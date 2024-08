Oroscopo di oggi 1 agosto 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 1 agosto 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 1 agosto 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Inseguirai coraggiosamente l'amore che desideri mentre Venere nella tua zona degli appuntamenti si allinea con la guerriera Eris nel tuo segno. Se vuoi che le cose accadano, preparati a sparare il tuo colpo. Fai attenzione a non comportarti come se qualcuno ti dovesse il suo affetto. L'arroganza e il senso di diritto possono essere un deterrente. Dimostra che sei disposto a impegnarti. Se sei in coppia, non puoi permetterti di allentare la presa sul reparto romanticismo. Fai di tutto per mantenere viva la fiamma. Un appuntamento emozionante è un ottimo punto di partenza. Il tuo sovrano, Marte, sincronizzato con l'asse nodale può aumentare il tuo coraggio e fornire la motivazione necessaria per ottenere ciò che desideri.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai un fiero difensore della tua casa e dei tuoi cari, poiché il tuo sovrano, Venere, nel tuo regno domestico si sincronizza con la potente Eris. Dimostrerai il tuo amore e la tua lealtà proteggendo gli interessi di un membro della famiglia o venendo in soccorso di qualcuno in difficoltà. Alcune persone potrebbero sorprendersi di quanto tu ti senta forte e trovarsi impreparate ad affrontare il tuo comportamento focoso. Entro la fine della giornata, sapranno senza dubbio quanto puoi essere formidabile. Mentre il guerriero Marte si allinea con l'asse nodale, ti sentirai sicuro di avventurarti in territori sconosciuti. Trovare la tua strada nell'oscurità potrebbe rivelarsi più facile di quanto credessi. Cogli l'opportunità di mettere in mostra i tuoi punti di forza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti essere in un momento piuttosto culminante nel dipartimento di amore e bellezza, Gemelli. I tuoi livelli creativi stanno raggiungendo il picco e potresti sentire un forte bisogno di creare qualcosa su una tela gigante. Renditi conto che è necessaria disciplina per far fluire quei succhi artistici. Non lasciare che la paura ti fermi. Dai inizio ai tuoi sogni e lascia che i dettagli prendano forma più tardi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Non sarai timido nell'inseguire i soldi, i beni e le opportunità a cui credi di avere diritto, poiché l'attrattore Venere nella tua zona di guadagno si sincronizza con il guerriero Eris nella tua casa delle aspirazioni. Quando la tua vibrazione dice che meriti il ​​meglio, le persone spesso ti trattano di conseguenza. Se non lo fanno, sarai pronto a combattere per ciò che vuoi. Può essere difficile per gli altri negare un avversario così affascinante e formidabile, in particolare quando sei impegnato a mantenere la rotta finché non ottieni ciò che stai cercando. Un allineamento Marte-Nodo Nord suggerisce che può essere vantaggioso operare a porte chiuse.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

L'appassionata Venere nel tuo segno sincronizzata con la guerriera Eris può darti il ​​coraggio necessario per difenderti e pretendere il rispetto a cui hai diritto. In particolare, potresti volere che qualcuno riconosca la tua saggezza e competenza. Fidati del fatto che sai di cosa stai parlando. Fascino e sicurezza renderanno le persone ansiose di ascoltare ciò che hai da dire. Marte nella tua casa della comunità sincronizzato con il Nodo Nord suggerisce che potresti trarre beneficio dal fare squadra con un amico o un gruppo che ti motiverà ad ampliare le tue conoscenze. C'è sempre spazio per crescere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Vorrai l'amore a cui credi di avere diritto, poiché Venere si sincronizza con la guerriera Eris nella tua casa dell'intimità. Alcune Vergini potrebbero trovare difficile lasciar andare una persona che non è riuscita a soddisfare i loro desideri. Non c'è momento migliore del presente per lasciar andare il passato e darti la chiusura che meriti. Perché sprecare la tua preziosa vita aspettando qualcuno che, nella migliore delle ipotesi, invia segnali contrastanti e, nella peggiore, ha chiarito di non essere interessato? Andare avanti da una situazione impossibile è il massimo atto di amor proprio. Preparati per qualcosa di nuovo!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Sarai un fiero difensore delle tue relazioni e delle persone a cui tieni quando Venere ed Eris si allineano. Combatterai al fianco degli altri e per loro conto per allontanare qualsiasi minaccia esterna. Qualsiasi dubbio che una persona possa aver avuto sulla tua lealtà verrà probabilmente dissipato. Le persone apprezzano quando qualcuno le sostiene. Con un allineamento Marte-Nodo Nord in gioco, è importante combattere per ciò in cui credi. Avrai il coraggio di perseguire i tuoi sogni di relazione. Se sei in coppia, è un momento opportuno per te e il tuo partner per essere sulla stessa lunghezza d'onda sugli obiettivi futuri. Invece di fare tutto il lavoro pesante, invitalo a prendere parte al processo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Sarai incredibilmente appassionato del lavoro che fai mentre Venere si sincronizza con la guerriera Eris nella tua casa del lavoro. Se necessario, difenderai ferocemente un progetto e salvaguarderai lo sforzo che hai fatto. Vorrai assicurarti che tu e lui riceviate il riconoscimento che meritate. Non lascerai che il tuo duro lavoro vada sprecato. Coltivare una relazione con un alleato professionale può svolgere un ruolo nel processo. Avere qualcuno che ti sostiene può essere utile. Se questa non è un'opzione, non avrai paura di fare un po' di rumore. La ruota che cigola ottiene il grasso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Con l'amore, sei lì per vincerlo mentre l'affettuosa Venere nella tua zona di avventure si sincronizza con l'intrepida Eris nella tua casa del romanticismo. Non si sa fino a che punto arriverai nel tuo tentativo di conquistare qualcuno. La sicurezza può essere super sexy. Tuttavia, potrebbe essere venata di rabbia se stai ancora rimuginando su un rifiuto passato. Non punire il tuo attuale interesse amoroso per le malefatte di un ex partner. Alcuni Sagittari ci proveranno con qualcuno che in precedenza li ha rifiutati. Chi lo sa? Forse questa volta farai centro? Manchi il 100% dei tiri che non fai. La conquista può essere eccitante, ma è tutta un'altra storia una volta ottenuto ciò che vuoi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Sarai appassionato della tua vita privata mentre l'amorevole Venere si allinea con la formidabile Eris nel tuo regno domestico. Sarai un fiero difensore delle persone e degli spazi che sono importanti per te. Alcune capre difenderanno un partner o un familiare, mentre altre proteggeranno la loro casa o situazione abitativa da una minaccia. Dio aiuti coloro che cercano stupidamente di interferire con la tua casa o i tuoi cari. Mentre il potente Marte si sincronizza con l'asse nodale, non si sa fino a che punto ti spingerai per difendere i tuoi interessi. Può essere vantaggioso fare un ulteriore sforzo, a patto che tu non faccia nulla che aggiunga benzina sul fuoco.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Sarai appassionato di relazioni poiché la dolce Venere nella tua casa della partnership si sincronizza con l'intrepida Eris nel tuo settore della comunicazione. Questa potente energia può darti la forza di esprimere i tuoi desideri e chiedere ciò che vuoi. Un po' di sicurezza in te stesso può fare molto per conquistare una persona, ma non comportarti come se avessi diritto alla sua attenzione e al suo amore. La sicurezza è super sexy, in particolare quando ti comporti come se non avessi nulla da perdere. Tuttavia, l'arroganza può essere un enorme deterrente. Trova il punto debole che consente a una persona di vedere il vero te e sentire la tua passione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Potresti essere ispirato a reclamare denaro, beni o un'opportunità a cui ritieni di avere diritto, poiché Venere appassionata e Eris impavida si sincronizzano nel tuo lavoro e nei settori finanziari. Coraggio e sicurezza possono fare molto per convincere qualcuno ad accettare di soddisfare le tue richieste, ma devi farlo nel modo giusto. Non puoi semplicemente entrare e comportarti come se fosse un affare fatto. Devi sapere quando essere umile. È anche importante che la tua richiesta sia appropriata e realistica. Potresti sprecare il tuo tentativo se chiedi qualcosa di oltraggioso.