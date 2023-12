Oroscopo di oggi 13 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 13 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 13 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 DICEMBRE 2023

La Luna Nuova nel vivace Sagittario accende il desiderio di avventura. È il momento perfetto per pianificare una vacanza o la tua prossima ricerca educativa o spirituale. Ampliare i tuoi orizzonti può essere entusiasmante. Con il potente Marte a bordo, sarai motivato a provare qualcosa di nuovo. Potrebbero esserci delle resistenze quando vai avanti con i tuoi piani, ma è improbabile che ti fermerà. L’atmosfera è “vai alla grande o vai a casa” mentre il sole, la luna e Urano si allineano. Quanto rischio sei disposto a correre? Una scommessa potrebbe dare i suoi frutti. Tuttavia, potrebbe anche finire con una perdita. Forse dovresti vedere dove è diretto questo viaggio prima di mettere tutto in gioco?

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 DICEMBRE 2023

Ampliare ciò che sai è essenziale per la tua crescita. Mercurio retrogrado nella tua zona di apprendimento superiore ti invita a rivedere le tue conoscenze. Non è il momento di espandersi in nuove aree. Fino al 1° gennaio potrai trarre vantaggio dall'approfondimento di ciò che già sai. È un ottimo momento per un corso di aggiornamento. Sarai pronto per un apprendimento più avanzato dopo una revisione approfondita. Le preoccupazioni legali e educative dovranno essere gestite con cura. Leggere tra le righe. Una congiunzione Venere-Pallade può ispirare qualcuno a difendere la vostra relazione o a escogitare un piano astuto per avvicinarsi a voi. Rimarrai sicuramente impressionato da una persona tenace e che sa quello che vuole.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 DICEMBRE 2023

Mercurio retrogrado nel tuo settore delle risorse condivise può causare ritardi e piccoli inconvenienti con debiti, prestiti, alimenti, eredità e fondi che condividi con altri. È il momento perfetto per rinegoziare i termini, ma dovresti evitare nuovi accordi. In seguito potresti scoprire che i termini non sono a tuo favore. Fino al 1° gennaio sei incoraggiato a rivedere gli affari finanziari. Quando Venere incontra Pallade nel tuo settore lavorativo, puoi elaborare un piano creativo per portare a termine le cose. Sarà soddisfacente immergersi profondamente in un progetto che ti entusiasma. Lavorerai bene con persone organizzate e appassionate. Se stai facendo un colloquio per una nuova posizione, un potenziale datore di lavoro probabilmente rimarrà colpito dalle tue capacit

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 DICEMBRE 2023

Un allineamento Sole-Chirone che dà energia alle tue case di lavoro e status lo rende un giorno eccellente per correggere un passo falso e, a sua volta, riparare la tua reputazione. Riprendi il potere quando sei responsabile delle tue azioni e fai ciò che puoi per sistemare le cose. Non lasciare che la perfezione sia nemica del bene. Anche un piccolo passo nella giusta direzione può portarti sulla strada giusta. Le persone tendono a essere piuttosto indulgenti quando ammetti di non aver gestito le cose nel modo giusto. Mentre Venere si sincronizza con Vesta nel tuo segno, l’amor proprio sarà all’ordine del giorno. Ti divertirai ad esplorare i tuoi interessi e a svelare le tue abilità. Hobby e progetti personali possono essere gratificanti.