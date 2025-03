Oroscopo di oggi 10 marzo 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 10 marzo 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 10 marzo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

In un giorno senza grandi transiti planetari, la luna governa la giornata. L'atmosfera è spensierata e giubilante con la luna in Leone e la tua casa della creatività, dell'intrattenimento e del vero amore. Sarai desideroso di usare la tua voce e di mostrare il tuo lato migliore mentre la luna si sincronizza con l'espressivo Mercurio e l'affascinante Venere nel tuo segno. È un giorno eccellente per attività che possono trarre vantaggio dal tuo ingegno e dal tuo fascino. Conoscere una persona di interesse o trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner può essere super dolce. Avrai molto da dire mentre la luna si allinea con l'allegro Giove nella tua zona di comunicazione. Una chiacchierata durante un drink o una cena può essere eccitante.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

In un giorno senza transiti planetari importanti, la luna governa la giornata. L'atmosfera è calda e accogliente con la luna nella tua zona di casa. Trascorrere del tempo di qualità con i tuoi cari può essere piacevole poiché la luna si sincronizza con il chiacchierone Mercurio e l'affettuosa Venere. Anche armeggiare con un progetto di decorazione della casa può essere un buon uso del tuo tempo. Potresti essere ispirato a investire denaro nel tuo progetto poiché la luna si allinea con l'espansivo Giove nella tua casa dei guadagni. Anche concederti una cena speciale in famiglia potrebbe rientrare nei tuoi piani. Ordina o offri a tutti un pasto nel tuo ristorante preferito. Sfrutta al meglio questa dolce atmosfera!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

In un giorno senza grandi transiti planetari, la luna governa la giornata. Con la luna nel gregario Leone e nella tua casa della comunicazione, sarai desideroso di condividere le tue idee e opinioni con le persone che ti circondano. C'è una dolce vibrazione tra te e i tuoi vicini, fratelli e amici mentre la luna si sincronizza con il chiacchierone Mercurio e l'affettuosa Venere nel tuo settore sociale. È il giorno perfetto per organizzare un incontro con le tue persone preferite. Anche recuperare il tempo perso in una videochiamata può essere divertente. La tua generosità sarà in pieno effetto mentre la luna si allinea con il benevolo Giove nel tuo segno. La tua allegria eleverà l'atmosfera e farà sentire tutti benvenuti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

In un giorno senza transiti planetari importanti, la luna governa la giornata. Con la luna nel fiero Leone e la tua casa di beni, denaro e beni saranno nella tua mente. Chiacchiererai felicemente delle tue aspirazioni finanziarie e di carriera mentre la luna si sincronizza con Mercurio affarista e Venere viziata nel tuo settore pubblico. Far sapere alla gente che meriti il ​​meglio significa che non ti accontenterai di meno. Non devi puntare a frutti a portata di mano a meno che tu non abbia esaurito le tue opzioni. Mentre la luna e l'auspicioso Giove si allineano, avrai fiducia che le cose andranno per il verso giusto. Non fa mai male essere fiduciosi e tenere gli occhi aperti per le opportunità.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

In un giorno senza grandi transiti planetari, la luna governa la giornata. Con la luna nel tuo segno, il tuo calore innato e la tua socievolezza brilleranno. Sarai molto in sintonia non solo con le tue emozioni, ma anche con quelle delle persone che ti circondano. Quando sei così sensibile, è saggio circondarti di persone positive che ti elevano. Ti divertirai a perseguire grandi idee e progetti divertenti mentre la luna si sincronizza con Mercurio strategico e Venere rilassata nella tua casa dell'esplorazione. Le attività stimolanti e piacevoli saranno proprio nelle tue corde. Invita un amico allegro a fare un giro. L'atmosfera sarà immensamente piacevole mentre la luna e il benevolo Giove si allineano.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

In un giorno senza transiti planetari importanti, la luna governa la giornata. Con la luna in Leone e la tua casa di isolamento, avrai bisogno di riposo e ringiovanimento per riempire il tuo serbatoio emotivo. Un incontro discreto con il tuo interesse amoroso o un caro compagno può essere immensamente soddisfacente poiché la luna si sincronizza con l'arguto Mercurio e l'affettuosa Venere. Un cuore a cuore può ispirare qualcuno (forse tu) a spifferare il tè. Assicurati che sia stata stabilita la fiducia tra te e l'altra persona prima di divulgare informazioni riservate. Ciò che una volta era una questione privata potrebbe diventare una questione di pubblico dominio quando la luna e l'amplificatore Giove si allineano. Sappi quando chiudere la bocca.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

In un giorno senza transiti planetari importanti, la luna governa la giornata. Con la luna nel socievole Leone e nella tua casa della comunità, desidererai ardentemente la compagnia di individui vivaci che ti facciano sentire bene. Prendi il telefono e fai dei piani, subito! Che tu vada a un appuntamento con il tuo interesse amoroso o trascorra la serata a dare un'occhiata ai locali locali con la tua squadra, l'atmosfera sarà super dolce mentre la luna si allinea con il chiacchierone Mercurio e l'affettuosa Venere. Fare qualcosa di avventuroso potrebbe figurare nei tuoi piani mentre la luna si sincronizza con l'espansivo Giove nella tua casa dell'esplorazione. Fare qualcosa di diverso dalla tua solita routine può essere molto eccitante.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

In un giorno senza transiti planetari importanti, la luna governa la giornata. Con la luna nel fiero Leone in cima al tuo grafico, desidererai ardentemente il riconoscimento, in particolare per i tuoi successi. Farai di tutto per fare la giusta impressione mentre la luna si sincronizza con l'intelligente Mercurio e la carismatica Venere nella tua casa del lavoro. Saprai esattamente cosa fare e dire per fare la giusta impressione. Il tuo coraggio potrebbe ispirare supporto mentre la luna si sincronizza con il generoso Giove nella tua casa delle risorse condivise. Sii vigile per un alleato gentile e disponibile che vuole aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. A volte le cose vanno come vuoi!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

In un giorno senza grandi transiti planetari, la luna governa la giornata. Con la luna nel coraggioso Leone e nella tua casa dell'esplorazione, sarai desideroso di ampliare i tuoi orizzonti. Attenersi alla solita routine non basterà. In questo momento, vorrai sperimentare nuove e stimolanti visioni e suoni. Mentre la luna si sincronizza con Mercurio curioso e Venere amante del piacere nella tua casa dello svago e del romanticismo, sarai attratto da persone e attività che energizzano il tuo cuore e la tua mente. Avere un compagno di giochi divertente con te per il viaggio può essere super eccitante. L'atmosfera promette di essere super dolce tra te e un compagno mentre la luna e l'auspicioso Giove si allineano. Fai progetti speciali!

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

In un giorno senza transiti planetari importanti, la luna governa la giornata. Con la luna nel fiero Leone e la tua casa della trasformazione per tutto il giorno, le acque tranquille scorrono profonde. Sarai ansioso di esprimere le tue emozioni mentre la luna si sincronizza con Mercurio curioso e Venere amorevole nella tua casa del romanticismo. Non ti accontenterai di pattinare sulla superficie. Quando parli con il tuo partner o una persona di interesse, vorrai andare in profondità. Un cuore a cuore durante la cena o un drink può avvicinarvi. Molto potrebbe essere rivelato mentre la luna e l'amplificatore Giove si allineano. Sii consapevole di ciò che scegli di condividere. Il tempismo è tutto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

In un giorno senza grandi transiti planetari, la luna governa la giornata. Con la luna nel vivace Leone e la tua casa della connessione uno a uno, desidererai ardentemente la compagnia di un compagno vivace. Sia al lavoro che nel tempo libero, la soddisfazione può essere trovata nel fare coppia con una persona sulla tua lunghezza d'onda emotiva. L'atmosfera sarà coinvolgente e amichevole mentre la luna si sincronizza con Mercurio curioso e Venere affettuosa nella tua casa della comunicazione. Un cuore a cuore può essere incredibilmente soddisfacente. Il tuo piacere aumenta mentre la luna si allinea con Giove propizio nella tua casa dello svago e del romanticismo. Cogli l'attimo e fai progetti divertenti per la serata con il tuo compagno preferito!

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

In un giorno senza transiti planetari importanti, la luna governa la giornata. Con la luna nel fiero Leone e nella tua casa del lavoro, la soddisfazione emotiva deriva da un lavoro ben fatto. Gestirai il lavoro e le questioni finanziarie con facilità poiché la luna si sincronizza con Mercurio, che tratta con gli affari, e con la carismatica Venere nella tua casa dei guadagni. È un giorno eccellente per fare shopping o negoziare un affare. Non sarai dell'umore giusto per giocare in piccolo poiché la luna e il gigantesco Giove si allineano. Osate puntare a un grande obiettivo, in particolare per la vostra casa e la vita familiare. Sapere cosa state cercando può fornire la motivazione necessaria per dare il massimo.