buon equinozio di primavera, Capricorno! Il sole che si sposta in Ariete sabato segna il primo giorno di primavera, mentre Venere che si sposta in Ariete domenica (fino al 13 aprile) ispirerà il tuo amore per la casa e la famiglia (o gli amici che si sentono come una famiglia). Questo può essere un ottimo momento per ospitare un piccolo raduno delle persone che ami, se è sicuro farlo. Anche cambiare il tuo ambiente di vita in modo che rifletta il tuo stile porterà soddisfazione. In altre notizie cosmiche, dal lunedì al 2 aprile, Mercurio in transito attraverso i Pesci nel tuo regno mentale aumenterà le tue capacità intellettuali. Sarai motivato ad acquisire informazioni, condividere le tue idee ed esplorare le aree vicine.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Buon equinozio di primavera, Acquario! Il sole che si sposta in Ariete sabato segnala il primo giorno di primavera, mentre Venere che si sposta in Ariete domenica (fino al 13 aprile) accenderà la tua musa interiore quando si tratta di esprimere te stesso. La tua creatività e il tuo fascino brilleranno attraverso le tue parole, il che ti renderà sicuramente irresistibile. Il romanticismo può arrivare tramite un messaggio, un'introduzione o un viaggio. La domenica è un ottimo momento per un appuntamento! Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta per la tua relazione attuale o futura. In altre notizie cosmiche, dal lunedì al 2 aprile, Mercurio in transito attraverso i Pesci nel regno del denaro può portare un'idea o una conversazione potenzialmente redditizia nelle settimane a venire.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MARZO AL 21 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Pesci : Buon equinozio di primavera, Pesci! Il sole che si sposta in Ariete sabato segna il primo giorno di primavera, mentre Venere che si sposta in Ariete domenica (fino al 13 aprile) illuminerà gli elementi pratici che fanno funzionare l'amore. Sarai attratto da persone autentiche, il che comporterà il riconoscimento e il rifiuto di tutti i falsi che ti vengono incontro. Fortunatamente, da lunedì fino al 2 aprile, Mercurio che transita attraverso il tuo segno aumenterà la chiarezza, insieme alla tua intelligenza e al modo con le parole, che sicuramente attireranno ammiratori. Inoltre, la tua curiosità risvegliata ti condurrà a nuove esperienze e ti ispirerà a stabilire nuovi contatti.