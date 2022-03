Oroscopo della settimana dal 21 marzo al 27 marzo: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 21 marzo al 27 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 MARZO AL 27 MARZO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Mercurio in Pesci nel tuo regno inconscio è al centro della scena questa settimana. Questo perché le congiunzioni con Giove in Pesci il lunedì e Nettuno in Pesci infrasettimanale consentiranno l'accesso al tuo mondo interiore, che puoi usare per attingere alla tua guida superiore o accendere la tua immaginazione/creatività. Inoltre, ricordare il tuo passato può rivelare le lezioni che dovevi imparare. Questo fine settimana, Mercurio in transito nel tuo segno (fino al 9 aprile) aumenterà la chiarezza nel tuo pensiero e nelle tue comunicazioni e accenderà la tua autoespressione. Assicurati solo di ascoltare attentamente ciò che gli altri hanno da dire.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 MARZO AL 27 MARZO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Mercurio in Pesci nel tuo regno sociale è al centro della scena questa settimana. In primo luogo, Mercurio in congiunzione con Giove lunedì e Nettuno infrasettimanale potrebbe darti il ​​desiderio di un amico o di un gruppo che è in sintonia con la tua spiritualità o creatività. O forse sarai coinvolto in una causa che aiuta gli altri bisognosi. Qualunque cosa tu scelga di fare, lascia che la tua guida interiore prenda il comando. Infine, Mercurio che transita in Ariete domenica (fino al 9 aprile) rivolgerà i tuoi pensieri verso l'interno, il che può attivare la tua intuizione e portare una visione del tuo passato. Prendersi del tempo per riflettere migliorerà il processo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 MARZO AL 27 MARZO 2022