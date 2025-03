Oroscopo di oggi 14 marzo 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 14 marzo 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 14 marzo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

L'eclissi lunare in Vergine e la tua casa del lavoro possono metterti contro forze che non puoi né comprendere né controllare. Potresti sentirti come se fossi là fuori nel mondo, o sul posto di lavoro, da solo, cercando di fare le cose con un set di competenze che non è sufficiente per affrontare il compito da svolgere. Naturalmente, questa può essere una situazione stressante. È saggio riconoscere quando sei fuori dalla tua portata. Probabilmente riceverai una chiamata di sveglia sulle competenze che devono essere aggiornate. Non pagherà lasciarti andare indietro. Fai quello che puoi ora e sii consapevole dei tuoi limiti. Non pagherà spingere le cose troppo oltre.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

L'eclissi lunare in Vergine e il regno che governa la creatività, l'intrattenimento e il romanticismo possono ostacolare i tuoi sforzi di realizzare i tuoi desideri. Amici, partner e figli potrebbero opporsi ai tuoi sforzi di fare ciò che vuoi fare. Potresti scoprire che alcune dinamiche sono cambiate e che non sei riuscito a tenerti aggiornato sugli sviluppi recenti. Non puoi semplicemente andare avanti nel solito modo quando qualcuno ti dà un semaforo rosso. Invece, metti i freni e ascolta. Non tutto può essere tutto incentrato su di te. Coltivare il futuro che desideri richiederà la cooperazione delle persone a cui tieni. Rendila una "cosa da noi" invece che una "cosa da me".

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'eclissi lunare in Vergine e il tuo regno domestico segnalano che un attaccamento al passato può essere problematico. Allo stesso modo, coltivare una mentalità di clan può farti inciampare. Potresti ritrovarti completamente solo quando fai di te un caso di te contro il mondo o di noi contro di loro. I tempi sono cambiati e devi fare spazio alle influenze esterne per far parte della tua vita privata. Un cenno all'innovativo Urano suggerisce che trarrai beneficio dall'essere aperto a modi non convenzionali per gestire la tua casa e la tua vita familiare. Assicurati solo che uno schema inventivo sia nuovo e non uno che hai già utilizzato in precedenza. È tempo di fare le cose in modo diverso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

L'eclissi lunare in Vergine e la zona del tuo quartiere possono renderti cieco a ciò che sta accadendo nel tuo ambiente immediato. Ti aggrapperai saldamente alla tua prospettiva mentre le circostanze ti sfideranno ad ampliare la tua prospettiva. Non pagherà vedere vicini, fratelli e amici locali allo stesso vecchio modo. Devi lasciare spazio alle persone per crescere. Allo stesso modo, potresti doverti aggiornare su regole e regolamenti che governano i tuoi affari quotidiani. Le questioni che riguardano istruzione, governo, legge e viaggi a lunga distanza dovranno essere gestite con cura.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

L'eclissi lunare in Vergine e la tua casa dei beni segnalano un punto cieco con questioni relative a denaro e beni. Non conviene continuare a fare le cose allo stesso vecchio modo. È tempo di migliorare il tuo modo di gestire le preoccupazioni materiali. Ci possono essere notevoli resistenze da parte di partner in amore e affari, creditori e fonti di supporto esterno. Non è saggio presumere che ti lasceranno andare avanti e fare le cose a modo tuo. Tira i freni e fai attenzione a ciò che gli altri dicono e fanno. Non puoi ottenere ciò che vuoi senza la loro collaborazione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

L'eclissi lunare nel tuo segno potrebbe segnalare un punto cruciale nel tuo sviluppo personale. Per alcuni, può sembrare una crisi, poiché le circostanze ti sfidano a crescere. Le relazioni personali e professionali, in particolare, possono essere una fonte di tensione. Non andrai molto lontano se focalizzi costantemente i tuoi bisogni e non presti attenzione ai desideri degli altri. In questo momento, le persone importanti nella tua vita hanno tutte le carte in regola. Anche se sei disposto a scendere a compromessi, non tutti saranno dell'umore giusto per giocare. Se è così, sii paziente. Può essere utile contemplare il quadro generale e considerare come fare le cose in modo diverso possa creare spazio per l'evoluzione di una relazione.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

L'eclissi lunare in Vergine e la tua casa dell'auto-annullamento possono innescare una notte oscura dell'anima. Molti Bilancia potrebbero scoprire che i loro metodi di gestione dello stress non sono più all'altezza del compito. Se sei esausto o stressato, non varrà la pena tentare di andare avanti o continuare ad aggiungere compiti al tuo piatto. Anche le difficoltà lavorative e lo stress sul posto di lavoro possono aumentare il tuo carico. La cura di sé deve essere una priorità e non semplicemente un'opzione. Un cenno dell'inventivo Urano suggerisce che potresti trarre beneficio da un mezzo di supporto non convenzionale. Tieni gli occhi aperti per un'assistenza che sia fuori dai sentieri battuti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

L'eclissi lunare in Vergine e la tua casa della comunità possono farti sentire isolato tra la tua gente. Potresti scoprire che certe amicizie, alleanze e dinamiche di gruppo sono bloccate in una routine. Non ti conviene aggrapparti al passato e sperare e pregare che le cose tornino come prima. Devi sapere quando affermare i tuoi interessi e staccarti dal gruppo. Non tutti sono resistenti al cambiamento. Un cenno di Urano nella tua casa della partnership suggerisce che potresti trarre beneficio dal fare squadra con un collega o un amico lungimirante. Appoggiati alle tue connessioni con individui che non hanno paura di sfidare lo status quo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

L'eclissi lunare in Vergine e la tua casa delle aspirazioni potrebbero segnalare una perdita di direzione. Invece di sentirti sulla strada del successo, potresti sentire di essere caduto in una routine. Non ti converrà essere così iper-concentrato sulla tua carriera da trascurare la tua casa e la tua vita familiare. Gli sviluppi nella tua vita privata dovranno essere presi in considerazione mentre pianifichi le tue prossime mosse di carriera. Un cenno di Urano creativo nella tua zona lavorativa suggerisce che potresti trarre beneficio dal lavorare fuori dagli schemi. Sii attento alle opportunità insolite e ai modi non convenzionali per raggiungere i tuoi obiettivi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

L'eclissi lunare in Vergine e la tua casa dell'esplorazione segnalano che un desiderio costante di diversificare e sperimentare qualcosa di nuovo può essere problematico. Non c'è fine alla ricerca di qualcosa di più grande e migliore. Allo stesso modo, una dipendenza dall'avventura può essere problematica. I problemi quotidiani possono essere noiosi e gravosi da gestire. Tuttavia, non pagherà cercare sempre una via di fuga. Alcune capre potrebbero avere problemi con vicini, fratelli o amici vicini. A volte devi stare attento a ciò che accade nel tuo cortile. Un cenno all'inventivo Urano suggerisce che puoi trovare gioia nella tua vita senza andare ai confini della terra. Sii attento ai piaceri quotidiani.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

L'eclissi lunare in Vergine e la tua casa delle risorse condivise potrebbero segnalare un punto cieco per quanto riguarda le preoccupazioni finanziarie. Non conviene affidarsi ad altri per pagare il conto o gestire i tuoi affari finanziari. Devi allenare i muscoli del denaro e capire come stare in piedi da solo. Ci vogliono duro lavoro e uno sforzo costante per diventare finanziariamente indipendenti. Non c'è momento migliore del presente per iniziare. Un cenno di Urano creativo nel tuo regno domestico suggerisce che apportare un cambiamento insolito nella tua casa e nella tua vita familiare potrebbe aiutarti a ottenere il controllo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

L'eclissi lunare in Vergine e nella tua casa della partnership segnala un punto cieco nella relazione. Potresti essere così preso dalla gestione di problemi personali da non accorgerti che una relazione romantica o professionale è caduta in un solco. Trascurare il tuo partner o far ruotare tutto intorno a te è destinato a causare problemi tra di voi. La partnership è una strada a doppio senso. Allo stesso modo, potresti non essere disponibile a coltivare una connessione se i problemi personali sono una distrazione costante. Un cenno di Urano illuminante suggerisce che una conversazione con una persona di mentalità aperta può aiutarti ad acquisire una nuova prospettiva.