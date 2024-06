Oroscopo di oggi 13 giugno 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 13 giugno 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 13 giugno 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Stai definendo nuove strategie riguardanti la tua vita privata, Ariete. Potresti sentirti una persona completamente diversa oggi. Non hai più paura della società e ti piace incontrare le persone. Probabilmente simpatizzerai con gli obiettivi di un individuo o di un gruppo di persone che hai incontrato di recente. Cerca di soddisfare le tue esigenze e dimentica ogni idea preconcetta.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Venere nella tua casa delle risorse, in sincronizzazione con l'intrepida Eris, può ispirarti a cercare il denaro o i beni a cui ritieni di avere diritto. È positivo avere un forte senso di autostima ed esigere di essere trattati equamente. Allo stesso tempo, è nel tuo interesse essere disposto a incontrare gli altri a metà strada. Negoziare può avere i suoi vantaggi. Perché non parlarne con un amico prima di procedere? Discutere delle tue paure e insicurezze può essere catartico mentre il premuroso Mercurio e il guaritore ferito Chirone si allineano. Una nuova prospettiva può riformulare le tue preoccupazioni e tranquillizzare la tua mente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre la socievole Venere nel tuo segno si sincronizza con l'intrepida Eris nella tua casa di comunità, perseguirai coraggiosamente le connessioni che desideri. Non ti accontenterai di stare dall'esterno a guardare dentro. Fascino e ingegno possono aiutarti a entrare in una cerchia esclusiva. Allo stesso modo, non resterai a guardare mentre gli altri vengono esclusi. Sii la festa di benvenuto che fa sentire tutti a casa. Se necessario, puoi interpretare il ruolo del pacificatore mentre il negoziatore Mercurio e il guaritore ferito Chirone si allineano. In genere sei la persona a cui le persone cercano aiuto per risolvere un disaccordo nella tua squadra. Il tuo saggio consiglio può ricucire una frattura.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Venere nella tua casa di esilio ti richiede di mantenere alcuni aspetti della tua vita amorosa al ribasso. Tuttavia, poiché Venere si allinea con l’intrepida Eris in cima al tuo grafico, potresti essere incline a mandare in onda i tuoi panni sporchi in pubblico. È bello se hai la sensazione di poter sopportare la pressione, ma pensa oltre il momento. Non lasciare che il tuo cosiddetto coraggio si ritorce contro e ti causi problemi lungo la strada. Una conversazione privata può aiutarti a svelare le tue insicurezze e paure mentre il premuroso Mercurio e il guaritore ferito Chirone si allineano. Rivolgiti a una persona con cui ti senti al sicuro condividendo segreti.