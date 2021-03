Oroscopo della settimana dal 22 al 28 marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 22 marzo al 28 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : All'inizio della settimana, una risposta frettolosa può mostrare le tue capacità intellettuali ma anche scuotere una relazione mentre Mercurio si scontra con il tuo sovrano di Marte dalla testa calda. Sforzati di essere consapevole dell'irritazione crescente in modo da poterti sfogare in modo costruttivo (pensa all'esercizio fisico, allo yoga o sfogati con un amico comprensivo). Fortunatamente, venerdì sarai più propenso a comunicare dal cuore mentre il sole si fonde con l'amorevole Venere nel tuo segno. L'armonia migliorata continuerà per tutto il fine settimana mentre Venere tocca la Luna Piena in Bilancia domenica nel regno della tua collaborazione. Tuttavia, le emozioni tra te e il tuo compagno più vicino probabilmente aumenteranno.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Un amico o un gruppo potrebbe darti sui nervi all'inizio della settimana mentre Mercurio nel tuo regno sociale si scontra con Marte arrabbiato. Scagliarsi non è il tuo stile, Toro, quindi potresti sentirti infastidito ma trattenere la rabbia dentro. Forse un discorso diretto con la persona che ti irrita sarebbe un'opzione migliore. Una conversazione così aperta sarà più facile venerdì, quando il sole che si fonde con il tuo sovrano di Venere ispirerà armonia e cooperazione. Anche il romanticismo potrebbe filtrare. Inoltre, un cenno di domenica da Venere alla Luna Piena in Bilancia migliorerà le interazioni relazionali.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : All'inizio della settimana, una figura autoritaria che ti dice cosa fare probabilmente accenderà la tua rabbia mentre il tuo sovrano di Mercurio si scontra con Marte nel tuo segno. Ciò sarà particolarmente vero se la persona non si è guadagnata il tuo rispetto. Al rialzo, una congiunzione Sole / Venere venerdì ispirerà armonia e cooperazione. E poiché il tuo regno sociale è coinvolto, un amico o un'attività di gruppo può portare un potenziale amante. L'atmosfera edificante (e forse romantica) continuerà questo fine settimana mentre Venere si allinea con la Luna Piena in Bilancia domenica. Questo è un ottimo momento per un incontro con la tua dolce metà o per incontrare nuove persone.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: Mercurio che si scontra con Marte impulsivo all'inizio della settimana potrebbe spingerti a prendere una decisione senza prestare attenzione alla tua guida superiore. Inutile dire che questo potrebbe portare a un risultato non ottimale. Al rialzo, una congiunzione Sole / Venere venerdì ispirerà il tuo cuore a prendere l'iniziativa, un passo nella giusta direzione, specialmente quando si tratta di amore. Inoltre, l'allineamento di Venere con la Luna Piena in Bilancia nel tuo regno domestico di domenica migliorerà l'armonia e la cooperazione che coinvolgono la tua vita domestica. Se sei da solo, potresti incontrare un ammiratore che condivide in qualche modo il tuo background.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Leone : Se parlare o meno di un problema personale potrebbe essere il tuo dilemma all'inizio della settimana mentre Mercurio mentale si scontra con Marte arrabbiato. Avrai bisogno di entrare in contatto con il tuo cuore per comunicare da un luogo più alto, cosa che sarà più facile da fare quando Venere si fonderà con il sole venerdì. È allora che la tua guida interiore sarà attivata, specialmente quando si tratta di amore. Inoltre, Venere che si allineerà con la Luna Piena in Bilancia nel tuo regno mentale domenica attaccherà la tua strada con le parole. Allora, cosa hai bisogno di dire, Leo, e a chi?

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : La tensione su un problema di relazione può aumentare all'inizio della settimana mentre Mercurio nel regno della tua partnership si scontra con Marte arrabbiato. Tenere a freno il tuo temperamento sarà difficile e probabilmente resisterai a sentire il punto di vista dell'altra persona. Fortunatamente, una congiunzione Sole / Venere venerdì farà emergere il tuo lato nutritivo quando interagisci con le persone a cui tieni. Potresti anche incontrare un ammiratore durante le attività quotidiane. Questo fine settimana, Venere torna sulla scena allineandosi con la Luna Piena in Bilancia domenica - un altro cenno all'amore e alla cooperazione.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : L'irritazione crescente può farti perdere l'equilibrio all'inizio della settimana mentre Mercurio si scontra con Marte arrabbiato. Sono le piccole cose che ti entreranno sotto la pelle, quindi sforzati di essere consapevole dei tuoi sentimenti in modo da poter evitare eventuali eruzioni che minacciano di sorgere. Al rialzo, una congiunzione Sole / Venere nel regno della tua partnership venerdì ispirerà interazioni sincere nella tua relazione più intima. Oppure potrebbe portare un ammiratore se stai cercando l'amore! Inoltre, il tuo sovrano di Venere che si allinea con la Luna Piena nel tuo segno di domenica ti renderà sicuramente irresistibile!

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : Parlare della tua mente potrebbe scuotere il romanticismo all'inizio della settimana mentre Mercurio nel tuo regno d'amore si scontra con Marte testa calda. Un problema che sta ribollendo sotto la superficie potrebbe scoppiare all'improvviso, il che potrebbe non essere così negativo se pulisce l'aria. In alternativa, potresti sentirti impaziente per la tua situazione se l'amore si prende il suo tempo per arrivare. Verso il fine settimana, una congiunzione Sole / Venere venerdì ispirerà una prospettiva più brillante quando si tratta di una relazione. L'aura d'amore continuerà mentre Venere si allinea con la Luna Piena in Bilancia domenica. Inoltre, qualcuno del tuo passato potrebbe essere nella tua mente.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: Un problema di comunicazione potrebbe infastidirti all'inizio della settimana mentre Mercurio mentale si scontra con Marte. L'irritazione può essere diretta verso un membro della famiglia o un modello familiare è coinvolto nel problema. Esaminare le tue risposte a determinate situazioni porterà intuizioni. Su una nota più leggera, una congiunzione sole / Venere venerdì risveglierà sicuramente il tuo lato amante del divertimento. Questo è un momento eccellente per un appuntamento romantico con la tua dolce metà o un appuntamento divertente con un amico. Se sei da solo, potresti incontrare un ammiratore che fa emergere la tua gioia di vivere! Inoltre, Venere che si allinea con la Luna Piena in Bilancia domenica risveglierà ulteriormente il tuo romantico interiore.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : Avrai bisogno di guardare il tuo temperamento all'inizio della settimana mentre Mercurio nel tuo regno mentale si scontra con Marte arrabbiato. La tua pazienza scarseggerà, il che potrebbe innescare una raffica di parole che non intendi davvero. Fortunatamente, una congiunzione Sole / Venere venerdì ispirerà comunicazioni armoniose, soprattutto coinvolgendo la tua vita domestica. Se stai cercando una relazione sentimentale, potresti incontrare un potenziale amante nel tuo vicinato o tramite un parente. Inoltre, un cenno del capo da Venere alla Luna Piena in Bilancia di domenica può far luce sui tuoi legami familiari, che offriranno informazioni sulle tue relazioni più strette.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Un conflitto che coinvolge le tue finanze o la tua autostima potrebbe metterti alla prova all'inizio della settimana mentre Mercurio si scontra con Marte. Fortunatamente, una congiunzione Sole / Venere nel tuo regno mentale venerdì illuminerà il tuo atteggiamento e risveglierà l'armonia nelle tue conversazioni. Sarai anche più propenso a cooperare e scendere a compromessi se vedrai che ne trarrà vantaggio tutte le parti coinvolte. Inoltre, Venere che si allinea con la Luna Piena in Bilancia domenica risveglierà la tua guida interiore quando si tratta di amore. Stai alla ricerca di un messaggio psichico su una relazione attuale o futura. Se stai cercando l'amore, potresti incontrare un ammiratore tramite un corso, un'attività spirituale o un viaggio.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 MARZO AL 28 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Pesci : Ti irriterai facilmente all'inizio della settimana quando Mercurio nel tuo segno si scontra con Marte nel tuo regno domestico. Cerca di vedere se un vecchio schema familiare sta influenzando il tuo atteggiamento o la tua risposta a una determinata situazione. Annotare i tuoi sentimenti ti aiuterà a chiarire ciò che devi sapere. Al rialzo, una congiunzione Sole / Venere venerdì potrebbe portare un'interazione vivace ma genuina con la tua dolce metà o un nuovo ammiratore. Inoltre, Venere che si allinea con la Luna Piena in Bilancia domenica può accendere la passione in una relazione intima.