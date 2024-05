Oroscopo della settimana dal 20 maggio al 26 maggio 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 20 maggio al 26 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 MAGGIO AL 26 MAGGIO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : L'evento principale di questa settimana è il transito espansivo di Giove in Gemelli nel tuo regno mentale sabato. Durante i prossimi 12 mesi ti concentrerai sul quadro più ampio in molte aree della tua vita. Sii alla ricerca di opportunità per ampliare la tua influenza e la tua crescita personale attraverso la comunicazione, come l'acquisizione di conoscenze, l'insegnamento o la scrittura. Inoltre, il sole che entra in Gemelli lunedì e Venere che entra in Gemelli giovedì metteranno ulteriormente in mostra il tuo intelletto nelle prossime settimane. La vanità o l’esagerazione possono essere lo svantaggio. Per quanto riguarda le relazioni, la soluzione migliore per incontrare persone è attraverso una presentazione, un sito di incontri o un corso.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 MAGGIO AL 26 MAGGIO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Un’impennata della prosperità potrebbe essere in serbo per i rialzisti dopo che Giove transiterà in Gemelli sabato. Durante i prossimi 12 mesi, il pianeta della fortuna e dell’espansione darà energia alla tua zona di denaro, risorse e valori. Principalmente, è una spinta al tuo potere di guadagno, ma prima potresti dover eliminare qualsiasi sentimento negativo che hai riguardo all'abbondanza, soprattutto se sei più concentrato su ciò che non hai che sulla gratitudine per quello che fai. Inoltre, il sole che entra in Gemelli lunedì e il tuo sovrano Venere che entra in Gemelli giovedì sosterranno ulteriormente il flusso di denaro che entrerà nella tua vita nelle prossime settimane, soprattutto attraverso la tua creatività. Lo svantaggio può essere la spesa eccessiva.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 MAGGIO AL 26 MAGGIO 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Sei pronto ad ampliare la tua visione di come potrebbe essere la tua vita? A partire da sabato, l’espansivo Giove in transito nel tuo segno farà proprio questo nei prossimi 12 mesi. Attirerai naturalmente persone e situazioni che illumineranno lo schema più ampio della tua vita e sosterranno ciò che stai cercando di realizzare, purché tu sia sulla strada giusta per te. Ascoltare la tua guida interiore ti aiuterà a indirizzarti nella giusta direzione. Un sensitivo del percorso di vita può anche offrire intuizioni intuitive. Inoltre, il sole e Venere in transito nel tuo segno rispettivamente lunedì e giovedì alimenteranno la tua creatività. Anche un potenziale amante potrebbe dirigersi nella tua direzione!

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 20 MAGGIO AL 26 MAGGIO 2024