Oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre: cosa dicono i segni

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 28 settembre al 4 ottobre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo sovrano di Marte che balla con Venere all'inizio della settimana può innescare un intermezzo romantico se una collisione di Marte / Saturno nel tuo regno di responsabilità non rovina il divertimento. Dovrai mirare alla pazienza quando si tratta di soddisfare ciò che desideri. Fortunatamente, la luna piena del raccolto nel tuo segno giovedì aumenterà la tua capacità di colpire il tuo obiettivo. Successivamente, sforzati di adottare un approccio umile all'amore dopo che Venere è entrata in Vergine venerdì (fino al 27 ottobre). Il romanticismo può derivare da un'attività sana o utile.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo sovrano di Venere che balla con Marte lunedì può ispirare un incontro bollente, ma prima potresti aver bisogno di una spinta di fiducia o energia. È interessante notare che la luna piena del raccolto in Ariete giovedì potrebbe illuminare un'emozione nascosta che ti tiene bloccato. Prendersi del tempo per un viaggio interiore, idealmente circondato dalla natura, porterà un ah-ha! momento su qualcosa che devi sapere. Soprattutto, tra venerdì e il 27 ottobre, Venere che viaggia attraverso la Vergine nella tua amante quinta casa ti renderà una calamita per gli ammiratori. Sei fortunato, Toro! Avere un cuore aperto aumenterà le tue possibilità di incontrare qualcuno di speciale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Le tue parole possono far sbocciare l'amore all'inizio della settimana, ma un amico o un gruppo può causare stress. O forse non avrai voglia di socializzare. Nessun problema, Gemelli; la luna piena del raccolto di giovedì in Ariete ispirerà incontri amichevoli. Condividere le tue idee durante un'attività di gruppo, anche se è solo online, può portare un ammiratore.

Successivamente, tra venerdì e il 27 ottobre, Venere che viaggia attraverso la Vergine nel tuo regno domestico ispirerà la tua abilità artistica nel tuo ambiente domestico, insieme a conversazioni significative con (o sulla) tua famiglia. Se sei da solo, un parente potrebbe abbinarti a qualcuno di speciale. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: All'inizio della settimana, concentrarsi sulla cura di sé e circondarsi di persone positive ridurrà lo stress che provi da Marte che si scontra con Saturno limitante. Inoltre, rimanere centrati emotivamente può anche portare un'opportunità personale o professionale nel periodo della luna piena del raccolto in Ariete giovedì. Soprattutto, tra venerdì e il 27 ottobre, Venere che viaggia attraverso la Vergine nel tuo regno mentale significa che le tue parole influenzeranno il corso dell'amore durante questo periodo, quindi sforzati di comunicare dal cuore. Cerca il romanticismo durante un'attività incentrata sull'apprendimento, la scrittura o il viaggio.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Venere nel tuo segno legata al sexy Marte può portare un intermezzo romantico all'inizio della settimana, ma con Saturno che limita anche sulla scena, è meglio tenere sotto controllo le tue aspettative. Il collegamento con le persone fluirà più facilmente durante la luna piena del raccolto in Ariete giovedì, che risveglierà anche la tua guida interiore, quindi presta attenzione alle tue intuizioni intestinali. Soprattutto, tra venerdì e il 27 ottobre, Venere che viaggia attraverso la Vergine significa che una relazione influenzerà le tue finanze e / o l'autostima. Pertanto, sforzati di circondarti di persone che ti amano e sostengono le tue speranze e i tuoi sogni.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : La luna piena del raccolto di giovedì in Ariete può accendere il tuo desiderio e la tua capacità di manifestare un incontro intimo. L'intensità emotiva può anche innescare la necessità di trascorrere del tempo da soli per riposare e ricaricare le proprie energie. Ma l'evento principale è amare Venere che entra nel tuo segno venerdì (fino al 27 ottobre). Circondarti di persone che si connettono con il tuo cuore è quello che conta. Incontrare nuove persone ti verrà più facilmente, il che può portare nuovi amici e forse un ammiratore. Questo fine settimana, cerca l'amore con qualcuno che viene da lontano o che condivide le tue convinzioni spirituali e / o ideali.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Le tue relazioni passate, presenti e future sono al centro della scena. Prima di tutto, un inizio di settimana stressante è probabilmente dovuto al fatto che Marte nel regno della tua partnership si scontra con il pesante Saturno. Ma con Venere anche sulla scena, un amico o un gruppo di supporto ti aiuterà a sollevare il morale. Il prossimo giovedì arriva la luna piena del raccolto in Ariete, che evidenzia anche le tue relazioni più strette. Il tuo desiderio di condividere il tuo cuore può rendere più piccante la tua relazione attuale o manifestare un nuovo ammiratore. Ma si tratta principalmente delle tue precedenti connessioni dopo che Venere è entrata in Vergine venerdì (fino al 27 ottobre). Dedicare tempo a te stesso ti permetterà di capire perché certe persone sono entrate nella tua vita. Uno psichico della vita passata può illuminare ulteriormente il tuo karma relazionale.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Le frustrazioni possono aumentare all'inizio della settimana a causa dello scontro tra Marte e Saturno. D'altra parte, entrare in contatto con un collega che è in sintonia con te ti aiuterà ad alleviare lo stress. Quindi è un vortice di fare le cose a causa dell'energizzante Luna piena del raccolto in Ariete giovedì. Potresti avere in programma qualcosa di divertente e semplicemente voler prima togliere di mezzo le faccende e i progetti di lavoro. Questa è un'ottima strategia, Scorpione, perché Venere che entra in Vergine venerdì (27 ottobre) accelererà le attività con i tuoi amici e tutti i gruppi a cui appartieni. Una di queste attività potrebbe portare un potenziale amante! Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Sebbene l'amore sia in primo piano questa settimana, uno scontro tra il sexy Marte e lo stoico Saturno lunedì e martedì potrebbe far deragliare temporaneamente il tuo spirito. Guarda se il tuo tempismo è scaduto per andare dietro a quello che (o chi) vuoi. Al rialzo, la luna piena del raccolto in Ariete di giovedì atterra nel tuo regno di romanticismo e svago. Ora è il momento di iniziare un appuntamento divertente con la tua dolce metà o incontrare nuove persone, una delle quali potrebbe diventare la tua prossima amante. Quindi tra venerdì e 27 ottobre, Venere che viaggia attraverso la Vergine significa che il tuo lavoro avrà un ruolo nella tua vita amorosa. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire se mescolare l'utile al dilettevole è un'idea saggia.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : L'alta energia che circonda la tua vita familiare questa settimana sarà motivante o frustrante a seconda di quanto sei flessibile. Quest'ultimo sarà probabilmente vero lunedì o martedì quando Marte si scontra con Saturno pesante. Assumere un atteggiamento attendista su qualsiasi problema si presenti potrebbe essere la tua migliore strategia. Il prossimo giovedì arriva la luna piena del raccolto in Ariete, che darà energia alle attività o ai problemi che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. La notizia migliore, Capricorno, è che Venere entra in Vergine nel tuo regno spirituale venerdì (fino al 27 ottobre). Principalmente, sarai in sintonia con la tua guida interiore quando si tratta delle tue relazioni e potresti trovare l'amore attraverso un'attività spirituale, una lezione o un viaggio.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: Venere nel regno della tua partnership che balla con Marte all'inizio della settimana favorisce un appuntamento con la tua dolce metà o con qualcuno di nuovo, se non lasci che le critiche o la negatività penetrino nelle tue conversazioni. L'influenza delle tue parole aumenterà alle stelle nel periodo della luna piena del raccolto in Ariete giovedì. Esprimere le tue opinioni susciterà ammirazione o controversia, entrambe le cose vanno bene per te. Infine, tra venerdì e il 27 ottobre, preparati per un po 'di intensità quando si tratta di amore mentre Venere viaggia attraverso la Vergine. Poiché il tuo regno di guarigione e trasformazione è coinvolto, potrebbe essere il momento di affrontare e rilasciare qualsiasi problema tu abbia che ostacola il flusso dell'amore.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Un colpo alla tua autostima potrebbe metterti fuori strada all'inizio della settimana. Ma quando giovedì apparirà la luna piena del raccolto in Ariete, sarai pronto per lanciarti nell'arena del romanticismo. Ancora meglio, tra venerdì e il 27 ottobre, Venere in viaggio attraverso la Vergine benedirà il regno della tua collaborazione. Se stai cercando l'amore, avrai più probabilità del solito di attrarre qualcuno compatibile, se il tuo cuore è aperto. Quanto sei disposto ad andare in profondità, Pesci? Per lo meno i tuoi amici più cari ti porteranno gioia. Questo fine settimana, una fonte online o uno sforzo di matchmaking possono portare romanticismo questo fine settimana. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per illuminare la via da seguire.