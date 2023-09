Oroscopo di oggi 1 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 1 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 1 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Mercurio retrogrado nella tua zona di lavoro si scontra con Chirone ferito nel tuo segno, il che può innescare insicurezza riguardo alle tue conoscenze e abilità. Alcuni Ariete compenseranno eccessivamente e faranno troppo, mentre altri eviteranno del tutto compiti scoraggianti. I periodi retrogradi favoriscono ripetizioni e revisioni. Questo è il momento opportuno per valutare le tue capacità e determinare dove devi migliorare. La Luna Piena in Pesci di questa sera può suscitare emozioni difficili. Potresti credere di essere solo in ciò che stai affrontando e che nessuno possa capire come ti senti. Anche se hai voglia di isolarti, è meglio contattare un amico che ti incoraggia. Quando condividi le tue esperienze, potresti scoprire che altri sono sulla stessa barca.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La forza inarrestabile incontra l'oggetto inamovibile mentre il potente Marte nella tua zona di lavoro si scontra con l'inflessibile Saturno, rendendo difficile andare avanti con un compito o una preoccupazione legata all'occupazione. Una soluzione a breve termine potrebbe essere opportuna, ma potrebbe andare a scapito delle tue ambizioni a lungo termine. Ti consigliamo di prendere in considerazione il futuro. Tirare i freni può essere scomodo, anche se rallentare potrebbe rivelarsi una benedizione sotto mentite spoglie. Potresti identificare una potenziale opportunità o un problema che avresti perso agendo troppo rapidamente. Potresti sentirti sotto pressione ad agire mentre la luna nell'impaziente Ariete si oppone a Marte, ma non lasciarti mettere all'angolo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La creatività può scontrarsi con l'ambizione poiché l'audace Marte nella tua casa dell'espressione personale si scontra con l'autorevole Saturno nel tuo settore professionale. Cos'è più importante in questo momento? Esprimere la tua creatività e usare i tuoi doni in un modo unico? O ottenere uno status e un timbro di approvazione da parte di una figura autoritaria? Cerca il punto in cui creatività e status quo si sovrappongono ed esplora modi per espandersi e renderlo più inclusivo. Sei una persona piuttosto versatile, quindi se c'è qualcuno che può trovare un modo per camminare in due mondi, quello sei tu! Dimostra ai poteri forti che è ora di fare le cose diversamente. A volte è necessario spingersi oltre per avviare il cambiamento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ambizione può costringerti a mostrare la tua intelligenza mentre Marte guidato si scontra con l'autorevole Saturno nella tua casa di istruzione superiore. Se sai il fatto tuo, non dovrai sforzarti così tanto. Essere aggressivi dice che hai qualcosa da dimostrare. In alcune situazioni, i tuoi titoli e le tue certificazioni potrebbero non essere così significativi come pensi. L'istruzione formale non può sempre competere con l'intelligenza e l'esperienza di strada. Tuttavia, alcuni Cancro potrebbero trarre vantaggio dal miglioramento della propria istruzione. Se rientri in quel campo, determina quali titoli o formazione professionale sono necessari per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Ciò che impari ti servirà per gli anni a venire. Preparati a leggere i libri!