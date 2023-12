Oroscopo di oggi 1 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 1 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 1 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Presto potresti voler programmare un incontro con le risorse umane o una chiamata con un cacciatore di teste per discutere le tue opzioni di carriera. L'ingresso di Mercurio nell'ambizioso Capricorno e nel tuo settore professionale ti renderà desideroso di entrare in contatto con persone che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Avrai bisogno di contatti e contatti che possano aiutarti a far avanzare le cose. È bello essere professionali quando si cerca supporto. Tuttavia, adottare un atteggiamento più amichevole può rendere le persone più disposte ad assisterti. Mercurio risiederà in Capricorno fino al 23 dicembre e poi retrograderà di nuovo in Sagittario per un breve soggiorno. Quando Mercurio tornerà in Capricorno a metà gennaio, probabilmente avrai le informazioni necessarie per negoziare.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'ingresso di Mercurio nel Capricorno e nella tua casa di istruzione superiore potrebbe ispirarti a portare le tue conoscenze al livello successivo. Non c'è momento migliore per iscriversi ad un corso o iniziare un percorso di studi indipendenti. È anche un momento opportuno per insegnare, pubblicare, podcast, pubblicità e pubbliche relazioni. Tuttavia, dovresti evitare di lanciare nuovi progetti durante il prossimo periodo retrogrado. Questa potente energia può aiutarti a connetterti a un pubblico di persone più ampio di quello che hai raggiunto prima. Mercurio risiederà in Capricorno fino al 23 dicembre e poi retrograderà di nuovo in Sagittario per un breve soggiorno. Quando Mercurio tornerà in Capricorno a metà gennaio, sarai pronto a flettere i tuoi muscoli mentali in un modo nuovo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Essere innamorati può scatenare vulnerabilità poiché Venere nella tua casa del romanticismo si scontra con Nettuno confuso nel tuo settore pubblico, in particolare se credi che le persone stiano aspettando di vedere se la tua relazione fallisce o ha successo. Sicuramente non lascerai che questo ti impedisca di dare il massimo. Se sei single, non dovresti permettere che la paura di farti male ti impedisca di corteggiare una persona di tuo interesse. Essere vulnerabili è il prezzo da pagare per sperimentare l’amore. Certo, le cose potrebbero andare terribilmente storte e potresti rimanere deluso. Tuttavia, c'è anche la possibilità che le cose funzionino proprio come desideri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Cos'hai in mente, Cancro? Mercurio nella tua casa di partenariato fino al 23 dicembre ispirerà conversazioni approfondite. Con Mercurio nel Capricorno maturo, probabilmente si discuteranno argomenti seri. È il momento ideale per chiarire i termini di una relazione importante e determinare la situazione con un partner romantico o d'affari. Tutti i tipi di discussioni individuali saranno approfondite, sia con il tuo partner, con un amico fidato o con un terapista. Il feedback che ricevi può aiutarti a capire meglio te stesso. Con Mercurio retrogrado nelle prossime settimane, alcune discussioni andranno oltre. Puoi aspettarti di rivisitare alcuni argomenti ancora e ancora finché le questioni non saranno completamente risolte.