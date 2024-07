Oroscopo della settimana dal 29 luglio 2024 al 4 agosto 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 29 luglio al 4 agosto col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Un quadrato Mercurio-Urano nei tuoi regni di svago e denaro lunedì potrebbe innescare una decisione affrettata o un costo inaspettato. Più tardi, la Luna Nuova in Leone nella tua quinta casa amante del divertimento domenica annuncia un nuovo capitolo nella tua vita amorosa o nella tua creatività. Se hai figli, potrebbe anche influenzare quell'area della tua vita. Infine, tra domenica e il 28 agosto, il transito di Venere attraverso la Vergine può ispirare un atto di gentilezza per qualcuno che ami o per un'organizzazione vicina al tuo cuore. Se sei single, un'attività utile potrebbe farti arrivare un ammiratore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Lunedì Mercurio si scontra con Urano nel tuo segno, il che potrebbe mettere a dura prova i tuoi piani, soprattutto quelli che riguardano la tua vita domestica. Più tardi, la Luna Nuova in Leone domenica nel tuo regno domestico indica che un nuovo capitolo è in lavorazione per la tua famiglia o proprietà. Questo può essere un momento eccellente per organizzare una riunione di famiglia o una vacanza. Puoi anche cogliere l'occasione per migliorare il comfort e lo stile della tua casa. Tra domenica e il 28 agosto, il tuo governatore Venere transita attraverso la Vergine nella tua quinta casa amante del divertimento, il che risveglierà il tuo bambino interiore. L'impulso di condividere il tuo cuore può ravvivare una relazione o attrarre un nuovo ammiratore. Anche concentrarsi sulla tua arte potrebbe essere gratificante

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Il tuo governatore Mercurio si scontra con l'eccentrico Urano lunedì, il che potrebbe confondere le tue comunicazioni a un punto in cui poche persone capiranno da dove vieni. Rallentare per riflettere sulle cose migliorerà la tua chiarezza. Inoltre, la Luna Nuova in Leone di domenica porterà un nuovo capitolo che coinvolge la tua intelligenza e la tua autoespressione durante le prossime due settimane. Questo è un momento eccellente per studiare, esibirti, persuadere o scrivere. Cosa vuoi imparare o esprimere, Gemelli? Tra domenica e il 28 agosto, il transito di Venere attraverso la Vergine nel tuo regno domestico risveglierà il tuo amore per la casa e la famiglia, ispirandoti a ospitare riunioni nella tua dimora.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Cancro : L'influenza di un amico potrebbe innescare un acquisto impulsivo all'inizio della settimana, quando Mercurio si scontra con Urano. Al rialzo, la Luna Nuova in Leone nella tua zona di attività domenica annuncia un nuovo ciclo finanziario nelle prossime due settimane. Ora è il momento di cercare opportunità di guadagno o, meglio ancora, di creare il tuo percorso verso la prosperità. Infine, tra domenica e il 28 agosto, il transito di Venere attraverso la Vergine nel tuo regno mentale ispirerà pensieri e conversazioni sull'amore. Esprimere il tuo apprezzamento per i tuoi cari farà emergere il meglio di te. Se sei single, un ammiratore potrebbe entrare nella tua vita tramite un'introduzione, un corso o un sito di incontri..

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Leone : Mercurio nel tuo segno si scontra con il ribelle Urano all'inizio della settimana, il che potrebbe dare il via a una conversazione controversa che ti metterà nei guai con l'autorità. Più tardi, la Luna Nuova nel tuo segno domenica annuncia un nuovo capitolo nella tua vita personale durante le prossime due settimane. La sensazione di un nuovo inizio ti motiverà a capire cosa vuoi e a provarci. Inoltre, sarai nel flusso finanziario tra domenica e il 28 agosto, quando il transito di Venere attraverso la Vergine nella tua zona di beni aumenterà il tuo potere di guadagno. Si tratta principalmente di aumentare il tuo reddito con il supporto della tua creatività e dei tuoi contatti.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Vergine : Il tuo governatore Mercurio si scontra con Urano all'inizio della settimana, il che potrebbe evocare un'intuizione inaspettata o persino una premonizione. Inoltre, la Luna Nuova in Leone nel tuo regno inconscio domenica illuminerà i recessi più profondi della tua psiche durante le prossime due settimane. Questa influenza rafforzerà la tua intuizione e offrirà intuizioni sul tuo passato. Un'esperienza di una vita precedente potrebbe far luce su una situazione che sta accadendo ora. Infine, tra domenica e il 28 agosto, un'aura d'amore ti circonderà mentre Venere transita nel tuo segno. Sei pronto a esprimere ciò che hai nel cuore, Vergine?

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : Una conversazione bizzarra o controversa con un amico o un gruppo potrebbe sorgere lunedì quando Mercurio si scontra con il ribelle Urano. Assicurati solo che le altre persone capiscano le tue intenzioni. Più tardi, la Luna Nuova in Leone nella tua zona comunitaria di domenica presenterà un nuovo capitolo nella tua vita sociale durante le prossime due settimane. Sarai ispirato a connetterti con i tuoi amici in nuovi modi e a partecipare a gruppi che offrono nuove esperienze. Infine, tra domenica e il 28 agosto, il tuo governatore Venere che transita attraverso la Vergine nel tuo regno inconscio risveglierà i ricordi di relazioni passate. Un sogno di una vita precedente potrebbe illuminare il karma in una relazione attuale.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Il tuo ribelle interiore potrebbe prendere il comando lunedì, quando Mercurio si scontrerà con il rinnegato Urano. Il tuo partner o capo potrebbe essere il destinatario del tuo bisogno di dare una scossa alle cose. Più tardi, la Luna Nuova in Leone nella tua zona pubblica domenica annuncia un nuovo capitolo della tua carriera nelle prossime due settimane. Ora è il momento di lanciare un nuovo progetto o iniziare a stabilire nuovi obiettivi. Infine, tra domenica e il 28 agosto, il transito di Venere attraverso la Vergine nella tua zona comunitaria incoraggia a raggiungere nuovi contatti che sono veramente in sintonia con te. Anche entrare in contatto con i tuoi attuali amici e gruppi porterà gioia (e forse romanticismo).

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : Mercurio si scontra con Urano all'inizio della settimana, il che potrebbe innescare un conflitto tra la tua visione del futuro e i dettagli necessari per arrivarci. Potrebbe essere svelato un nuovo percorso verso un sogno. La Luna Nuova in Leone nel tuo regno di conoscenza superiore domenica annuncia un nuovo capitolo nella tua ricerca per connetterti con lo Spirito. Esplorare concetti spirituali, partecipare a comunità spirituali o viaggiare all'estero può migliorare il processo. Infine, tra domenica e il 28 agosto, il transito di Venere attraverso la Vergine nella tua zona pubblica porterà elogi per la tua creatività. Inoltre, il networking scoprirà opportunità professionali e forse uno o due ammiratori.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Mercurio che si scontra con Urano all'inizio della settimana può innescare un'esperienza psichica che ti fa pensare ad argomenti più profondi. Più tardi, la Luna Nuova in Leone nel tuo regno di trasformazione di domenica incoraggia un'immersione profonda nell'esame di un problema che ha bisogno di essere liberato. Potrebbero essere coinvolte rabbia, gelosia o segretezza. Infine, tra domenica e il 28 agosto, il transito di Venere attraverso la Vergine nel tuo regno di conoscenza superiore potrebbe risvegliare il tuo desiderio di una connessione anima-anima in una relazione. Poiché questo è anche il regno dell'esplorazione, potresti essere ispirato a viaggiare da qualche parte di nuovo con la tua dolce metà o con alcuni amici avventurosi.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Acquario : Mercurio si scontra con il tuo governatore Urano all'inizio della settimana, il che può scatenare il tuo anticonformista interiore. L'impulso a scuotere le cose può dare vita a una conversazione scioccante. Più tardi, la Luna Nuova in Leone nella tua zona di partnership domenica annuncia un nuovo capitolo in una relazione intima. Un sensitivo dell'amore può rivelare cosa significa per te. Infine, tra domenica e il 28 agosto, il transito di Venere attraverso la Vergine nel tuo regno di guarigione offre un'opportunità per trasformare la tua vita amorosa. Si tratta di esaminare i tuoi bisogni e desideri quando si tratta di intimità emotiva e fisica, quindi rilasciare qualsiasi negatività che ostacola l'espressione del tuo cuore.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Pesci : Mercurio si scontra con Urano, il che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla tua routine all'inizio della settimana. Inoltre, qualsiasi intuizione tu abbia acquisito nella tua vita quotidiana ti aiuterà a inaugurare un nuovo inizio dopo la Luna Nuova in Leone di domenica. Valutare le tue abitudini quotidiane per migliorare il tuo benessere è la tua missione durante le prossime due settimane. Anche aiutare qualcuno in difficoltà potrebbe essere nel tuo programma. Infine, tra domenica e il 28 agosto, il transito di Venere attraverso la Vergine nella tua zona di partnership migliorerà l'armonia in una relazione intima. In alternativa, potresti incontrare un potenziale partner se sei aperto all'impegno.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani