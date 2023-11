Oroscopo di oggi 10 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 10 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 10 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ingresso di Mercurio nel Sagittario e nella tua casa di esplorazione susciterà sete di conoscenza e curiosità per il mondo. Fino al 1 dicembre, l’istruzione, i viaggi a lunga distanza, la spiritualità e le interazioni con persone provenienti da culture e background diversi possono ampliare i tuoi orizzonti. L'esposizione a nuovi panorami, suoni e idee intriganti ti ispirerà, quindi considera prioritario esplorare i tuoi interessi. Questo è un momento eccellente per insegnare, pubblicare, creare podcast e altre iniziative che ti aiutano a condividere le tue conoscenze. Mentre Mercurio e il pessimistico Saturno si scontrano, potresti chiederti se sai di cosa stai parlando. Controllare e ricontrollare i tuoi fatti può fornire rassicurazione. Abbi fiducia che la tua fiducia crescerà nei giorni e nelle settimane a venire.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Un partner (in amore o negli affari) o un compagno intimo può esercitare una notevole influenza sui tuoi pensieri e progetti con Mercurio in Sagittario fino al 1 dicembre. Non è semplicemente una questione di persuasione. Le tue preoccupazioni e i tuoi interessi potrebbero sovrapporsi, in particolare riguardo al denaro e alle risorse. Si parlerà molto di come raggiungere gli obiettivi finanziari condivisi. Alcuni rialzisti dovranno negoziare con le istituzioni finanziarie e altre fonti esterne di sostegno. Poiché Mercurio è in quadratura con Saturno restrittivo, può essere difficile chiedere ciò di cui hai bisogno. Potrebbe essere saggio rivedere i tuoi obiettivi a lungo termine prima di negoziare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le relazioni saranno un argomento frequente di conversazione con il tuo sovrano, Mercurio, nel Sagittario filosofico e nella tua zona di partnership. Puoi aspettarti tantissime discussioni approfondite con partner romantici e alleati professionali fino al 1 dicembre. È il momento perfetto per parlare dei problemi e delineare i tuoi piani futuri. Trascorrerai anche ore e ore a discutere delle speranze e delle paure della tua relazione con la tua cerchia ristretta. Le persone sagge e perspicaci possono fornire una nuova prospettiva. Tuttavia, poiché Mercurio è in quadratura con Saturno, potresti essere riluttante a discutere le tue preoccupazioni con un genitore o una figura autoritaria, in particolare se temi che disapproveranno le tue scelte.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ingresso di Mercurio nel Sagittario e nella tua casa di lavoro possono renderti un tuttofare. Puoi imparare di più sulle tue attività lavorative quotidiane e ideare modi efficaci per svolgerle fino al 1 dicembre. Ci saranno maggiori comunicazioni e interazioni con i colleghi, dandoti la possibilità di espandere ulteriormente ciò che sai. Se sei pronto per apportare una modifica, aggiorna il tuo curriculum e preparati a esplorare le tue opzioni. Ti sentirai sicuro di venderti nelle prossime settimane. Mentre Mercurio e l’autorevole Saturno si scontrano, potresti chiederti se le tue conoscenze si accumulano.