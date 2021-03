Oroscopo di oggi 10 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 10 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: al lavoro e nei tempi di inattività, sarai nel tuo elemento quando ti connetti con persone che sono sulla tua lunghezza d'onda intellettuale. Ti divertirai a conversare con persone che capiscono le tue idee. Una discussione con un Acquario potrebbe essere molto incoraggiante.

Amore / Amicizia: Con l'analitica Luna dell'Acquario che si allinea con la devota Giunone nella tua casa di coscienza superiore, potresti essere spinto a pensare alla collaborazione in un modo nuovo. Non fa mai male espandere la tua prospettiva. Il tuo approccio all'amore deve crescere ed espandersi proprio come te.

Carriera / Finanza: con l'espressivo Mercurio nella zona dei tuoi gruppi che si allinea con l'assertivo Eris nel tuo segno, diventerai un eccellente team leader o portavoce. La tua capacità di analizzare i dati e presentarli in modo completo è perfetta. Non c'è dubbio che puoi trasmettere il messaggio e far comprendere appieno al tuo pubblico l'agenda. Assicurati solo di incorporare le idee dei membri del team.

Crescita personale / spiritualità: con una fusione sole / Nettuno nella tua casa di esilio, sei in piena modalità di fuga. Non importa quanto ci provi, non puoi scappare da te stesso. Il modo migliore per farcela è rendere la tua giornata il più rilassante possibile. La meditazione può essere rilassante e le pratiche spirituali possono darti una spinta. Se sei stressato, bere potrebbe sembrare un buon modo per rilassarti, ma non abusarne. Potrebbe peggiorare le cose.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: hai molte idee brillanti e non sarai minimamente timido nel condividerle. È un momento opportuno per creare un ronzio e spargere la voce. Un Acquario ben collegato potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per i tuoi sforzi.

Amore / amicizia: sei pronto per indossare il tuo mantello da supereroe e salvare il mondo o, almeno, un amico. Una fusione sole / Nettuno nella tua zona della comunità accende la tua compassione. Ti ispira a fare ciò che puoi per alleviare la sofferenza. Nel caso di un amico, non dare per scontato di sapere di cosa ha bisogno. Chiedi come puoi essere utile. Se vuoi fare la differenza su scala più ampia, fatti coinvolgere da un'organizzazione rispettabile con una comprovata esperienza nell'aiutare gli altri.

Carriera / Finanza: poiché l'espressivo Mercurio nel tuo settore pubblico si allinea con Eris nella tua elusiva dodicesima casa, potresti condividere idee e divulgare informazioni che in genere manterresti per te. Forse hai voglia di scuotere le cose? È bello disingannare le persone dalle loro nozioni su chi sei e cosa puoi fare. Tuttavia, dovresti considerare la potenziale ricaduta prima di fare una rivelazione scioccante.

Crescita personale / spiritualità: ora che hai preso una decisione su una preoccupazione urgente, dovresti essere in grado di agire con sicurezza. Abbi fede in te stesso. Sai cosa è meglio per te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che attraversa il regno che governa il pensiero d'insieme, la tua mente è infiammata da idee brillanti e piani intriganti. Non c'è limite alla tua curiosità. Una conversazione approfondita con un acquario sofisticato ti lascerà molto a cui pensare.

Amore / amicizia: una conversazione sincera con un amico può farti aprire gli occhi su una questione importante. Potrebbe confermare qualcosa che già sospetti. Con il comunicatore Mercurio che si allinea con il guerriero Eris, non puoi fare a meno di prestare attenzione quando qualcuno te lo dà direttamente. Allo stesso modo, se un amico ha bisogno di un campanello d'allarme, non truccherai le parole. Dopotutto, se non puoi fidarti che un amico ti dirà la verità, di chi puoi fidarti?

Carriera / Finanza: luci! Telecamera! Azione! Attirerai l'attenzione quando il Sole dei Pesci incontrerà l'affascinante Nettuno nella parte superiore del tuo grafico. Come vuoi essere visto nella tua cerchia professionale e nella tua comunità? Una combinazione di sostanza e stile può creare un'impressione indimenticabile. Non farà male renderlo un po 'più affascinante, soprattutto se aumenta il tuo potere da star. Lascia che i tuoi sogni ti spingano avanti. Dai alle persone quello che vogliono, ma non perderti nel processo.

Crescita personale / spiritualità: imparare, sperimentare cose nuove e condividere le tue scoperte con gli altri sarà incredibilmente gratificante. Il feedback che ricevi potrebbe fornire nuove informazioni che vorrai esplorare ulteriormente

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: non sarai soddisfatto finché non sarai in grado di sezionare il funzionamento interno di ciò con cui hai a che fare e capire appieno cosa sta succedendo. Le tue scoperte potrebbero avere un impatto su di te in modi che non potresti mai immaginare. Un Acquario può aiutarti a svelare un mistero.

Amore / amicizia: sei sicuro di volerci andare? Con il comunicatore Mercurio nella tua casa di segreti che aspira all'agente del caos Eris nel tuo settore pubblico, la divulgazione di informazioni riservate è destinata a mescolare le cose. Una volta che è là fuori, non è possibile rimettere il gatto nella borsa. Fai attenzione a ciò che scegli di rivelare. Allo stesso modo, se procedi con una serie di domande pericolose, potresti scoprire più di quanto vuoi sapere.

Carriera / Finanza: vedi sopra e applicalo alla tua vita lavorativa. In questo caso, dire qualcosa che non dovresti comporta il rischio aggiuntivo di mettere a rischio la tua reputazione. In caso di dubbio, esercita discrezione.

Crescita personale / spiritualità: sei in uno stato d'animo mistico e ansioso di approfondire i misteri della vita. Con una fusione Sole / Nettuno nella tua zona di spiritualità, trarrai beneficio dalla guida o dagli insegnamenti che ti metteranno sulla strada giusta per te. Il tuo viaggio potrebbe comportare il collegamento con un insegnante o una guida spirituale. Potresti essere attratto da un seminario o da un libro illuminante. Oppure potresti essere ispirato a pianificare un viaggio verso una destinazione che detiene il potere spirituale.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa dell'interazione personale, ti divertirai a dare alle persone la tua totale attenzione e ad impegnarti in conversazioni significative. Una discussione con un Acquario potrebbe essere molto istruttiva e sollevare argomenti che vorresti esplorare ulteriormente.

Amore / Amicizia: con una fantastica fusione sole / Nettuno nella tua zona di intimità, un momento di intenso legame sessuale o emotivo può essere gloriosamente trascendente e / o incredibilmente ingannevole. L'atmosfera, senza dubbio, è super romantica. Potrebbe persino sfiorare lo spirituale. Tuttavia, potresti facilmente leggere male i segnali e vedere quello che vuoi vedere. Non puoi semplicemente presumere che un'atmosfera mistica parli delle intenzioni di una persona. Non leggere troppo in esso. Potrebbe essere solo un momento magico e niente di più.

Carriera / Finanza: il regno che governa l'intimità governa anche le risorse condivise. Nella migliore delle ipotesi, vedrai le questioni riguardanti tasse, prestiti, eredità, debiti e fondi che condividi con un partner attraverso occhiali color rosa. Nel peggiore dei casi, qualcuno potrebbe tentare di ingannarti. Se sospetti che siano in corso affari divertenti, faresti meglio a indagare. Se lo ignori, potresti finire per pagarne il prezzo. Fai sapere a tutti che ti aspetti di vedere le ricevute.

Crescita personale / spiritualità: sei pronto per farti sbalordire? Una conversazione con una persona saggia potrebbe fornire risposte a una domanda spirituale scottante. Ciò che impari potrebbe cambiare completamente il tuo punto di vista.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua zona di produttività, sei intenzionato a cancellare gli elementi dalla tua lista di cose da fare al lavoro e a casa. Alcune attività potrebbero rivelarsi impossibili da gestire da soli. Chiedi guida e assistenza a un Acquario disciplinato.

Amore / Amicizia: mentre Venere si scontra con i nodi della luna, potresti scoprire che tu e il tuo partner non condividete gli stessi obiettivi di relazione. La colpa potrebbe essere una comunicazione insufficiente. Andare avanti per il viaggio senza indicare la destinazione desiderata può essere problematico. È così che una relazione finisce per non andare da nessuna parte velocemente. Siete partner alla pari in questo viaggio. Hai il diritto di dichiarare ciò che desideri. Fai la tua parte per coltivare la partnership che desideri. Se single, è qualcosa da ricordare andando avanti.

Carriera / Finanza: con il comunicatore Mercurio nella tua zona di lavoro che si scontra con l'insicuro Chirone, le tue parole potrebbero lasciare qualcuno che si sente meno che sicuro della tua capacità di fare le cose. Se non sei sicuro di te stesso, meno dici, meglio è. Prenditi un momento per rivedere il tuo compito e aggiornarti sulle informazioni pertinenti. In questo modo, se devi dire qualcosa, sembrerà che tu sappia di cosa stai parlando.

Crescita personale / spiritualità: un allenamento mattutino può far iniziare la giornata in modo entusiasmante. Con la luna in aspetto guerriero Marte, la motivazione è alta. Fallo prima di distrarti e parlarne.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: creatività, curiosità e desiderio di vita sono i doni degli allineamenti planetari odierni. Ti divertirai a parlare con persone affascinanti e condividere idee. Potresti passare ore a parlare con qualcuno (un Acquario, forse) che ha storie emozionanti da raccontare.

Amore / amicizia: una conversazione sincera su una questione di relazione potrebbe aprire gli occhi. Con l'espressivo Mercurio e la sfrenata Eris che si mescolano nelle tue zone di incontri e relazioni, le persone sono inclini a esprimere la loro opinione. Richiamare premurosamente il tuo interesse amoroso o un amico su un problema potrebbe rivelarsi costruttivo. Assicurati solo di essere pronto a essere chiamato sui tuoi problemi quando i tavoli vengono girati.

Carriera / Finanza: affrontare un incarico faticoso potrebbe farti sentire esausto. Con una fusione sole / Nettuno nella tua zona di lavoro e benessere, può essere facile confondersi e sentirsi sopraffatti da ciò che sta accadendo. Tuttavia, se lavori in una professione creativa, potresti sentirti collegato e super ispirato. In entrambi i casi, è un momento opportuno per arricchire la visione di un progetto imminente. Tuttavia, i dettagli saranno confusi in questa fase. Puoi riempire gli spazi in un secondo momento.

Crescita personale / spiritualità: come è la tua routine di auto-cura? Fai un rapido controllo per valutare se il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito stanno ottenendo ciò di cui hanno bisogno. Rendi prioritario occuparti dei tuoi bisogni con amorevole cura.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: c'è molto da fare sul fronte interno. Sarà gratificante lavorare su progetti che ti piacciono. Potrebbe essere utile discuterne con i membri della famiglia o con i compagni di stanza. I consigli di un Acquario perspicace possono portarti sulla strada giusta.

Amore / Amicizia: la tua atmosfera è super amorosa grazie a una fusione sole / Nettuno nella tua zona di vita amorosa. Il tuo gioco d'amore è forte, quindi andrai all-in quando seduci l'oggetto del tuo affetto. Puoi dipingere un bel quadro di come potrebbe essere il tuo futuro insieme, ma sarai comunque impegnato a realizzare questa visione una volta che la luna di miele sarà finita? Certo, stai provando l'amore ora, ma fai attenzione a non guidare qualcuno. Allo stesso modo, fai attenzione a non illuderti.

Carriera / Finanza: sarai nel tuo elemento con progetti che coinvolgono ricerca e indagine. Con il buon Mercurio che si allinea con la coraggiosa Eris nella tua zona di lavoro, non sarai minimamente timido nel rivelare scoperte che scuotono le cose. È sulla falsariga di ciò che i tuoi colleghi si aspettano da te. Ecco perché spesso finisci per fare il lavoro sporco. Se qualcuno può gestire una controversia, tu puoi.

Crescita personale / spiritualità: la tua creatività è perfetta, rendendolo un momento eccellente per attività che coinvolgono arte, artigianato, bellezza o moda. Anche se questo non fa davvero per te, porterai comunque una visione unica a ciò che fai.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: le tue capacità intellettuali aumentano enormemente quando la luna entra in contatto con Giove e Mercurio nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Avrai molte idee interessanti da condividere. Un Acquario intelligente apprezzerà il modo in cui funziona la tua mente.

Amore / amicizia: il tuo intuito determinerà le tue azioni quando si tratta di vita a casa. Una fusione Sole / Nettuno nel tuo regno domestico ti dà una visione extra di quello che sta succedendo ai tuoi cari più stretti. Tuttavia, potresti dipingere un bel quadro e sorvolare su realtà con cui non vuoi avere a che fare, ma questo non risolverà il problema. Se senti odore di fumo, probabilmente c'è del fuoco. Presta attenzione a ciò che ti dice il tuo istinto e agisci di conseguenza.

Carriera / Finanza: con il penetrante Mercurio nel tuo regno mentale in linea con il coraggioso Eris, sarai impavido nella ricerca delle informazioni. Sarai nella zona con progetti che coinvolgono la scrittura, la ricerca, l'investigazione e il terzo grado ai tuoi colleghi. Sul serio, Sagittario. Sarai bravissimo a scoprire i fatti e scoprire quello che devi sapere, ma non è un interrogatorio di polizia. Tieni presente che una persona è innocente fino a prova contraria.

Crescita personale / spiritualità: vai avanti e dì la tua opinione. Non è probabile che qualcuno possa fermarti. Sei destinato a trovare una miriade di modi creativi per esprimerti. Non colpire sotto la cintura.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di denaro e beni, l'appagamento emotivo deriva dall'ottenere le cose che ti danno una sensazione di sicurezza. Farai il possibile per assicurarti che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno, specialmente un Acquario.

Amore / Amicizia: le parole potrebbero tradire il tuo significato poiché la Venere sciropposa nella tua zona di comunicazione fa quadrare i nodi della luna. Dovresti stare attento a non esagerare o dire a qualcuno ciò che pensi che voglia sentire. Allo stesso modo, dovresti diffidare di qualcuno che cerca di imburrarti. Le loro parole possono sembrare dolci, ma potrebbero essere una messa in scena. Invece di sorvolare sulle cose, prenditi del tempo per spiegarti chiaramente e assicurati di capire da dove proviene l'altra persona.

Carriera / Finanza: L'esperto di affari per cui sei famoso potrebbe essere in attesa poiché Mercurio nella tua casa dei guadagni si scontra con l'insicuro Chirone. In questa atmosfera stressante, potresti chiederti se hai quello che serve per fare la giusta mossa finanziaria. Affrontare questioni legate alla casa o alla famiglia può essere stressante, soprattutto se qualcosa che qualcuno dice mina la tua fiducia. Non preoccuparti. È un segnale temporaneo sul tuo radar. Dagli una seconda occhiata domani.

Crescita personale / spiritualità: al mattino, quando la luna entra in contatto con il guerriero Marte, avrai un'esplosione di energia. È il momento giusto per fare esercizio o intraprendere un compito formidabile. La tua giornata inizierà alla grande.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna in contatto con uno stuolo di pianeti nel tuo segno, stai sparando su tutti i cilindri. Il tuo gioco mentale non può essere sconfitto. Eppure non sai tutto. Potresti essere sorpreso di scoprire che sei completamente fuori base su un Pesci.

Amore / amicizia: hai chiarito i tuoi fatti, giusto? Anche se non lo fai, con il messaggero Mercurio nel tuo segno che sembra Eris sfrenato nella tua zona di comunicazione, non c'è modo di impedirti di dire la tua mente. Faresti meglio a sapere di cosa stai parlando, soprattutto se hai intenzione di chiamare qualcuno. Non si può ritirare un'accusa una volta che l'hai diffusa.

Carriera / Finanza: il tuo istinto su una questione finanziaria potrebbe essere perfetto. Anche se con una fusione Sole / Nettuno nella tua zona monetaria, non dovresti correre rischi. Potresti vedere le cose come vorresti che fossero e non come sono realmente. Va bene essere ottimisti, ma non scommettere su un'intuizione a meno che non ci siano prove sostanziali a sostegno. L'unica cosa certa è che probabilmente non stai vedendo l'intera immagine. Potrebbe esserci un inganno in corso. Rimanda gli acquisti importanti e le transazioni importanti a una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: ti divertirai a parlare con gli altri. Il tuo argomento di conversazione preferito sarai tu. Sii un ascoltatore tanto bravo quanto un oratore. Potresti ricevere informazioni cruciali che devi ascoltare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: i giorni che precedono la Luna Nuova possono, a volte, sembrare un po 'bui e drenanti. Se la tua energia è bassa, mantieni le tue attività al minimo. Con l'aiuto di un Acquario intelligente, puoi ottenere molti risultati lavorando dietro le quinte.

Amore / Amicizia: poiché la Luna dell'Acquario si allinea con la devota Giunone, vorrai essere considerato il partner ideale. Faresti meglio a controllare per vedere che stai facendo il tuo discorso. Ti stai comportando in un modo che farebbe sentire al tuo partner attuale (o futuro) che sei qualcuno con cui costruire una vita?

Carriera / Finanza: sapere quando affrontare un problema finanziario e quando usare la discrezione è fondamentale per il tuo successo. Con l'astuto Mercurio nel tuo regno dietro le quinte che si allinea con la schietta Eris nella tua zona monetaria, dovrai usare il discernimento. Mantieni i tuoi piani su una base strettamente necessaria fino a quando tutte le tue anatre sono in fila e sei pronto per agire.

Crescita personale / spiritualità: sei nel tuo elemento con una fusione sole / Nettuno nel tuo segno. Il mondo è ricettivo ai doni unici che porti. La tua empatia, compassione e creatività possono avere un impatto. Non devi fare niente di speciale. Il solo fatto di essere te stesso crea un'atmosfera accogliente che può far sentire bene le persone con se stesse. La tua intuizione è intensificata, quindi fidati delle tue intuizioni.