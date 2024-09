Oroscopo di oggi 12 settembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 12 settembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 12 settembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Un compito semplice può trasformarsi in un'impresa elaborata quando si tenta di incorporare troppe idee. Mentre il sole nella metodica Vergine e la tua zona di lavoro si scontrano con l'eccentrico Giove, è probabile che tu esageri. Le persone intorno a te potrebbero offrire molti suggerimenti utili. Tuttavia, non è saggio cercare di incorporarli tutti. Identifica ciò che è rilevante e restringi le tue opzioni. Complicherai troppo le cose se non ti fidi che il tuo piano sia abbastanza buono così com'è. Non tutto trae vantaggio dall'essere più grande e migliore. Sarai desideroso di sostenere le tue parole con i fatti mentre il messaggero Mercurio si sincronizza con il guerriero Marte. Smetti di parlare e inizia a fare dei passi per portare a termine il lavoro.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

È tutto divertimento e giochi finché non spendi troppo per un appuntamento, un evento o un'attività preferita. Mentre il sole nella tua zona romantica e ricreativa si scontra con Giove più-è-di più nella tua casa dei guadagni, è improbabile che tu sia attento alle spese quando sei impegnato a divertirti. È bello se stai festeggiando un'occasione speciale. Tuttavia, questo potrebbe essere un po' stravagante per un normale giovedì fuori e in giro. Mentre Mercurio dalla lingua d'argento e Marte impulsivo si allineano, potresti impegnarti a prendere in considerazione i costi. Invece di dire di sì immediatamente, dì forse. In questo modo, ti guadagnerai un po' di tempo per capire le cose. Se i soldi scarseggiano, opta per un divertimento conveniente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con l'allegro Giove nel tuo segno, il tuo entusiasmo è sconfinato. Di conseguenza, potresti non renderti conto quando ti stai prendendo troppe responsabilità. Mentre Giove si scontra con il sole nella metodica Vergine e nel tuo regno domestico e familiare, potresti impegnarti in un progetto complicato senza considerare cosa comporta. Non dire di sì subito. Invece, di' forse. In questo modo, ti guadagnerai un po' di tempo per capire se hai il tempo o le risorse necessarie per portarlo a termine. Solo perché ti senti all'altezza ora non significa che sarai ancora interessato ai giorni e alle settimane a venire. Con un allineamento Mercurio-Marte che ha un impatto sulle finanze, è intelligente tenere conto delle spese.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

A volte le cose hanno un modo di funzionare senza sforzo a tuo favore. Di questi tempi, succede sempre più spesso. Il sole nella pragmatica Vergine in quadratura con Giove fiducioso dice che non dovresti lasciarti cullare in un falso senso di sicurezza. Non è che non dovresti essere ottimista, è che dovresti aspettarti di impegnarti per ottenere risultati. Fai attenzione a dove passi più tempo a sognare che a fare. Qual è l'aspirazione segreta che speri di raggiungere? Mercurio strategico nel tuo regno mentale sincronizzato con Marte motivato nel tuo segno ti invita a tracciare un piano d'azione e a darti da fare. L'Universo eguaglierà i tuoi sforzi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Apprezzi il tempo trascorso con gli amici, quindi non ti dispiace fare uno sforzo extra per socializzare. Mentre il sole in Vergine e il tuo settore finanziario si scontrano con l'entusiasta Giove nella tua casa della comunità, quello sforzo extra potrebbe includere spendere molto di più di quanto dovresti. Può essere difficile dire di no a eventi entusiasmanti e incontri fantastici. Tuttavia, ci sono solo così tante ore al giorno e così tanti soldi che puoi permetterti di spendere. Se vuoi divertirti senza rovinare il tuo budget, dovrai restringere le tue opzioni. Con un allineamento Mercurio-Marte di supporto che influenza le tue finanze, sei destinato a trovare una soluzione intelligente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Con il sole nel tuo segno, sei più sicuro del solito, quindi è naturale che ti senta autorizzato a fare mosse audaci. Mentre il sole si scontra con l'entusiasta Giove nella tua casa delle aspirazioni, potresti tentare di realizzare troppo e troppo presto. Nelle settimane e nei mesi a venire, porte che in precedenza erano chiuse si apriranno e nuove opportunità appariranno all'orizzonte. Per ora, potrebbe essere saggio ridurre al minimo i tuoi impegni e lasciare aperte alcune opzioni. Tracciare i tuoi piani per il futuro può fornire chiarezza poiché Mercurio strategico nel tuo segno si allinea con Marte guidato. Sapere a cosa stai mirando è fondamentale.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Potresti puntare a qualcosa che va oltre la tua portata, mentre il sole in Vergine si scontra con l'esagerato Giove nella tua casa dell'esplorazione. È fantastico avere un sogno che ti ispira a puntare alle stelle. Tuttavia, potrebbe rivelarsi uno spreco di tempo e risorse se imposti l'asticella troppo in alto. L'ottimismo cieco e il pensiero magico possono essere problematici, in particolare quando si tratta di viaggi, istruzione e altre attività che ampliano gli orizzonti. Se insisti nel fare qualcosa di folle, un approccio modesto e ben ponderato può aiutare a mitigare il rischio. Un piccolo risultato può prepararti a portare a termine un'impresa più impegnativa. Procedi passo dopo passo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Con il sole nella Vergine connettiva e nel tuo settore sociale, l'atmosfera è tutta incentrata sulla creazione di comunità. Rafforzare le tue amicizie, essere coinvolto in attività di gruppo e incontrare nuove persone può essere incredibilmente appagante. Mentre il sole si scontra con Giove esagerato, potresti mettere alla prova i limiti di un'amicizia aspettandoti di più da un amico di quanto sia disposto o in grado di dare. Non dare per scontato il tuo gruppo e non fare richieste folli. Controlla che ciò che ti aspetti sia uguale a ciò che dai. Se i ruoli sono invertiti, sii gentile mentre stabilisci i limiti. Dire di no non ti rende una cattiva persona o un amico terribile. Ti rende qualcuno che vuole salvaguardare la tua relazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Con il sole nella pragmatica Vergine e la tua casa delle aspirazioni, l'attenzione è rivolta a fare passi da gigante nella tua carriera. Raggiungere i tuoi obiettivi richiederà assistenza. Tuttavia, potresti aspettarti troppo dagli altri quando il sole e l'esagerato Giove si scontrano. I colleghi stretti e le persone care probabilmente non si preoccuperanno di supportare i tuoi sforzi, ma devi comunque essere consapevole dei limiti. Che tu stia chiedendo aiuto per un progetto o un supporto più indiretto, come aspettarti che il tuo partner si faccia carico del lavoro a casa, potrebbe essere una richiesta onerosa. Modera le tue aspettative e mantieni le tue richieste al minimo. Non sei l'unico ad avere molto da fare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Sei sempre alla ricerca di modi per ampliare i tuoi orizzonti, ancora di più con il sole in Vergine e la tua zona di esplorazione. Imparare cose nuove, vivere avventure e portare le tue attività al livello successivo può essere super eccitante. Non lasciare che il tuo entusiasmo ti faccia mettere troppa carne al fuoco. Mentre il sole si scontra con Giove esagerato nella tua casa del lavoro, potresti sopravvalutare quanti progetti e attività puoi gestire. Esplorare più percorsi contemporaneamente significa che è improbabile che tu faccia progressi con i tuoi sforzi. Ci sono solo così tante ore al giorno. Cosa è vivo per te in questo momento? Scegli ciò che ti sembra più gratificante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Una manna finanziaria potrebbe aprirti nuove porte, Acquario, e potresti prendere in considerazione di apportare alcuni cambiamenti importanti alla tua vita. Potresti pensare di trasferirti in una casa più bella. Il romanticismo è sicuramente nella tua mente. Se non sei già coinvolto in una situazione domestica, potresti prenderlo seriamente in considerazione in questo momento. Il cambiamento può essere spaventoso, ma questi cambiamenti sono positivi. Non esitare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Avrai bisogno di assistenza per portare a termine un progetto domestico di grandi dimensioni o grandi progetti familiari. Potresti sopravvalutare quanto supporto il tuo partner o i tuoi familiari sono disposti o in grado di darti quando il sole si scontra con Giove, il grande abitante del tuo regno domestico. Considera per un momento che potrebbero non essere entusiasti dei tuoi piani quanto te. Potrebbero pensare che la tua idea sia un po' esagerata. Prova a ridimensionare il tuo schema a qualcosa di più fattibile. Le persone sono più propense ad aiutarti con un progetto meno ambizioso. Se sei un agente singolo, potresti non essere in grado di gestire tutto da solo. Impostare l'asticella troppo in alto può predisporti al fallimento.