Oroscopo di oggi 1 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 1 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 1 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei un avventuriero per natura, quindi sei sempre pronto per ramificarti e provare cose nuove. Piuttosto che cercare qualcosa di nuovo e diverso, prova ad approfondire un interesse o un progetto attuale. Lascia che un Gemelli intelligente faccia strada.

Amore / Amicizia: sotto uno stressante allineamento Mercurio / Saturno, le tue parole potrebbero non riuscire a raccogliere la comprensione che cerchi. Un amico maturo può sembrare la persona giusta a cui rivolgersi per un consiglio. Tuttavia, se percepiscono che stai eludendo un problema o non ti stai assumendo la responsabilità, la loro risposta potrebbe essere una pillola difficile da ingoiare. Forse dovresti riflettere sulla questione ancora un po 'prima di aprirti?

Carriera / Finanza: non c'è niente di sbagliato nel pensare in senso ampio e in concetti audaci. Anche se dovrai fare qualcosa di diverso se questo è in genere ciò che porti in tavola. Un allineamento armonioso sole / nodi dice che è ora di scendere al nocciolo e presentare un piano per eseguire una grande idea. I colpi larghi non saranno sufficienti per convincere tutti che stai facendo qualcosa. Trarrai vantaggio dalla compilazione dei dettagli e dalla spiegazione esatta di come prevedi di fare le cose.

Crescita personale / spiritualità: con uno stuolo di pianeti nel tuo segno, non puoi vedere la foresta per gli alberi. Sospendere la tua agenda e considerare i bisogni e le prospettive degli altri può farti aprire gli occhi su una preoccupazione urgente.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: fare un tuffo profondo nelle tue emozioni non è insolito. Per te è un terreno familiare. Tuttavia, solo perché puoi, non significa che dovresti. Non lasciare che il dramma ti distragga da preoccupazioni più urgenti, come acquisire conoscenze da un Gemelli.

Amore / amicizia: vivi per gli intrighi e l'intensità sessuale ed emotiva. Quando sei in qualcuno, questo è totalmente il tuo punto debole. Hai quello coperto, toro. L'allineamento del sole / nodi di oggi consiglia di prestare maggiore attenzione a ciò che accade fuori dalla camera da letto. Tu e il tuo interesse amoroso siete allineati quando si tratta di soldi e valori? È facile mettere da parte queste cose quando sei infatuato. Tuttavia, quando la luna di miele volge al termine, non sarai felice a meno che tu non sia sulla stessa pagina.

Carriera / Finanza: il chiacchierone Mercurio in contrasto con l'ambizioso Saturno nella tua zona di carriera suggerisce che dovresti essere cauto nel condividere i tuoi piani. Alcune cose è meglio tenerle nascoste finché non sei pronto ad agire. Perché suscitare invidia o competizione? Purtroppo, non tutti vogliono vederti avere successo. Anche una persona influente potrebbe sentirsi minacciata dal tuo modo di fare. Solo un confidente fidato deve sapere cosa stai facendo.

Crescita personale / spiritualità: non tutti avranno la tua visione e capiranno i piani che stai facendo. Non lasciare che ti impedisca di procedere con ciò che hai deciso di fare. Il feedback può essere utile, ma non dovrebbe cambiare il tuo obiettivo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: al lavoro e nel gioco, le relazioni sono una strada a doppio senso. Quindi, non dovresti sempre guardare all'altra persona per gestire tutto e chiamare i colpi. Un Sagittario ti rispetterà di più quando condividi ciò che sai ed eserciti la tua autorità.

Amore / Amicizia: con il Sole in Ariete e il Nodo Sud che si allineano nelle tue zone di persone, la tua impostazione predefinita è affidare la tua autorità ad altri. Sembra naturale quando ci sono così tante persone sagge nella tua cerchia a cui puoi rivolgerti per avere una guida. Tuttavia, farlo continuamente svaluta la tua conoscenza e sconvolge l'equilibrio di potere in una relazione. Dopotutto, il tuo segno è noto per la sua straordinaria arguzia e saggezza. Non c'è tempo come il presente per iniziare a fidarsi di te stesso.

Carriera / Finanza: Mercurio nella tua zona di carriera che si scontra con il cauto Saturno può renderti riluttante a condividere le tue idee. Tutti i segnali indicano che la tua conoscenza è puntuale, ma potresti non essere sicuro di sapere di cosa stai parlando. La fiducia sarà necessaria per vendere un concetto e coinvolgere le persone giuste. Continua a lavorare sulle tue idee finché non ti senti più sicuro di te.

Crescita personale / spiritualità: con uno stuolo di pianeti che attraversano la tua casa di progetti futuri, sei destinato ad essere entusiasta di ciò che ti aspetta. Un amico può aiutarti a concretizzare le tue idee e decidere a cosa prestare la massima attenzione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: c'è sicurezza nell'aggrapparsi ai rituali e alle routine quotidiane. Ti piace sapere cosa puoi aspettarti. Tuttavia, non puoi fare a meno di essere curioso di apportare modifiche e fare le cose in modo diverso. I metodi di un Gemelli potrebbero incuriosirti. Determina se c'è qualcosa di prezioso per te.

Amore / amicizia: potresti inciampare nell'esprimere i tuoi pensieri e desideri più intimi mentre Mercurio espressivo e Saturno cauto si scontrano. Se le tue parole non riescono a suscitare la comprensione e la compassione che speri, probabilmente desidererai di averle tenute per te. Fidati del tuo istinto su questo. Se ti senti sensibile e cerchi convalida, questo non è il momento migliore per metterti in gioco. Domani è un altro giorno.

Carriera / Finanza: Con il sole in Ariete nel Nodo Sud allineati nei tuoi settori di lavoro, sei così tanto nella zona con compiti di routine che puoi praticamente eseguirli con il pilota automatico. È un modo semplice per affrontare la giornata, anche se probabilmente non ti aiuterà a sviluppare le capacità di cui avrai bisogno per avanzare nella tua carriera. Ci sono vantaggi nell'avventurarsi fuori dalla propria zona di comfort e cimentarsi in cose che non sai come fare. La pratica rende perfetti.

Crescita personale / spiritualità: qualcosa che leggi o ascolti potrebbe lasciarti con enormi spunti di riflessione. Non preoccuparti se non lo ottieni subito. Il significato diventerà più evidente nei giorni a venire.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua atmosfera è piuttosto spensierata. Non hai intenzione di lasciare che niente ti abbatta. La positività è una buona cosa, ma non lasciare che ti faccia sorvolare su problemi disordinati e preoccupazioni urgenti. Se lo fai, incontrerai problemi con un Gemelli.

Amore / amicizia: ammettiamolo, sei un tipo drammatico. E con l'audace Ariete Sole in aspetto al Nodo Sud nel tuo settore romantico, sei nella zona in cui l'amore è un'avventura. Va tutto bene al momento, ma cosa ti rimane quando l'eccitazione svanisce? Pensa al futuro e a come vorresti che fosse la tua vita sentimentale negli anni a venire. Potrebbe alterare le tue scelte in modi sorprendenti.

Carriera / Finanza: alcune questioni finanziarie, come tasse, debiti, assicurazioni, eredità e fondi che condividi con un'altra persona, sono meglio mettere da parte mentre Mercurio nella tua casa di risorse condivise si scontra con Saturno inflessibile. Non puoi gestire queste preoccupazioni senza assistenza. Oggi potresti non avere le informazioni e la cooperazione necessarie per negoziare queste preoccupazioni a tuo favore. Rimanda la trattazione di queste questioni se puoi. Avrai più fortuna domani.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita è una grande ricerca di risposte, significato e scopo. Otterrai una spinta nel tuo viaggio connettendoti con persone che si trovano su un percorso simile. Connettiti con un amico o un gruppo che condivide i tuoi interessi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: l'allineamento planetario di oggi ti spinge a essere una creatura abitudinaria. Ti consigliamo di goderti i comfort familiari e di stare vicino a persone a cui sei abituato. Tuttavia, non puoi fare a meno di essere attratto da un Gemelli fuori dalla tua cerchia. Scoprire di cosa si tratta è una buona idea.

Amore / Amicizia: la tua casa e la tua famiglia ricevono tutto l'amore mentre l'appassionato Sole in Ariete si allinea con il Nodo Sud nel tuo regno domestico. Coltivare la tua vita privata è una buona cosa, anche se dovresti stare attento a non usarla come scusa per evitare di occuparti di altre aree della tua vita. La crescita non avviene entro i confini della tua zona di comfort. Prima o poi, dovrai espandersi e fare piccoli passi in una nuova direzione.

Carriera / Finanza: una rottura delle informazioni potrebbe gettare una chiave nel lavoro mentre il comunicatore Mercurio si scontra con il maestro Saturno nella tua zona di lavoro. Potresti trovare difficile rintracciare le informazioni o entrare in contatto con qualcuno il cui input è richiesto per fare le cose. Anche capire di cosa hai bisogno e comunicarlo a un collega può essere difficile. Potrebbe essere necessario mettere il tuo compito nel dimenticatoio e rivederlo la prossima settimana.

Crescita personale / spiritualità: entrare in contatto con una persona che ti adora e ti incoraggia ti solleverà il morale. Tutti hanno bisogno di sentirsi visti, apprezzati e amati. Una chiacchierata con il tuo sostenitore preferito sarà gratificante.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: si tratta della stessa vecchia, stessa vecchiaia quando ti connetti con fratelli, parenti e vicini. È bello aggiornarsi sulle notizie di tutti, anche se potresti essere ansioso di ascoltare alcune storie diverse. Una conversazione con un affascinante Gemelli andrà bene.

Amore / amicizia: una relazione è destinata a diventare noiosa se continui ad avere le stesse vecchie conversazioni più e più volte. Potresti notare che sei in un solco mentre il Sole dell'Ariete si collega con il Nodo Sud nel tuo settore di comunicazione. Allo stesso modo, le tue opinioni sulle relazioni e il modo in cui ne parli potrebbero richiedere un aggiornamento. Contempla il quadro più ampio e mappa anche i più piccoli dettagli di ciò che desideri. Lascia che questa esplorazione informi su cosa ti concentri e su come parli di partnership.

Carriera / Finanza: potresti sentirti a corto di idee brillanti mentre il Mercurio intelligente si scontra con il trattenere Saturno nella tua casa di auto-espressione. Probabilmente non è così grave. Devi lavorare un po 'più duramente per trovare concetti unici, e poi potresti non fidarti che siano all'altezza. Se non riesci a metterlo insieme, per ora concediti una pausa mentale.

Crescita personale / spiritualità: l'idea che il lavoro debba venire prima del piacere è una trappola della cultura macinata. Non innamorarti. Sarai più produttivo dopo aver fatto il pieno di qualcosa che nutre il tuo spirito.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: il desiderio di sicurezza (o avventura) potrebbe far emergere lo spendaccione che è in te. Se qualcosa promette di saziare i tuoi desideri, non puoi fare a meno di esagerare. Se un Gemelli è coinvolto nei tuoi imbrogli, chiedigli opzioni convenienti o aiutali a pagare il conto.

Amore / Amicizia: il tuo gioco di flirt potrebbe mancare di qualcosa in quanto l'arguto Mercurio nella tua zona di vita amorosa si scontra con il serio Saturno. Uno stato d'animo pessimista potrebbe impedirti di mantenere l'atmosfera civettuola e divertente. Se sei di umore funky, tu, tra tutte le persone, non puoi nasconderlo. Meglio essere te stesso meditabondo che cercare di coprirlo. Dopotutto, vuoi essere amato per te stesso, non per la persona allegra che a volte fingi di essere.

Carriera / Finanza: sarai nella zona con lavoro di routine e questioni di denaro mentre l'intraprendente Ariete Sole e il Nodo Sud che forma l'abitudine si allineano. Significa anche niente di azzardato, niente di guadagnato. Stai attento alle nuove opportunità. In particolare quelli che implicano il lavoro con un partner o la ricezione di supporto da una fonte esterna. Essere indipendenti è fantastico. Tuttavia, potresti davvero trarre vantaggio da uno sforzo reciprocamente vantaggioso.

Crescita personale / spiritualità: pensare troppo a ciò che dovrebbe essere un'attività divertente è un modo infallibile per rovinare il divertimento. Rilassati e segui il flusso. Se è troppo difficile, fingi finché non ce la fai.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna che attraversa il tuo segno, non sei solo nel tuo elemento, ma sei anche nel tuo piccolo mondo. Quindi, potresti non avere la giusta prospettiva su una preoccupazione urgente. Un Gemelli sa cosa è cosa. Presta attenzione quando offrono la loro prospettiva.

Amore / Amicizia: con il Sole dell'Ariete immaturo nella tua zona di vita amorosa che aspira al Nodo Sud nel tuo segno, dimenticherai che ci vogliono due persone per ballare il tango. Non puoi semplicemente ballare il valzer in un appuntamento o in una relazione amorosa e aspettarti che sia tutto su di te. Non è che sei egoista o arrogante. È che sei diventato un po 'troppo attaccato a ottenere ciò che vuoi. Ascoltare i tuoi interessi amorosi e metterli al primo posto ti farà guadagnare alcuni punti.

Carriera / Finanza: la comunicazione non sarà il tuo punto forte poiché Mercurio si scontra con Saturno inibitore nel tuo regno mentale. O non riesci a trovare le parole giuste per esprimere le tue idee, o una visione cinica ti spinge a credere che non saranno ben accolte. Fino a quando la nuvola oscura non si solleva, potrebbe essere intelligente mantenere le tue conversazioni al minimo indispensabile. Non preoccuparti. Non passerà molto tempo prima che tu veda il lato positivo.

Crescita personale / spiritualità: hai una mentalità aperta come loro. Tuttavia, potresti avere problemi a vedere oltre la tua prospettiva espansiva. Non lasciare che una mente illuminata ti renda cieco a punti di vista alternativi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: un bravo giocatore come te occasionalmente ha bisogno di fare una pausa e rilassarsi. Attività ringiovanenti come meditazione, yoga e trascorrere del tempo nella natura possono riempire il serbatoio. Entrare in contatto con un Sagittario di basso profilo può aiutarti a rilassarti.

Amore / Amicizia: trascorrere del tempo a casa o uscire con i tuoi cari potrebbe essere l'unica avventura che ti aspetta mentre il vivace Ariete Sole nel tuo regno domestico si allinea con il Nodo Sud. Non c'è niente di sbagliato in questo, anche se potrebbe diventare noioso. Perché non sfruttare questo tempo per impegnarsi in una conversazione significativa? Potresti scoprire che ci sono molte cose che non sai sulle persone a cui sei più vicino. Qualcuno potrebbe apprezzarlo quando ti interessi di più nella loro vita.

Carriera / Finanza: affrontare questioni finanziarie può essere stressante. Potresti sentirti un po 'pessimista riguardo ai tuoi affari mentre Mercurio mentale si scontra con il cauto Saturno nella tua casa dei guadagni. Quindi, non dovresti prendere decisioni importanti né sborsare per un acquisto importante. Salva il lavoro pesante per una data successiva. Per ora, fidati delle decisioni che hai già preso. Fai un passo indietro e lascia che le cose si risolvano.

Crescita personale / spiritualità: solo perché incontri un ostacolo sulla strada con la spiritualità, non c'è motivo di abbandonare il tuo percorso. Tratta un ostacolo come se facesse parte del viaggio. Anch'esso può aiutarti ad arrivare dove vuoi andare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: stare vicino a persone che hanno il cuore stesso sarà estremamente confortante. Al lavoro e nei tuoi tempi di inattività, le persone simpatiche ti faranno sentire come se appartenessi. Un Gemelli potrebbe rappresentare una sfida. Tuttavia, potresti trovarti irresistibilmente attratto da loro.

Amore / amicizia: non c'è niente di difficile nell'andare in giro con i tuoi amici. È dove ti trovi nella tua zona di comfort mentre la Luna in Ariete guarda il Nodo Sud nel tuo settore sociale. Anche se, in fondo, potresti desiderare qualcosa di un po 'più eccitante. Potresti trovarlo ad un appuntamento o uscire da solo. È un ottimo momento per presentare alla tua squadra i tuoi hobby e interessi. Sarà divertente avere qualcosa di nuovo da condividere.

Carriera / Finanza: potresti essere riluttante ad agire per una preoccupazione finanziaria poiché l'astuto Mercurio nella tua casa dei beni si scontra con il cauto Saturno nel tuo segno. Non sei dell'umore giusto per correre rischi né fare mosse senza capire tutti i dettagli. È tutto parte integrante di questo te nuovo e più maturo. Hai la pazienza necessaria per aspettare che le cose finiscano finché non ti senti sicuro di quello che stai facendo.

Crescita personale / spiritualità: la benevola Luna del Sagittario che si allinea con il guaritore ferito Chirone porta un potente promemoria che sei tu quello che è stato liberato dai guai quando offri il perdono. Non stai perdonando un cattivo comportamento. Stai segnalando che sei pronto per andare avanti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna in cima al grafico, vuoi essere visto, conosciuto e amato. Non c'è vergogna nel tuo gioco per la brama di riconoscimento. Un Gemelli ti vede, anche se sotto una luce diversa da come ti vedi. Vale la pena esaminare.

Amore / Amicizia: con l'espressivo Mercurio nel tuo segno che si scontra con il cinico Saturno, tendi a concentrarti su tutte le cose che possono andare storte piuttosto che sentirti pieno di speranza ed entusiasta. Un'atmosfera pessimistica può mettere un freno alla tua vita amorosa. E se le tue paure fossero tutte nella tua testa e non un riflesso della realtà? Siedi con quel pensiero per un momento e vedi se sposta i tuoi pensieri attorno a una preoccupazione romantica.

Carriera / Finanza: eccelli quando lavori nella tua zona di comfort. Tuttavia, poiché il Sole in Ariete e il Nodo Sud si allineano nella tua zona di lavoro e denaro, gli stessi vecchi trucchi forniscono i soliti risultati. Cosa ti motiverebbe ad approfondire, imparare di più e diventare più abile in quello che fai? I tuoi obiettivi domestici e familiari potrebbero essere ciò che ti spinge a fare di più. Non sarebbe male perseguire l'avanzamento di carriera e l'aggiornamento finanziario che possono aiutarti a realizzare il tuo sogno.

Crescita personale / spiritualità: sei pronto per uscire e fare il tuo discorso, ma non alzare troppo il livello. Potresti inciampare di fronte a un ostacolo. Ciò che conta è che ti alzi e vai avanti.