Oroscopo di oggi 11 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 11 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 11 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'atmosfera è mistica e misteriosa durante l'oscurità della luna. È un momento opportuno per rallentare e decomprimere le tue esperienze del mese passato. Qualcosa che percepisci in un Pesci può aiutarti a determinare come gestirlo in futuro.

Amore / Amicizia: tutte le tue idee su ciò che rende un partner ideale uscire dalla finestra mentre l'inafferrabile quadrato del Sole dei Pesci ha dedicato Giunone. Potresti improvvisamente renderti conto di aver sbagliato tutto il tempo. È bene rivalutare di tanto in tanto ciò che stai cercando. Soprattutto se quasi tutti quelli che incontri non sono all'altezza del segno. Non sei un essere statico. Cambia ed evolvi continuamente. Aumentare di livello ciò che stai cercando può elevare la tua esperienza d'amore.

Carriera / Finanza: cerca di tenere a freno la lingua, non sarai in grado di rimanere in silenzio per molto tempo quando qualcosa ti dispiace. Con l'emotiva Luna dei Pesci nel tuo regno subliminale che quadra il tuo sovrano, Marte, nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi, potresti non rendertene conto quanto un particolare problema ti infastidisca fino a quando improvvisamente non spunti come ti senti. Cerca di non incolpare o vergognarti. Partecipa alla ricerca di una soluzione.

Crescita personale / spiritualità: con una fusione luna / Pallade nella tua mistica dodicesima casa, la tua intuizione è perfetta. Potresti essere sorpreso dall'intuizione che hai del funzionamento interno di una situazione. Ascolta le tue intuizioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: tutti hanno bisogno di sentire che c'è un gruppo di persone a cui appartengono. Sarà gratificante entrare in contatto con persone che ti fanno sentire parte della gang. Un amico dei Pesci può fornire le vibrazioni confortanti che desideri.

Amore / Amicizia: il sesso è qualcosa, ma non è tutto. Con il losco Sole dei Pesci che fa quadrare la devota Giunone nella tua casa di intimità, troppa enfasi può essere posta su una relazione sessuale. Se non c'è molta connessione fuori dalla camera da letto, una relazione non è destinata a durare molto a lungo. In una nota diversa, un accordo di amici con benefici potrebbe diventare complicato. Diventa contorto quando il sesso e l'amicizia si scontrano. Alla fine, qualcuno potrebbe aspettarsi di più di quanto l'altra parte voglia dare.

Carriera / Finanza: niente si frappone tra il potente toro e ciò che desidera. È a tutta velocità sia che tu stia guadagnando o spendendo mentre l'emozionante Luna dei Pesci piazza il frettoloso Marte nella tua casa di soldi e beni. Faresti meglio a rallentare e riflettere sul perché stai guidando così forte. Qualcuno ti ha detto che non potresti avere qualcosa? O ti spinge la concorrenza? Fai le mosse giuste per i giusti motivi.

Crescita personale / spiritualità: una fusione luna / Pallade può darti una visione straordinaria di un amico. Puoi analizzarli dentro e fuori. Assicurati che le tue intuizioni siano ben accette prima di rivelare le tue scoperte.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la parte superiore della tua mappa, bramerai l'attenzione che solo essere sotto i riflettori può portare. Si spera che tu abbia qualcosa di sostanziale da mostrare. Un Pesci può vedere attraverso il tuo atto se è solo fumo e specchi.

Amore / amicizia: troppa enfasi sull'essere il partner perfetto può essere dannosa per una relazione. Con un quadrato sole / Giunone nella tua zona di relazione impegnata, le aspettative sono alte. Non esiste una persona perfetta. Quindi, non esiste un partner perfetto. Non è un ruolo che tu o il tuo partner potete svolgere. Allo stesso modo, per i single, non esiste un partner perfetto là fuori. In entrambi i casi, la tua felicità sta nell'essere in armonia con ciò che è possibile date le tue circostanze e ottenere il massimo da ciò che hai.

Carriera / Finanza: con la volubile Luna dei Pesci che quadretta l'impulsivo Marte nel tuo segno, sei in pericolo di fare una mossa frettolosa. Fortunatamente, un incontro Luna / Pallas nella tua zona di carriera all'inizio della giornata ha fornito utili informazioni che ti hanno preparato ad agire. Tuttavia, le tue azioni potrebbero essere un po 'caotiche e potrebbero sconvolgere il flusso intorno a te. Potresti dover spiegare te stesso e far sapere ai tuoi colleghi che c'è un metodo dietro la tua follia.

Crescita personale / spiritualità: sei pronto a mettere in atto le tue idee. Farai qualsiasi cosa per convincere alcune persone a riconoscerti. La ruota che cigola va ingrassata.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sotto l'oscurità della luna, può essere difficile percepire cosa sta arrivando. Fortunatamente, sembri essere in sintonia con le tendenze della tua vita. Un Pesci visionario può aiutarti a mettere insieme i pezzi del puzzle e trovare un piano.

Amore / amicizia: se qualcosa ti sta divorando, dovresti affrontarlo piuttosto che lasciarlo peggiorare. Con la sensibile Luna dei Pesci che quadrata con il focoso Marte nel tuo regno subliminale, la rabbia repressa potrebbe salire in superficie. Ribollire in silenzio non ti farà sentire meglio. Sei un tipo emotivo, quindi è praticamente impossibile nascondere come ti senti. Una conversazione con un amico calmante può aiutarti a svelare i tuoi sentimenti.

Carriera / Finanza: essere sposato con il tuo lavoro può sembrare una ricerca ingrata poiché i quadrati del Sole dei Pesci hanno dedicato Giunone nella tua casa di lavoro. Preferiresti di gran lunga essere là fuori a perseguire i tuoi sogni piuttosto che dover svolgere compiti di lavoro di routine. Mento in alto, Cancro. Considera questa un'opportunità per coltivare le competenze necessarie per fare un salto di carriera. Allontanati dal partecipare a lavori che non sono di tua responsabilità. Stai alla ricerca di piccoli modi per alleggerire il tuo carico.

Crescita personale / spiritualità: una fusione luna / Pallade può fornire una visione di ciò che ci aspetta. Fidati delle intuizioni visionarie che ricevi. È un ottimo momento per delineare un piano per realizzare il tuo prossimo grande sogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua intensità emotiva sarà un'eccitazione o una svolta? Tutto dipende da chi chiedi. Un Pesci potrebbe essere attirato dalla tua fiamma anche se li brucia. Sii gentile, Leo. I tuoi ammiratori meritano di essere trattati con gentilezza e rispetto.

Amore / amicizia: l' impegno è altamente sopravvalutato. Con il volubile Sole dei Pesci che schiera la devota Giunone nella tua zona di vita amorosa, giocare in campo è molto più eccitante. Se accoppiato, vivere una vita romantica può essere mortale. Vuoi solo uscire e divertirti un po '. Se sei single, è improbabile che sarai facilmente addomesticato. Sei sicuro di dare ai potenziali pretendenti una corsa per i loro soldi. Esercitare la tua indipendenza è bello, ma cerca di non ferire i sentimenti di nessuno.

Carriera / Finanza: con l'intuitiva Luna dei Pesci che si fonde con la strategica Pallas, sarai un mago quando si tratta di gestire i soldi degli altri. Possiedi un'acuta capacità di comprendere il funzionamento interno di ciò che sta accadendo. La tua visione può essere utile per affrontare questioni che riguardano tasse, assicurazioni, prestiti e fondi che condividi con un'altra persona. Anche se generalmente non sei bravo con i soldi, oggi il tuo intuito potrebbe essere perfetto.

Crescita personale / spiritualità: c'è una linea sottile tra passione e rabbia. Mentre la Luna dei Pesci e il focoso Marte si scontrano, qualcuno potrebbe chiedersi da che parte stai. Sii consapevole di come la tua atmosfera influisce sugli altri.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: non puoi vivere con le persone e non puoi vivere senza di loro. Con la luna che attraversa la tua casa di interazione uno contro uno, è fondamentale trovare un modo per andare d'accordo. Accettare un Pesci così com'è sarà una parte essenziale del programma.

Amore / amicizia: anche una diva domestica occasionalmente ha bisogno di appendere il grembiule. Con il Sole dei Pesci nella tua zona di collaborazione che quadrata con Giunone nella tua casa e nel regno della tua famiglia, potresti essere stufo di interpretare il partner e il genitore rispettoso. Allontanati dalle tue responsabilità e lascia che gli altri prendano il sopravvento. Le cose non andranno in pezzi se prendi una breve pausa. C'è di più in te che essere la persona su cui gli altri fanno affidamento. E, oggi, devi far uscire quella squadra per giocare.

Carriera / Finanza: gestire gli stati d'animo di un collega non sarà il tuo punto di forza, poiché la mutevole Luna dei Pesci è in quadratura con l'esuberante Marte nella tua zona di carriera. Nella migliore delle ipotesi, potresti trovare irritante la volubilità di qualcuno. Nel peggiore dei casi, potrebbe farti perdere la calma. Non puoi controllare quello che fanno gli altri, ma puoi essere consapevole di come rispondi. Non lasciarti provocare così facilmente. Essere una testa calda non è un buon aspetto.

Crescita personale / spiritualità: una fusione luna / Pallade nella tua casa di altri accresce la tua comprensione delle persone a cui sei più vicino. Fidati del tuo intuito. Potrebbe rivelare qualcosa che devi davvero sapere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la realizzazione emotiva arriverà attraverso la produttività. Non c'è molto che possa trattenerti quando sei così deciso a portare a termine le cose. Anche se potresti essere inciampato da qualcuno (un Gemelli, forse) che vuole che le cose siano fatte secondo le regole.

Amore / amicizia: promesse! Promesse! Con l'inafferrabile Sole dei Pesci che fa quadrare il doveroso Giunone nella tua zona di comunicazione, potresti sentirti sotto pressione per dire tutte le cose che il tuo partner vuole sentire. Potrebbe sembrare un modo conveniente per fare la pace. Tuttavia, potresti presto ritrovarti nella cuccia se le tue azioni non sono in linea con le tue parole. Se i ruoli sono invertiti, diffida delle parole che sembrano troppo belle per essere vere. Credere a ciò che senti potrebbe portare alla delusione.

Carriera / Finanza: quando l'intuitiva Luna dei Pesci incontra lo stratega Pallas nella tua zona di lavoro, la tua intuizione sarà fuori scala. Fidati del sesto senso che ti dice quello che devi sapere su un progetto o una preoccupazione di lavoro. Sarai un asso nella risoluzione dei problemi e nello sviluppo di piani per affrontare un incarico. Se non disponi di tutti i dati rilevanti, lascia che il tuo intuito riempia gli spazi vuoti. Potresti scoprire che è perfetto.

Crescita personale / spiritualità: ti appollaierai sulla credenza più vicina quando qualcuno sfida le tue convinzioni. Perché sei così difensivo, Bilancia? Stai cercando di dimostrare agli altri il tuo punto di vista? O non sei del tutto convinto tu stesso?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di romanticismo e autoespressione, la tua passione brucia intensamente. Porterai un amore straordinario alle persone e ai progetti a cui dedichi il tuo tempo. Un Pesci apprezzerà la tua attenzione e le tue cure.

Amore / amicizia: fidati delle intuizioni che hai sulla tua vita amorosa. Quando l'intuitiva Luna dei Pesci incontra l'asteroide Pallade nella tua zona sentimentale, potresti avere un momento ah-ha che ti dice quello che devi sapere sul tuo partner. Se sei single, potresti avere un'idea del percorso che dovresti prendere per incontrare qualcuno di nuovo. Perché non gestirlo dal tuo sensitivo preferito? Possono dirti se sei sulla strada giusta.

Carriera / Finanza: potresti nutrire risentimento per essere il capofamiglia mentre i quadrati del Sole dei Pesci hanno dedicato Giunone nella tua casa dei guadagni. Non ti dispiace provvedere a te stesso e ai tuoi cari. Tuttavia, può diventare gravoso quando è un ruolo che sei obbligato a interpretare. In alternativa, potresti provare risentimento se il tuo partner controlla i lacci della borsa. Le finanze possono, senza dubbio, mettere a dura prova una relazione. Ecco perché è fondamentale riconoscere le tue benedizioni e mostrare apprezzamento quando puoi.

Crescita personale / spiritualità: sei noto per essere ossessivo. Può essere una fonte di infinito fascino per gli altri, ma può essere doloroso per te. Prova a lasciare andare qualcosa a cui sei determinato ad aggrapparti. I piccoli passi possono cambiare un'abitudine distruttiva.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: le tue capacità intellettuali aumentano enormemente quando la luna entra in contatto con Giove e Mercurio nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Avrai molte idee interessanti da condividere. Un Acquario intelligente apprezzerà il modo in cui funziona la tua mente.

Amore / amicizia: il tuo intuito determinerà le tue azioni quando si tratta di vita a casa. Una fusione Sole / Nettuno nel tuo regno domestico ti dà una visione extra di quello che sta succedendo ai tuoi cari più stretti. Tuttavia, potresti dipingere un bel quadro e sorvolare su realtà con cui non vuoi avere a che fare, ma questo non risolverà il problema. Se senti odore di fumo, probabilmente c'è del fuoco. Presta attenzione a ciò che ti dice il tuo istinto e agisci di conseguenza.

Carriera / Finanza: con il penetrante Mercurio nel tuo regno mentale in linea con il coraggioso Eris, sarai impavido nella ricerca delle informazioni. Sarai nella zona con progetti che coinvolgono la scrittura, la ricerca, l'investigazione e il terzo grado ai tuoi colleghi. Sul serio, Sagittario. Sarai bravissimo a scoprire i fatti e scoprire quello che devi sapere, ma non è un interrogatorio di polizia. Tieni presente che una persona è innocente fino a prova contraria.

Crescita personale / spiritualità: vai avanti e dì la tua opinione. Non è probabile che qualcuno possa fermarti. Sei destinato a trovare una miriade di modi creativi per esprimerti. Non colpire sotto la cintura.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: approfondire determinate questioni può rivelare molto di più di quanto sei pronto a vedere. Con la luna nei Pesci psichici e nel tuo regno mentale, sai solo quello che sai. Quello che senti di un Sagittario potrebbe essere angosciante. Tuttavia, è intelligente fare i conti con ciò che senti.

Amore / Amicizia: Trattare con una persona bisognosa può essere una fonte di stress poiché il caritatevole Pesci Sole nelle piazze del tuo regno mentale devota Giunone. La stanchezza della compassione si manifesta quando ci si aspetta continuamente che tu venga in soccorso di una persona. Non devi affrontare ogni damigella in pericolo né accettare ogni randagio che si presenta alla tua porta. Forse è ora di fare un passo indietro e stabilire dei limiti con qualcuno che si aspetta troppo? Indossa le mutande da ragazza / ragazzo grande e dì di no.

Carriera / Finanza: fare le cose nel modo desiderato non sarà facile quando la volubile Luna dei Pesci si scontra con l'impulsivo Marte nella tua zona di lavoro. In parte perché troverai difficile prendere una decisione. Fidati delle tue intuizioni iniziali e segui il tuo piano originale. Le cose potrebbero cambiare rotta quando fai una mossa frettolosa. Non complicare le cose più del necessario.

Crescita personale / spiritualità: con una potente fusione luna / Pallade nel tuo regno mentale, ti consigliamo di fidarti della tua mente. Nonostante le prove a sostegno, è probabile che il tuo intuito sia perfetto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: trovare il punto debole tra il fidarsi del proprio intuito e il non permettere alle emozioni di dettare le proprie mosse può essere complicato. È qui che devi impiegare l'abilità analitica per cui sei noto. Può aiutarti a decifrare cosa succede con un Pesci.

Amore / Amicizia: essere un amico o un partner devoto potrebbe sembrare un lavoro ingrato poiché l'elusivo Sole dei Pesci quadrata con l'asteroide Giunone nel tuo settore sociale. Potresti chiederti se sei adeguatamente ricompensato per tutto lo sforzo che metti. Forse tu e l'altra persona date valori diversi alla vostra relazione? In altre parole, potresti essere un po 'troppo investito. Prova a tirarti indietro e a prestare la tua attenzione a qualcun altro. Ci sono buone probabilità che ti manchi quando non ci sei.

Carriera / Finanza: avrai una visione straordinaria di una preoccupazione finanziaria mentre l'intuitiva Luna dei Pesci incontra la strategica Pallade nella tua casa dei guadagni. Dovrebbe essere sufficiente per metterti sulla strada giusta. Tuttavia, quando la luna è quadrata con l'impulsivo Marte, non c'è alcuna garanzia che non userai ciò che sai per correre un grosso rischio. Non spendere i tuoi soldi prima di averli fatti. Considera le potenziali conseguenze delle tue azioni.

Crescita personale / spiritualità: sei pronto per incassare le tue conoscenze. Non sprecare tutta la tua brillantezza in un unico piano. Concediti il ​​tempo per esplorare le tue opzioni. Ci sono possibilità entusiasmanti che devi ancora scoprire.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: avere la luna nel segno è come andare in giro con il cuore in mano. Sei profondamente influenzato da ciò che accade e non puoi nascondere ciò che senti. Un Pesci arriverà da dove vieni e potrà offrirti il ​​comfort di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: quando la luna nel tuo segno piazza Marte nel tuo regno domestico, è facile sfogare le tue frustrazioni sulle persone più vicine a te. Non lasciare che il tuo atteggiamento irritabile crei un'atmosfera funky. Se hai una lamentela legittima con un compagno di stanza o un familiare, affrontalo nel modo appropriato. Aprirsi a qualcuno invece di reprimere le proprie emozioni potrebbe essere terapeutico.

Carriera / Finanza: lo sforzo che dedichi all'essere il dipendente ideale può essere estenuante. Con il sole nel tuo segno che fa la quadratura di Giunone devota nel tuo settore professionale, ti chiederai come hai finito per assumere questo ruolo folle. Hai fatto molti sacrifici in nome del successo. Non devi essere sposato con la tua carriera per essere bravo in quello che fai. Sta a te fare scelte diverse. Inizia portando la stessa dedizione alla vita al di fuori del posto di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: ti alzi per acquisire un'enorme conoscenza di te stesso mentre la luna incontra Pallade perspicace nel tuo segno. All'improvviso, puoi vedere qualcosa di te stesso che non hai mai realizzato prima. Potrebbe essere una parte importante del tuo puzzle.