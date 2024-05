Oroscopo della settimana dal 6 maggio al 12 maggio 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 6 maggio al 12 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 MAGGIO AL 12 MAGGIO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Sei pronto a portare il tuo potere di guadagno al livello successivo, Ariete? La Luna Nuova in Toro martedì può aiutare a risvegliare una nuova prospettiva sulla prosperità durante le prossime due settimane. Un atteggiamento di ottimismo e generosità ti aiuterà ad attrarre opportunità di guadagno, mentre concentrarti sulla mancanza ti porterà solo più o meno allo stesso modo. Non devi sentirti a tuo agio riguardo alle sfide finanziarie; sappi solo che le buone vibrazioni che invii al mondo ti ritorneranno indietro sotto forma di abbondanza. Sii particolarmente attento a un'intuizione improvvisa sul denaro durante una congiunzione Sole-Urano in Toro da questo fine settimana a lunedì.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 MAGGIO AL 12 MAGGIO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Sei pronto per un nuovo inizio, Toro? La buona notizia è che la Luna Nuova nel tuo segno martedì preannuncia un nuovo ciclo per i tori durante le prossime due settimane circa. Qual è il tuo desiderio più grande in questo momento? Con Giove di buon auspicio e Urano progressivo anche nel tuo segno, fare passi verso il tuo obiettivo e immaginare il tuo risultato ideale può accelerare il tuo successo. In effetti, da questo fine settimana a lunedì, un momento divertente potrebbe arrivare inaspettatamente, grazie alla fusione del sole con l'illuminante Urano. Sii solo consapevole che prima che un nuovo percorso si riveli, potresti dover abbracciare una visione ampliata di ciò che può essere la tua vita.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 MAGGIO AL 12 MAGGIO 2024