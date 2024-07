Oroscopo di oggi 11 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 11 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 11 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Il tuo affetto per le persone care si approfondisce quando Venere e Nettuno si allineano. Perdonare te stesso e gli altri per gli errori passati può attivare un amore immenso. Questo non è un invito a tollerare comportamenti offensivi, ma a lasciare il passato alle spalle e andare avanti. Quando tieni a qualcuno e vuoi che giochi un ruolo nel tuo futuro, devi lasciar andare il passato. Più tardi, Venere entra in Leone e nella tua casa del vero amore. Fino al 4 agosto, il tuo calore e la tua giocosità saranno attraenti. Il romanticismo sale di livello mentre questa energia è in gioco, rendendo la tua vita sentimentale più eccitante del solito. È il periodo migliore dell'anno per incontrare un potenziale partner che condivide i tuoi interessi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Vorrai che le persone a te care sappiano quanto tieni a loro, mentre l'affettuosa Venere e l'empatico Nettuno si allineano. Non chiederti se l'atmosfera tra te e il tuo partner, un amico o qualcuno che stai iniziando a conoscere sembra troppo bella per essere vera. Goditi questo raro momento di armonia e lasciati trasportare dalla corrente. Più tardi, Venere entra nel regale Leone e nel tuo regno domestico. Fino al 4 agosto, rendere la tua casa calda e accogliente sarà una priorità. È un momento eccellente per acquistare splendidi decori o mobili. Che tu sia interessato alle riunioni di famiglia o a relazioni più intime, abbellire il tuo spazio può rinvigorire la tua vita e creare un'atmosfera che ti rende felice di trascorrere del tempo a casa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Un'idea creativa può attrarre l'attenzione quando Venere appassionata e Nettuno visionario si allineano, ma riesci a seguirla? Oggi, alcuni Gemelli preferiscono sognare piuttosto che lavorare sodo. Parola di saggio: raccogli ciò che semini. I semi che pianti per la prosperità futura potrebbero sbocciare magnificamente nei mesi a venire. Più tardi, Venere entra in Leone e nella tua zona di comunicazione. Fino al 4 agosto, affascinerai quasi tutti quelli che incontrerai. Sarai generoso con affetto e lodi e trasformerai il flirt in una forma d'arte. Le tue deliziose dichiarazioni potrebbero ispirare gli altri a rispondere in modo gentile, portando una raffica di dolci chiamate e messaggi sulla tua strada. I rapporti con vicini, fratelli e amici vicini saranno più armoniosi del solito.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Il tuo amore per te stesso, per gli altri e per il mondo in generale aumenta quando Venere dal cuore caldo nel tuo segno si sincronizza con il compassionevole Nettuno. Sei un custode per natura, quindi sarai nella zona quando sosterrai persone e cause che contano per te. Una storia d'amore potrebbe assumere una dimensione più spirituale. Potresti percepire che tra voi c'è di più della chimica fisica. Più tardi, Venere entra in Leone e nella tua casa dei beni, rendendoti una calamita per l'abbondanza. Fino al 4 agosto, denaro, regali e opportunità potrebbero fluire verso di te con poco sforzo. Le spese folli per lo shopping potrebbero giocare un ruolo nei tuoi piani. Non lasciare che sia un caso di "più soldi, più problemi". Spendi con giudizio.