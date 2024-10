Oroscopo della settimana dal 28 ottobre 2024 al 3 novembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 28 ottobre al 3 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Venere che si scontra con Saturno nel tuo regno inconscio può risvegliare un problema di relazione irrisolto all'inizio della settimana. Potrebbe comportare un conflitto tra correre un rischio e giocare sul sicuro quando si tratta di amore. La buona notizia è che la Luna Nuova in Scorpione di venerdì nel tuo regno di trasformazione ti aiuterà a guarire o a liberarti di qualsiasi cosa con cui stai lottando. L'introspezione migliorerà il processo. Inoltre, tra sabato e il 18 gennaio 2025, Mercurio in transito attraverso il Sagittario ispirerà il tuo ottimismo sul futuro. Rivolgerà anche la tua attenzione alla tua spiritualità e potrebbe motivarti a saperne di più sulla tua fede o cultura.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : La collisione del tuo governatore Venere con il disciplinatore Saturno potrebbe innescare autocritica all'inizio della settimana. Sii gentile con te stesso, Toro, come lo saresti con un amico o un bambino. D'altro canto, la Luna Nuova in Scorpione nel tuo regno di coppia di venerdì porterà un nuovo inizio che coinvolge una relazione intima durante le prossime due settimane. Questa è una buona notizia se stai cercando di rivitalizzare la tua relazione attuale o stai cercando una nuova partnership a lungo termine. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta nel cuore. Infine, tra sabato e il 18 gennaio 2025, Mercurio in transito attraverso il Sagittario riguarda l'esplorazione delle tue emozioni e convinzioni più profonde. Inoltre, il tuo intuito verrà risvegliato, quindi sii aperto ai messaggi dal tuo mondo interiore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2024