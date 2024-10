Oroscopo della settimana dal 7 ottobre 2024 al 13 ottobre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 7 ottobre al 7 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Un mix accattivante di passione e conversazioni intelligenti può dare energia a una relazione intima, poiché Venere si sincronizza con il tuo governatore Marte e Giove si sincronizza con l'intelligente Mercurio. Tuttavia, potrebbero sorgere delle controversie sabato, quando Mercurio si scontra con il sovversivo Plutone. Lo stesso giorno, Mercurio inizia un transito di tre settimane in Scorpione nel tuo regno di trasformazione che può rivelare come i pensieri e le parole su cui ti concentri abbiano influenza su ciò che si manifesta nella tua vita. Pertanto, allontanarti dalla negatività nel tuo atteggiamento, mentalità e conversazioni ti aiuterà a creare risultati positivi. Inoltre, aspettati idee e conversazioni profonde e perspicaci, soprattutto se l'argomento riguarda l'aldilà, esperienze psichiche, sesso o psicologia.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Una combinazione di attrattiva e intelligenza ti renderà irresistibile all'inizio della settimana, quando il tuo governatore Venere si sincronizza con il sexy Marte e Giove si sincronizza con l'intelligente Mercurio. Fai attenzione alla scelta delle parole di sabato, quando Mercurio si scontra con il polemico Plutone. Lo stesso giorno, Mercurio inizia a transitare in Scorpione nella tua zona di partnership per tre settimane, il che ispirerà conversazioni che coinvolgono una relazione intima (o il desiderio di averne una). Se sei in coppia, scambiare idee con il tuo partner può dare energia alla relazione. Argomenti su impegno, uguaglianza, matrimonio o compromesso possono essere di particolare interesse. Se sei single, potresti attrarre un ammiratore con un dono per le parole.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 13 OTTOBRE 2024