Oroscopo di oggi 10 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 10 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 10 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le emozioni aumentano quando la distante Luna in Acquario quadra Mercurio e Marte. La frustrazione sorge quando le persone non riescono a dire o fare ciò che vuoi che facciano. Non ha senso litigare con uno Scorpione testardo. È un disaccordo che non puoi vincere.

Amore/Amicizia: sei tu, il tuo partner o un amico che sta cercando di forzare i suoi piani? Incontrerà resistenza quando il chiacchierone Mercurio, l'aggressivo Marte e l'inflessibile Saturno si scontrano. Quando qualcuno è così determinato a ottenere ciò che vuole, è difficile fargli ragionare. Se sei il partito testardo, sii consapevole di ciò che dici e fai. Essere invadenti può essere disastroso. Se i ruoli sono invertiti, dovrai decidere se è nel tuo interesse mantenere la posizione o piegarti.

Carriera/Finanza: il tuo rapporto con il denaro di altre persone (come un coniuge, un partner commerciale o un istituto finanziario) può essere influenzato dalla formazione planetaria di oggi. Se una fonte si esaurisce, i tuoi piani a lungo termine potrebbero risentirne. Questo non è il momento di discutere con gli altri di denaro o risorse. Per ora, dovresti prendere quello che puoi ottenere. Anche se sei legittimamente debitore di qualcosa, arrabbiarti non ispirerà qualcuno a pagare.

Crescita personale/spiritualità: la luna che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno ti invita non solo a essere tollerante nei confronti delle tue mancanze, ma anche a perdonare gli altri. A volte, le persone non possono fare a meno di essere come sono.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti attirare l'attenzione per tutte le ragioni sbagliate poiché la distante Luna in Acquario attraversa la parte superiore del tuo tema. Oggi potrebbe non interessarti cosa pensano gli altri, in particolare gli Scorpioni. Tuttavia, in un giorno o due, potresti desiderare la loro approvazione.

Amore/Amicizia: potresti riscontrare problemi in una relazione mentre Mercurio volubile, Marte frettoloso e Saturno inflessibile si allineano. Una parte può ostacolare l'altra persona che fa ciò che vuole fare. Questo tipo di scontro può essere stressante perché siete entrambi convinti che la vostra strada sia quella giusta e ciascuna parte intende ottenere ciò che vuole. Anche una vittoria potrebbe rivelarsi una sconfitta perché è una battaglia che nessuno può vincere. Sapere quando piegarsi.

Carriera/Finanza: la formazione planetaria di oggi potrebbe mettere la tua carriera contro una relazione. Se accoppiato, potresti scoprire che il tuo partner non capisce o non supporta la tua ambizione. I singoli tori potrebbero scoprire che il dramma degli appuntamenti crea troppo caos e distrae dal perseguimento di un obiettivo di carriera. L'idea che tu possa avere tutto non sembra reggere. Per ora, dovrai decidere quali sono le tue priorità.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere irrequieto e stufo delle restrizioni mentre la Luna in Acquario incontra l'autorevole Saturno e poi quadra il ribelle Urano nel tuo segno. Riesci a mostrare la tua indipendenza senza creare turbamento?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nell'Acquario intellettuale e la tua casa di istruzione superiore, puoi lasciarti trasportare dalle tue idee. Potresti entrare nella tua testa e disconnetterti con il tuo cuore. La prospettiva di uno Scorpione potrebbe essere utile anche se non sei d'accordo.

Amore/Amicizia: è la rabbia inespressa e le cose che non vengono dette in una relazione che possono causare problemi. Fingere di essere a tuo agio con le cose quando sei arrabbiato per qualcosa è passivo-aggressivo. La tua vibrazione ti tradirà e rivelerà che qualcosa non va. Forse non è questo il momento per esprimersi. Tuttavia, non puoi ignorare un problema per sempre. Se qualcuno ti sta trattando con freddezza, probabilmente dovresti scoprire cosa succede.

Carriera/Finanza: potresti essere in una giornata tesa mentre il chiacchierone Mercurio e l'aggressivo Marte nella tua zona di lavoro si scontrano con l'autorevole Saturno. Ciò potrebbe significare che un tentativo di superare un incarico potrebbe incontrare la resistenza di qualcuno che ti chiede di rallentare e di fare le cose secondo le regole. Può essere molto frustrante, soprattutto se stai cercando di rispettare una scadenza. Non c'è modo di aggirare questo ostacolo, quindi faresti meglio a rispettare le regole.

Crescita personale/spiritualità: vuoi avere ragione o essere felice? Oggi, potrebbe essere una scelta che dovrai fare. Discutere un punto fino a creare discordia con gli altri probabilmente non è la strada da percorrere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la giornata inizia con un sestile tra Nettuno in Pesci e la Luna in Capricorno, stimolando la tua creatività e immaginazione. Intorno a mezzogiorno, ovviamente, la luna si svuota, rendendo più difficile fare qualcosa di produttivo. Prenditi cura di compiti e incarichi importanti all'inizio della giornata in modo da non essere catturato in un frustrante ciclo di spin nel tardo pomeriggio. Verifica con un Acquario che ha frequentato la lezione/ritiro che desideri seguire. Potrebbero unirsi a te e farlo una seconda volta.

Amore/Amicizia: la Luna in Capricorno è congiunta a Plutone nella tua settima casa di associazione, causando l'aumento delle tensioni tra te e il tuo partner. Per quanto allettante, non cedere. Una scelta migliore sarebbe parlare tra di loro o contattare un buon terapeuta per aiutarti a gestire i tuoi sentimenti sottostanti.

Carriera/Finanza: Giunone tiene banco nel tuo settore lavorativo, scontrandosi con Marte, evocando rabbia, aggressività e insensibilità. Se qualcuno ti tratta male, difenditi, ma non spingere le cose nella zona di combattimento.

Crescita personale/spiritualità: un approccio equilibrato e moderato sarà più produttivo a lungo termine. Gli estremi sono allettanti, ma ti faranno superare il limite. La via di mezzo ti porta a destinazione.