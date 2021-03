Oroscopo della settimana dal 8 al 14 marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 8 marzo al 14 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Le influenze nettuniane possono suscitare un desiderio nascosto, una paura o una vita passata che devi esaminare. La tua sensibilità sarà probabilmente fuori scala questa settimana, Ariete, quindi considera di dedicare periodicamente un po 'di tempo a te stesso per concentrarti. Inoltre, stai alla ricerca di un messaggio psichico che fornisca una guida. Questo fine settimana, Venere congiunta a Nettuno in Pesci potrebbe far venire in mente una relazione del tuo passato. Infine, la Luna Nuova in Pesci di sabato lancerà un ciclo di chiusura con lavori incompiuti in modo che tu possa passare al capitolo successivo del tuo viaggio.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Mentre Nettuno nel tuo regno sociale è al centro della scena, sarai attratto da amici o riunioni di gruppo che ispirano la tua anima. In quanto tale, questo è il momento ideale per sviluppare la tua spiritualità o creatività attraverso attività di gruppo. Lo svantaggio di Nettuno è l'inganno, tuttavia, sforzati di rimanere consapevole dei tuoi limiti in modo da poter scongiurare tutti i falsi che ti vengono incontro. Questo fine settimana, la Luna Nuova in Pesci porterà nuove opportunità sociali durante le prossime due settimane, mentre il tuo sovrano di Venere congiunto a Nettuno può approfondire il tuo desiderio di un'anima gemella. Tenere almeno un piede per terra quando si tratta di relazioni aumenterà la tua chiarezza nell'arena del romanticismo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli: Le influenze nettuniane stanno risvegliando i tuoi ideali quando si tratta dello scopo della tua vita. Entrare in contatto con gli aspetti spirituali dei tuoi obiettivi, come il modo in cui facilitano la tua crescita personale e rendono il mondo un posto migliore, illuminerà la tua direzione. La sfida di questa settimana sarà restare con i piedi per terra per portare a termine il tuo lavoro. Questo fine settimana, la Luna Nuova in Pesci ti aiuterà a portare la tua carriera al livello successivo durante le prossime due settimane, mentre Venere che si fonde con Nettuno ispirerà la tua abilità artistica nel tuo lavoro. Venere potrebbe anche portare un'opportunità romantica, ma il cambiamento delle aspettative, l'inafferrabilità o l'indisponibilità possono portare l'amore fuori strada.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: Le influenze nettuniane durante la maggior parte della settimana risveglieranno la tua guida superiore. Se hai bisogno di una visione intuitiva della tua vita amorosa, del potenziale di prosperità o di qualcos'altro nella tua mente, calmare la mente e andare verso l'interno rafforzerà la tua ricettività ai messaggi. Questo fine settimana, la Luna Nuova in Pesci ti spingerà a portare le tue pratiche spirituali al livello successivo, mentre Venere che si unisce a Nettuno illuminerà le connessioni eteree nelle tue relazioni (o con una persona speciale). Se stai cercando una relazione sentimentale, potresti incontrare un ammiratore con un legame molto sensibile o spirituale con te.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Leone : Questa può essere una settimana eccezionalmente delicata per te poiché molteplici influenze di Nettuno ti incoraggiano a guarire il tuo cuore. Soprattutto, è il momento di prendere coscienza di un'emozione o di un comportamento che devi rilasciare per aprire il tuo cuore all'amore, a un livello più profondo. Ciò sarà particolarmente evidente questo fine settimana quando Venere si unirà a Nettuno nel tuo regno di trasformazione. Sforzati di prestare attenzione alla tua intuizione, che porterà informazioni sulle tue relazioni. Inoltre, la Luna Nuova in Pesci di sabato porterà anche un nuovo ciclo di guarigione durante le prossime due settimane circa.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : Molteplici influenze nettuniane stanno risvegliando i tuoi ideali o illusioni quando si tratta di collaborazioni. Questo può essere un momento confuso che coinvolge una relazione intima (o il tuo desiderio di incontrare qualcuno compatibile) a meno che tu non cerchi chiarezza nei tuoi sentimenti, parole e pensieri. Non dare per scontato di sapere cosa pensano o provano gli altri, Vergine. Chiedi! Tuttavia, la tua intuizione può guidarti quando si tratta di amore, specialmente questo fine settimana quando Venere si fonde con Nettuno. Assicurati solo di distinguere i fatti dalla finzione, specialmente quando incontri nuove persone. Inoltre, la Luna Nuova in Pesci di sabato lancerà un nuovo ciclo nel regno della tua partnership, che può aiutare ad approfondire la connessione con il tuo compagno o portare un nuovo ammiratore.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : Le influenze nettuniane durante la maggior parte della settimana possono compromettere la tua capacità di occuparti degli affari. Questo perché il pianeta dei sogni sta toccando la tua vita quotidiana, che include il tuo lavoro e l'efficienza. Concentrarsi sui fatti e attenersi al proprio regime di fitness sarà una sfida. In effetti, potresti prendere in considerazione l'idea di dedicare un po 'di tempo a te stesso ogni giorno per liberare i tuoi pensieri, il che migliorerà la tua creatività, se non la tua produttività. Questo fine settimana, la Luna Nuova in Pesci ti motiverà a concentrarti sul tuo benessere, mentre Venere che si fonde con Nettuno può ispirare una connessione piena di sentimento con un artista o un ricercatore spirituale.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : La tua testa potrebbe essere tra le nuvole questa settimana quando si tratta di amore. Questo perché gli aspetti idealistici di Nettuno stanno risvegliando il tuo regno del romanticismo. Ciò potrebbe essere particolarmente vero questo fine settimana a causa di una congiunzione Venere / Nettuno, ma dovrai accedere sia al tuo cuore che all'intelletto per vedere chiaramente l'amore. Al contrario, lo svantaggio di queste influenze è la disillusione, quindi è importante cercare la verità per evitare incomprensioni, soprattutto con le persone a cui tieni. Inoltre, la Luna Nuova in Pesci di sabato porterà un nuovo ciclo di romanticismo e / o creatività durante le prossime due settimane. Principalmente, si tratta di impegnarsi in tutto ciò che alimenta la tua passione.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: I riflettori su Nettuno di questa settimana possono compromettere la tua chiarezza sul coinvolgimento della tua famiglia o proprietà. Potresti sperare in un certo risultato, seguito da dubbi sulla tua capacità di realizzarlo. In realtà, queste influenze potrebbero non riflettere affatto la realtà della tua situazione, quindi sforzati di cercare la verità prima di agire. Questo sarà particolarmente vero per l'amore questo fine settimana, quando Venere si fonderà con Nettuno. Non dare niente (o nessuno) per scontato quando si tratta del tuo cuore. Infine, la Luna Nuova in Pesci di sabato lancerà un nuovo inizio che coinvolgerà la tua vita domestica durante le prossime due settimane.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : Gli aspetti nettuniani nel tuo regno mentale possono risvegliare il tuo poeta interiore, l'intuizione o la confusione per gran parte della settimana. Anche se riesci a mantenere la tua chiarezza, probabilmente sentirai il bisogno di sfuggire alla realtà per un po ', e va bene, Capricorno. Essere un pratico segno di Terra non significa che non puoi lasciare che la tua immaginazione si liberi di tanto in tanto, purché la negatività non scappi con te. I pensieri d'amore prenderanno il comando questo fine settimana mentre Venere si unisce a Nettuno, rendendo questo il momento ideale per ottenere informazioni sulla tua vita amorosa tramite il diario. Infine, la Luna Nuova in Pesci di sabato annuncia un nuovo ciclo di apprendimento ed espressione di sé.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Le influenze nettuniane durante la maggior parte della settimana possono innescare incertezza sulla tua capacità di guadagno e / o sull'autostima. Poiché Nettuno raramente riflette la realtà, assicurati di controllare i fatti prima di prendere decisioni finanziarie o valutare i tuoi talenti. D'altra parte, entrare in contatto con la tua guida interiore ti condurrà nella giusta direzione. Lo stesso si può dire dell'amore questo fine settimana, quando Venere si fonde con Nettuno. Una combinazione di seguire il tuo cuore e controllare i fatti ti aiuterà a fare le scelte giuste in questioni di cuore. Infine, la Luna Nuova in Pesci di sabato lancerà un nuovo ciclo di guadagni durante le prossime due settimane.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MARZO AL 14 MARZO 2021

Oroscopo della settimana Pesci : Molteplici influenze nettuniane, inclusa la Luna Nuova nel tuo segno di sabato, illumineranno la tua direzione e rafforzeranno la tua guida interiore. Adesso è il momento di concentrarti sulle tue pratiche spirituali per approfondire la tua connessione con lo Spirito. Tuttavia, a meno che tu non possa accedere alla tua chiarezza, il lato illusorio di Nettuno può innescare la tua negazione, l'inafferrabilità o il pio desiderio su qualcosa con cui hai a che fare. Questo può essere particolarmente vero per una relazione durante il fine settimana quando Venere si fonde con Nettuno nel tuo segno, quindi sforzati di cercare la verità nelle questioni del cuore. In ogni caso, sarai ispirato a connetterti con persone in sintonia con la tua anima.