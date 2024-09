Oroscopo della settimana dal 2 settembre 2024 al 8 settembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : La Luna Nuova in Vergine di lunedì metterà in luce il tuo benessere durante le prossime due settimane. Ora potrebbe essere il momento di migliorare la tua energia o ridurre lo stress rinnovando la tua dieta o la tua routine quotidiana. Tuttavia, l'aspetto Marte-Nettuno all'inizio della settimana può mettere a dura prova la tua forza di volontà. Hai le idee chiare su cosa vuoi realizzare, Ariete? Più avanti, tra mercoledì e il 2 novembre, il tuo governatore Marte in transito attraverso il Cancro darà energia alla tua vita domestica. Potresti essere motivato a buttarti in un progetto legato alla casa, ma non tutti i soggetti coinvolti saranno d'accordo. Le irritazioni possono aumentare rapidamente, quindi fai attenzione al tuo temperamento.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : La Luna Nuova in Vergine di lunedì porterà nuova energia alla tua quinta casa amante del divertimento durante le prossime due settimane. Il tuo cuore prenderà il comando nella tua vita amorosa o nella creatività, rendendo questo un momento ideale per ravvivare la tua relazione o portare la tua arte al livello successivo. Se sei single, creare nuove connessioni potrebbe portare al romanticismo, ma assicurati di guardare oltre le prime impressioni all'inizio della settimana, quando Marte si scontra con l'ingannevole Nettuno. Più tardi, tra mercoledì e il 2 novembre, acquisire informazioni ed esprimere le tue idee, a volte con forza, è ciò che riguarda Marte che transita attraverso il Cancro nella tua zona mentale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Un nuovo inizio nella tua vita domestica durante le prossime due settimane sarà il dono della Luna Nuova in Vergine di lunedì. Questo può essere un momento eccellente per organizzare una riunione di famiglia o ravvivare il tuo ambiente di vita. Fare ricerche sulle tue radici potrebbe offrire una comprensione più profonda della tua famiglia e di te stesso. Tuttavia, Marte nel tuo segno che si scontra con Nettuno all'inizio della settimana potrebbe distorcere il tuo giudizio su qualcosa (o qualcuno) che desideri. Se stai puntando a una relazione, un sensitivo dell'amore può fornire chiarezza. Più tardi, tra mercoledì e il 2 novembre, il transito di Marte attraverso il Cancro nella tua zona di attività energizzerà il tuo potere di guadagno, quindi sii alla ricerca di opportunità per aumentare il tuo reddito.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Cancro : La Luna Nuova in Vergine di lunedì metterà in luce la tua intelligenza e le tue capacità comunicative durante le prossime due settimane. Imparare cose nuove sarà gratificante. Inoltre, ti esprimerai più facilmente, tranne forse all'inizio di questa settimana quando Marte si scontrerà con il nebuloso Nettuno. Anche la tua chiarezza sul tuo futuro potrebbe essere diminuita. Più avanti, tra mercoledì e il 2 novembre, l'intraprendente Marte che transita nel tuo segno accenderà la tua motivazione a perseguire i tuoi sogni. Il desiderio può surriscaldarsi. La rabbia o l'impazienza potrebbero eclissare la tua sensibilità naturale, soprattutto quando sei stressato. Prenderti del tempo per te stesso ti aiuterà a rimanere centrato.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Leone : Un nuovo ciclo di prosperità può essere il dono della Luna Nuova in Vergine di lunedì. Durante le prossime due settimane, concentrati sulla manifestazione dell'abbondanza lasciando andare il dialogo interiore negativo sul tuo potere di guadagno. Questo può aiutarti a liberare il flusso di denaro che entra nella tua vita. Tuttavia, Marte che si scontra con Nettuno all'inizio della settimana potrebbe offuscare la tua chiarezza, specialmente sulla tua vita sociale. Un amico potrebbe fraintendere le tue intenzioni, ma un sensitivo dell'amore può aiutarti a rimettere in carreggiata la relazione. Più tardi, tra mercoledì e il 2 novembre, Marte che transita attraverso il Cancro darà energia al tuo inconscio. I ricordi del tuo passato potrebbero riaffiorare per illuminare ciò che ti motiva, spaventa o ispira. La meditazione migliorerà il processo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Vergine : La Luna Nuova nel tuo segno di lunedì darà il via a un nuovo ciclo nella tua vita personale durante le prossime due settimane. L'ideale sarebbe avere le idee chiare su cosa vuoi. Tuttavia, Marte che si scontra con Nettuno all'inizio della settimana potrebbe scatenare confusione sul passo successivo del tuo viaggio. Pertanto, questo non è il momento di prendere una decisione importante. Un sensitivo del percorso di vita può fare chiarezza sul tuo percorso. Più tardi, tra mercoledì e il 2 novembre, socializzare ti darà energia o ti irriterà dopo che Marte transiterà in Cancro nella tua zona di comunità. Un amico potrebbe convincerti a fare un'attività che mette alla prova i tuoi livelli di comfort. Non è necessariamente una cosa negativa, ma sii chiaro sui tuoi limiti.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : La Luna Nuova in Vergine nel tuo regno inconscio di lunedì metterà in luce il tuo passato durante le prossime due settimane. Le attività introspettive forniranno informazioni sulle persone e le situazioni che ti hanno influenzato. Tuttavia, Marte che si scontra con Nettuno all'inizio della settimana potrebbe causare confusione su ciò che hai imparato. Considera di parlare con un sensitivo del percorso di vita per avere chiarezza. Più tardi, tra mercoledì e il 2 novembre, il motivatore Marte che transita in Cancro nel tuo regno pubblico accenderà la tua determinazione a raggiungere un obiettivo. Il tuo approccio risoluto potrebbe irritare alcune persone lungo il cammino, specialmente quelle in autorità. Il tuo talento naturale per comprendere diversi punti di vista ti aiuterà a raggiungere il successo.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : La Luna Nuova in Vergine nella tua zona comunitaria di lunedì annuncia un nuovo ciclo di amicizia durante le prossime due settimane. Connettersi con i tuoi amici ti solleverà il morale, mentre partecipare a gruppi porterà nuovi contatti. Ora è anche un momento eccellente per impegnarti in una causa sociale o politica. Tuttavia, qualcuno probabilmente interpreterà male le tue intenzioni (o viceversa) all'inizio della settimana, quando Marte si scontrerà con l'ambiguo Nettuno. Essere sinceri sui tuoi sentimenti ti aiuterà a mettere le cose a posto. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta nelle tue relazioni. Più tardi, tra mercoledì e il 2 novembre, Marte in transito attraverso il Cancro può motivarti ad ampliare il tuo punto di vista attraverso viaggi, istruzione superiore o pratiche spirituali.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : La Luna Nuova in Vergine di lunedì porterà un nuovo ciclo professionale nelle prossime due settimane. Sii alla ricerca di opportunità per ampliare la portata del tuo lavoro. Fissare un nuovo obiettivo potrebbe essere parte del quadro. Tuttavia, Marte che si scontra con Nettuno all'inizio della settimana potrebbe disperdere la tua attenzione, rendendo difficile agire sui tuoi piani. Può annebbiare anche il tuo giudizio, quindi evita di fare una mossa importante ora. Più tardi, tra mercoledì e il 2 novembre, Marte che transita attraverso il Cancro nel tuo regno di intimità e guarigione incoraggia il rilascio di un'emozione, abitudine o comportamento problematico che ti tiene bloccato.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : L'esplorazione sarà il tema della Luna Nuova in Vergine di lunedì. Durante le prossime due settimane, il tuo desiderio di nuove esperienze potrebbe spingerti a pianificare un viaggio, iscriverti a un programma di apprendimento o approfondire le tue pratiche spirituali. Tuttavia, Marte che si scontra con Nettuno all'inizio della settimana potrebbe scombussolare il tuo programma a causa di pensieri confusi, rendendo difficile portare a termine le cose. Più tardi, tra mercoledì e il 2 novembre, Marte che transita attraverso il Cancro nella tua zona di partnership energizzerà o irriterà la tua relazione più intima. Può accendere la passione con il tuo partner o innescare un'esplosione per schiarire le idee. Se sei single, un ammiratore molto carismatico potrebbe dirigersi nella tua direzione.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Acquario : La Luna Nuova in Vergine nel tuo regno di guarigione di lunedì annuncia un ciclo di rilascio durante le prossime due settimane. Intraprendere un viaggio interiore ti aiuterà a scoprire e sradicare qualsiasi emozione, abitudine o comportamento negativo che ti tiene sotto controllo. Tuttavia, Marte che si scontra con Nettuno all'inizio della settimana può rendere difficile vedere la tua situazione chiaramente, specialmente quando si tratta di romanticismo, svago o denaro. Prendi in considerazione di contattare un sensitivo dell'amore per avere chiarezza. Più tardi, tra mercoledì e il 2 novembre, il transito di Marte attraverso il Cancro alimenterà il tuo bisogno di fare le cose o di portare il tuo regime di fitness al livello successivo. Sforzati di tenere a freno la tua lista di cose da fare se sfugge al controllo. E non dimenticare di prenderti cura di te stesso!

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Pesci : La Luna Nuova in Vergine di lunedì può ispirare una nuova prospettiva sul matrimonio, l'impegno, la condivisione o il compromesso durante le prossime due settimane. Forse è il momento di un nuovo inizio nella tua relazione più intima o di modificare il tuo atteggiamento nei confronti della partnership. Se sei single, un ammiratore compatibile potrebbe entrare nella tua vita. Tuttavia, Marte che si scontra con il tuo governatore Nettuno all'inizio della settimana può rendere difficile agire su queste questioni. Prendi in considerazione di parlare con un sensitivo dell'amore per una visione intuitiva. Più tardi, il transito di Marte in Cancro mercoledì nella tua quinta casa amante del divertimento accenderà sicuramente la tua passione. Ciò potrebbe riguardare una relazione intima, un progetto artistico o qualcos'altro che ti eccita.

