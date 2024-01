Oroscopo della settimana dal 8 gennaio al 14 gennaio 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 8 gennaio al 14 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GENNAIO AL 14 GENNAIO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Le comunicazioni potrebbero essere incasinate lunedì o martedì quando Mercurio si scontra con il nebuloso Nettuno. Ancora più importante, la Luna Nuova in Capricorno nella tua zona di carriera giovedì ti ispirerà a fissare obiettivi. Cosa intendi ottenere nel prossimo anno, Ariete? È tempo di pensare a dove sei diretto a questo punto della tua vita e di fare alcuni passi per realizzarlo. Inoltre, il transito di Mercurio in Capricorno sabato (fino al 15 febbraio) ti farà pensare alla tua vita professionale. Acquisire conoscenze relative al tuo lavoro e interagire con persone che possono rivelarti opportunità ti aprirà le porte.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GENNAIO AL 14 GENNAIO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Mercurio in collisione con Nettuno all'inizio della settimana può creare problemi alle comunicazioni, soprattutto se legate al denaro e alle risorse condivise. Il lato positivo è che la Luna Nuova in Capricorno giovedì e il transito di Mercurio in Capricorno sabato (fino al 15 febbraio) daranno energia al tuo regno di esplorazione e conoscenza superiore. Questo è il momento ideale per promuovere la tua istruzione, approfondire le tue pratiche spirituali o studiare una cultura diversa dalla tua. Il viaggio potrebbe far parte del quadro. Principalmente, si tratta di uscire dalla propria zona di comfort, almeno un po', per portare la propria crescita personale al livello successivo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GENNAIO AL 14 GENNAIO 2024