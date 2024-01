Oroscopo della settimana dal 22 gennaio al 28 gennaio 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 22 gennaio al 28 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Il romanticismo (e il dramma!) potrebbe intensificarsi mentre ti avvicini alla focosa Luna Piena in Leone giovedì. Tuttavia, l'influenza stabilizzante del transito di Venere in Capricorno giovedì (fino al 15 febbraio) riporterà un po' l'amore con i piedi per terra. Anche l'impegno sarà nella tua mente. Se sei da solo, potresti incontrare un ammiratore durante un'attività lavorativa, ma dovrai negoziare chi è responsabile di cosa. Questo fine settimana, l’amore potrebbe sbocciare in un ambiente naturale mentre Venere si connette con Giove nel Toro terrestre. Esprimere il tuo vero sé mentre socializzi attirerà le persone che sono in sintonia con te.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Cercherai una forma di amore più elevata nelle prossime settimane. Tra martedì e 15 febbraio, il tuo governatore Venere transita attraverso il Capricorno. Ciò illuminerà le connessioni spirituali nelle tue relazioni. Potresti sperimentare una visione profonda del motivo per cui una certa persona è entrata nella tua vita e cosa avresti dovuto imparare dalla tua relazione con lei. Se sei da solo, potresti incontrare un ammiratore con cui ti senti destinato a stare. L'aspetto Venere-Giove di questo fine settimana supporta la ricerca di una relazione anima-anima. Anche questa settimana, la Luna Piena in Leone di giovedì risveglierà il bisogno di una vivace riunione di famiglia a casa tua.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : La tua vivace espressione di sé attirerà ammiratori nel periodo della Luna Piena nel dinamico Leone giovedì. Tuttavia, l’amore avrà un’atmosfera più profonda e tranquilla dopo che Venere sarà transitata nel Capricorno nel tuo regno di trasformazione martedì (fino al 15 febbraio). Questo può essere il momento per curare le ferite nel tuo cuore e rilasciare vecchi risentimenti che ostacolano il flusso dell’amore. Se sei in coppia, la tua intraprendenza interiore sarà una fonte di forza quando sorgono problemi. Principalmente, questo transito riguarda la condivisione del tuo vero sé nelle relazioni più strette. Questo fine settimana, un aspetto Venere-Giove può ispirare un incontro intimo con la tua dolce metà o un discorso rivelatore con un saggio confidente.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 22 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2024