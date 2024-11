Oroscopo di oggi 11 novembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 11 novembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Venere sincronizzata con il potente Plutone potrebbe rappresentare un'ultima possibilità di fare colpo su un individuo influente. Non si tratta solo di stile e grazia. Devi anche portare intelligenza e raffinatezza sul tavolo. Preparati a mettere in mostra le tue conoscenze. Più tardi, Venere entra nel Capricorno in cerca di status e nella tua casa delle aspirazioni, dandoti quel qualcosa di speciale che attira l'attenzione. Fino al 7 dicembre, trarrai beneficio dalla conoscenza di persone importanti nel tuo settore professionale e nella tua comunità. Alcuni potrebbero accusarti di leccare il culo alla folla, ma non c'è niente di male nell'essere ambiziosi. Costruire la tua eredità professionale potrebbe richiedere che tu crei connessioni che possono aiutarti a raggiungere la vetta.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Sex appeal e raffinatezza sono una combinazione imbattibile, poiché il tuo sovrano, Venere, è in sintonia con il potente Plutone. Cogli l'attimo e fai sapere a una persona che fai sul serio! Più tardi, l'amore diventa un'avventura quando Venere entra in Capricorno e nella tua casa dell'esplorazione. Scenari legati alla distanza potrebbero presentarsi nel tuo spazio relazionale fino al 7 dicembre. Alcuni tori si lasceranno coinvolgere in una relazione a distanza, mentre altri si lasceranno andare alla fuga romantica dei loro sogni. Se sei single, potresti incontrare qualcuno durante un viaggio o in un contesto accademico o spirituale. Un individuo più anziano o maturo che proviene da una cultura o un background diverso potrebbe piacerti. Apprezzerai una persona che può insegnarti qualcosa di nuovo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'atmosfera tra te e il tuo interesse amoroso si riscalda quando Venere amorosa e Plutone irresistibile si allineano. Fai piani speciali, subito! Un appuntamento romantico potrebbe rivelarsi una serata da ricordare. Più tardi, Venere entra in Capricorno e nella tua casa dell'intimità, dove risiederà fino al 7 dicembre. Per alcuni, questo ingresso potrebbe accendere un desiderio per il tipo di connessione emotiva e sessuale che ti fa sentire vivo, mentre altri potrebbero essere desiderosi di ottenere supporto finanziario. Fortunatamente, questo regno governa anche i soldi delle altre persone. Vantaggi finanziari e altre risorse potrebbero arrivare tramite il tuo partner o un importante alleato in affari. Potrebbero esserci delle condizioni. Sii consapevole di ciò che accetti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre Venere si sincronizza con il potente Plutone, eserciterai silenziosamente la tua influenza in una relazione. L'altra persona non può obiettare se non sa cosa stai facendo, quindi tieni le tue mosse discrete. Più tardi, Venere entra nel responsabile Capricorno e nella tua zona di partnership, incoraggiando un atteggiamento più maturo verso le relazioni. Fino al 7 dicembre, trarrai beneficio dalla definizione dei termini della tua relazione e dall'istituzione di regole di base. Fidanzamento, matrimonio e formazione di partnership commerciali sono favoriti. Le unioni formate durante questo periodo possono essere felici e prospere. È anche un ottimo momento per aggiornare una storia d'amore occasionale a qualcosa di più esclusivo. Se sei single, potresti attrarre un potenziale partner che è amorevole e pronto all'impegno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Un allineamento Venere-Plutone può suscitare un intenso interesse e una chimica fisica, rendendolo il giorno perfetto per fare una mossa audace. Un po' di fascino può fare molto per conquistare qualcuno. Più tardi, Venere entra nel laborioso Capricorno e nella tua casa del lavoro, rendendo la tua vita lavorativa quotidiana più soddisfacente. Fino al 7 dicembre, trarrai vantaggio da migliori condizioni di lavoro e relazioni amichevoli con i colleghi. Potresti ottenere un incarico importante o una posizione desiderabile. È il momento perfetto per un colloquio perché i datori di lavoro ti troveranno simpatico e determinato. Se hai una cotta per un collega, potrebbe notarlo e rispondere per le rime. Attento, Leone. Una volta che unisci gli affari al piacere, non si torna più alle relazioni occasionali.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Vorrai un compagno pieno di sentimento per il viaggio con la luna in Pesci e la tua casa della partnership. Trascorrere del tempo di qualità con il tuo interesse amoroso o un caro amico può essere commovente. Ciò che normalmente è una connessione piacevole può sembrare complicata quando la luna si scontra con l'incostante Mercurio e poi si fonde con l'inflessibile Saturno. Tu e l'altra persona potreste avere idee contrastanti su come volete trascorrere il vostro tempo. Sappi quando rimanere fermo e quando piegarti. Essere sposati con la tua idea di come dovrebbe svolgersi la giornata potrebbe significare che finirai per essere solo. Chiedi all'altra persona cosa le va di fare invece di fare supposizioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Venere sincronizzata con il potente Plutone potrebbe ispirare una dichiarazione d'amore audace. Potrebbe essere saggio valutare la situazione prima di procedere. Un pasto delizioso cucinato in casa può dare il tono giusto con Venere in Capricorno e il tuo regno domestico. Coltivare bellezza e amore nella tua casa sarà una priorità fino al 7 dicembre. Arredi e decorazioni di lusso saranno un investimento intelligente. L'intrattenimento potrebbe essere nei tuoi piani, quindi è il momento ideale per rinnovare il tuo spazio abitativo. Inizia dalla camera da letto se vuoi riavviare la tua vita sessuale. Riordinare il disordine e arredare il tuo spazio privato con decorazioni sontuose fa sapere all'universo che sei pronto per il romanticismo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

La luna nei fantasiosi Pesci e la tua casa dei giochi possono rendere la giornata piacevole. Hobby, feste, giochi, sport, attività artistiche e appuntamenti divertenti sono favoriti. Anche un'uscita speciale con i bambini può essere piacevole. Dovrai mantenere il tuo senso dell'umorismo quando la luna si scontra con l'incostante Mercurio e poi si fonde con il restrittivo Saturno. Un piano che sembrava facile da eseguire potrebbe improvvisamente diventare eccessivamente complicato. Un problema finanziario potrebbe mettere i bastoni tra le ruote o qualcuno potrebbe decidere di non voler seguire il programma. Non lasciare che un piccolo problema rovini il tuo buon umore. Sii paziente mentre elabori le tue opzioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Uno sfizio potrebbe essere d'obbligo, dato che Venere e l'ossessivo Plutone si allineano. Potresti non avere pace finché non reclamerai un oggetto ricercato dalla tua lista dei desideri. Ti sentirai sicuro di poter recuperare la spesa con Venere in Capricorno e la tua casa delle risorse fino al 7 dicembre. Nelle prossime settimane, potresti essere una calamita per denaro, regali e opportunità. Le persone a cui piaci vorranno che tu prosperi e abbia i vantaggi di lusso che desideri. È il momento ideale per cercare un lavoro promettente o chiedere un aumento. Non lasciare che diventi un caso di "più soldi, più problemi". Probabilmente spenderai più liberamente con fondi extra a disposizione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Mentre Venere si sincronizza con il potente Plutone nel tuo segno, ti divertirai a mettere in mostra il tuo potere e la tua influenza. I tuoi tentativi di controllare una persona o una situazione potrebbero finire per controllare te. In altre parole, non ossessionarti. L'ingresso di Venere nel tuo segno segnala che presto ti sentirai più sicuro della tua amabilità. Fino al 7 dicembre, sarai padrone del tuo fascino e sarai attratto da situazioni in cui sei sicuro di brillare. Rinnovare il tuo look può aiutarti a distinguerti dalla massa. È un momento eccellente per un taglio di capelli chic o un tocco di colore fresco. Aggiornare il tuo guardaroba con alcuni pezzi alla moda può essere divertente. Sei un classico, quindi mantienilo semplice ed elegante. Un look senza tempo è attraente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Adotterai un approccio creativo per fare soldi e spenderli con la luna nei fantasiosi Pesci e nella tua casa delle risorse. Per te, questo significa soprattutto non essere così attaccato a ciò che hai e usare i tuoi soldi in qualsiasi modo ti faccia sentire bene. Tuttavia, non significa che non dovresti essere consapevole delle spese. Le cose possono andare a rotoli quando la luna si scontra con l'incostante Mercurio nella tua casa della comunità e poi si fonde con il restrittivo Saturno. Piani fluttuanti con un amico potrebbero finire per costarti più di quanto intendevi spendere. Controlla i dettagli prima di impegnarti. Non dare per scontato che un evento o un ritrovo rientreranno nel tuo budget.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Avrai un assaggio di cosa si prova a ostentare la tua popolarità quando Venere e l'avvincente Plutone si allineano. Coltivare un legame con una persona importante può essere eccitante. Potrebbero rivelarsi degli alleati preziosi. L'ingresso di Venere nel Capricorno e nel tuo settore sociale può portare benefici tramite amici e amici con benefici. È fondamentale distinguere la differenza tra i due. Fino al 7 dicembre, sarai qualcuno che amici e conoscenti amano avere intorno. Se stai cercando l'amore, chiedi a un amico. Potrebbero fare un'importante presentazione. La storia d'amore con un amico è una possibilità, ma è una linea che dovresti oltrepassare? Considera le conseguenze prima di uscire dalla friend zone.